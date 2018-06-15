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 Политика Украины, Экономика
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Все про:аграрии (187) сельское хозяйство (213) Гройсман (4120)

 Украина может вдвое увеличить объемы агропроизводства, - Гройсман

Мощности агросектора Украины сегодня достаточно развиты, чтобы увеличить объемы агропроизводства вдвое.

Об этом сказал премьер-министр Украины сегодня, 15 июня, во время пребывания в Тернопольской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Есть хорошие перспективы роста урожаев и экономики в целом, - сказал Гройсман. - Агрокомплекс растет. Мы можем вдвое больше производить агропродукции".

Премьер отметил, что достижению цели будут способствовать введены правительством программы поддержки, которые уже дают свои результаты. Речь идет о помощи на молодняк, создание новых и расширение существующих ферм, удешевление техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделяет более 6 миллиардов гривен на поддержку аграриев, - Гройсман

"У нас, например, был план закладки 3 тыс. га новых садов. И эти планы (по факту) будут более 4,5 тыс.га. Аграрии пользуются программами поддержки. Говорят, что все прозрачно, через банки, без коррупционных или теневых схем ", - сообщил Гройсман.

ремьер-министр подчеркнул, что акцент в агросекторе сегодня делается не только на увеличение вала продукции, но и на углубление переработки, создания дополнительной стоимости внутри страны.

Также читайте: Кабмин одобрил использование различных устройств в качестве кассовых аппаратов: "Этот проект - освобождение от кассовоаппаратного рабства"

"Для нас важно построить эту цепь, - сказал Гройсман. - И тут я буду поддерживать наших аграриев ".

Источник: https://censor.net.ua/n3071753
 
 
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не в тему, но Манафорта отправили за решету (для начала):
https://ukrainian.voanews.com/a/4440607.html
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Настало время замечательных историй!
Тарифы могут быть снижены в 5 раз, власть может перестать воровать, Украина может вдвое увеличить объемы агропроизводства, а Гройсман поумнеть!
Ура!Украина может вдвое увеличить объемы агропроизводства, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8905
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Та не тільки вдвічі,а набагато більше...але без вас,захребетників...
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***
идёт жаркая битва за урожай!
нам бы день простоять... да ночь продержаться -
только фермеры отбили урожай у колорадских жуков - прилетели налоговики
нам бы день простоять.... да ночь продержаться -
только откупились от налоговиков - налетели рейдеры...
нам бы день простоять... да ночь продержаться
только откараскались от рейдеров - как.... гройсману уже второй урожай подавай....
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Он просто не знает, что в этом году засуха. Кто-нибудь, скажите ему.
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засуха в Криму..... у нас вже кілька днів сильні дощі.....так що готуйтеся купувати українську пшеницю Україна може вдвічі збільшити обсяги агровиробництва, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7835
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я помилково прочитав "автопроизводства" і злякався
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Продавец труселей знает толк в сельском хозяйстве
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И провести межгалактический турнир по шахматам в НьюВиннице ...
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аграрная страна здорово, не здорово что населения для этого должно быть максимум 8 - 10млн
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У власти в Украине негодяи просто уникальны ,как и уникален своей глупостью украинский народ,столько лет слушать одни и те-же лживые бредни от одних и тех-же негодяев и с каким-то маниакальным упорством за них-же и голосовать ,могут только уникальные идиоты !!!
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"Украина может вдвое увеличить объемы агропроизводства, - Гройсман" И кому это ты сказало??? Так увеличивай, ты ж сидишь в том кресле которое увеличивает, в том числе и тарифы.
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И почему за 4 года твоего правления до сих пор не увеличила?
Зато были увеличены тарифы!
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А что там увеличивать,выдать куриному королю ещё миллиард,а он на своих курей подымет цены в два раза,вот вам и рост....
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Если тебя Гнойсман с Вальцманом и еще 450 дармоедами откормлеными впрягать в борону то может и получится увеличить агропроизводство. Но как показывает практика на с/х никакая страна из жопы не вылезла. Только у народа горбы повылазят на спине.
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Надо сеять мак по конопле. А долгими зимними вечерами перебирать урожай.
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Базаркомы начали разбираться в с/х? Это жесть! А политруки (Рева) в пенсиях. Результат на лицо. Украина аж ноет от таких " руководителей".
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Продавец труселей знает к чему приводит бездумное перепроизводство без предварительно рассчитанного сбыта?
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"Україна може..." Україна багато чого може, тільки при чому тут ти, гнойсман ?! Головне, щоб ви там не приймали нових законів, рішень, конституцій, розпоряджень, поправок і т.п. Краще нічого не робіть, ніж ці свої "пакращення" !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина может вдвое увеличить объемы агропроизводства, - Гройсман
 
 
 
 
 
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