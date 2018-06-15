 Украина может вдвое увеличить объемы агропроизводства, - Гройсман

Об этом сказал премьер-министр Украины сегодня, 15 июня, во время пребывания в Тернопольской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Есть хорошие перспективы роста урожаев и экономики в целом, - сказал Гройсман. - Агрокомплекс растет. Мы можем вдвое больше производить агропродукции".

Премьер отметил, что достижению цели будут способствовать введены правительством программы поддержки, которые уже дают свои результаты. Речь идет о помощи на молодняк, создание новых и расширение существующих ферм, удешевление техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделяет более 6 миллиардов гривен на поддержку аграриев, - Гройсман

"У нас, например, был план закладки 3 тыс. га новых садов. И эти планы (по факту) будут более 4,5 тыс.га. Аграрии пользуются программами поддержки. Говорят, что все прозрачно, через банки, без коррупционных или теневых схем ", - сообщил Гройсман.

ремьер-министр подчеркнул, что акцент в агросекторе сегодня делается не только на увеличение вала продукции, но и на углубление переработки, создания дополнительной стоимости внутри страны.

Также читайте: Кабмин одобрил использование различных устройств в качестве кассовых аппаратов: "Этот проект - освобождение от кассовоаппаратного рабства"

"Для нас важно построить эту цепь, - сказал Гройсман. - И тут я буду поддерживать наших аграриев ".