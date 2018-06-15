 Украина может вдвое увеличить объемы агропроизводства, - Гройсман

Об этом сказал премьер-министр Украины сегодня, 15 июня, во время пребывания в Тернопольской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Есть хорошие перспективы роста урожаев и экономики в целом, - сказал Гройсман. - Агрокомплекс растет. Мы можем вдвое больше производить агропродукции".
Премьер отметил, что достижению цели будут способствовать введены правительством программы поддержки, которые уже дают свои результаты. Речь идет о помощи на молодняк, создание новых и расширение существующих ферм, удешевление техники.
"У нас, например, был план закладки 3 тыс. га новых садов. И эти планы (по факту) будут более 4,5 тыс.га. Аграрии пользуются программами поддержки. Говорят, что все прозрачно, через банки, без коррупционных или теневых схем ", - сообщил Гройсман.
ремьер-министр подчеркнул, что акцент в агросекторе сегодня делается не только на увеличение вала продукции, но и на углубление переработки, создания дополнительной стоимости внутри страны.
"Для нас важно построить эту цепь, - сказал Гройсман. - И тут я буду поддерживать наших аграриев ".
https://ukrainian.voanews.com/a/4440607.html
Тарифы могут быть снижены в 5 раз, власть может перестать воровать, Украина может вдвое увеличить объемы агропроизводства, а Гройсман поумнеть!
Ура!
идёт жаркая битва за урожай!
нам бы день простоять... да ночь продержаться -
только фермеры отбили урожай у колорадских жуков - прилетели налоговики
нам бы день простоять.... да ночь продержаться -
только откупились от налоговиков - налетели рейдеры...
нам бы день простоять... да ночь продержаться
только откараскались от рейдеров - как.... гройсману уже второй урожай подавай....
Зато были увеличены тарифы!