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Все про:драка (1633) правоохранительные органы (250) Ривненщина (541) янтарь (455)

 Копатели янтаря перекрывали трассу Варшава - Ковель на Ривненщене, в стычке с протестующими пострадали 8 полицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле села Федоровка Сарненского района около 150 местных жителей, недовольных действиями правоохранителей в противодействии незаконной добыче янтаря, перекрыли международную автодорогу.

В стычке пострадали восемь полицейских, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на региональное управление Нацполиции.

Смотрите: Патрульные остановили жителя Ривне за нарушение ПДД и обнаружили в его авто почти 134 кг янтаря, - ГПУ. ФОТО

"Протестующие вели себя агрессивно. Полицейские пытались успокоить разъяренную толпу, однако те начали дергать правоохранителей и бросать в них камни. Один из мужчин выбил у полицейского видеокамеру, после чего возник конфликт. В ходе стычки телесные повреждения получили работники полиции", – говорится в сообщении.

Примерно через час протестующие разошлись. Движение транспортных средств было восстановлено. По состоянию на 14:00 в медицинские учреждения за помощью обратились восемь полицейских. Информации о пострадавших местных жителях пока нет.

Открыты уголовные дела по фактам умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей и перекрытия дороги (ч.2 ст.345 и ч.1 ст.279 УК Украины).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала года полиция Ривненщины изъяла у копателей янтаря 63 мотопомпы, 21 единицу транспорта и более 288 кг "солнечного камня". ФОТО

Волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook отметил, что копатели перекрыли международную трассу Варшава - Ковель "потому что им не дают мыть камень и подозрения штампуют".

"Потом напали на ривненских патрульных, есть травмированные среди них. Пытались забрать оружие. Камни, бутылки, ножи", - написал Синицин.

Копатели янтаря перекрывали трассу Варшава - Ковель на Ривненщене, в стычке с протестующими пострадали 8 полицейских 01
Копатели янтаря перекрывали трассу Варшава - Ковель на Ривненщене, в стычке с протестующими пострадали 8 полицейских 02

Источник: https://censor.net.ua/n3071751
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
какие то слабые у нас полицейские....везде их бьют
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гнать их нужно на этих немошных,как только что то где то случается то страдают одни менты.тфю на них!
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Може в тебе краще вийде? Вийди проти натовпу , якому пофіг закони і порядки.
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может полиции надо дать больше полномочий(в тч и на применение оружия)?правда вышивата сразу завоет о наступлении на права граждан
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Где вы потом новых полицейских найдете?
Полицаи то наши, в основной своей массе максимум во второй линии на блок постах стояли, а среди копателей не мало народа с реальным боевым опытом. Когда года два назад Аброськин ляпнул, что применит боевые вертолеты, ему намекнули, что у копачей и ПЗРК найдутся.

Всё дело лишь в том, что влада зарабатывает на этом деньги и не малые. Легализация добычи и передача контроля поселковым советам и старостам, с Головами ОТГ решат эту проблему достаточно быстро.
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Бандитская власть Украины за 5 лет так и не навела порядок в добыче янтаря в стране, вернее не захотела навести, потому что от этого несанкционированного преступного бизнеса имеет откаты.
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Впервые стали наводить порядок, вот и происходят неизбежные стычки. При Янучаре все было шито-крыто. Народ тихо копал и отстегивал милиции. Копатели янтаря перекрывали трассу Варшава - Ковель на Ривненщене, в стычке с протестующими пострадали 8 полицейских - Цензор.НЕТ 1141
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Это не порядок, если до сих пор копают в черную и изредка стычки с полицией.
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Діло не в відкатах, діло в знищені лісу. Тому ні про яку легалізацію мова заходити неповина. А зі всіма добувальниками бурштину та тими хто іх кришує потрібно застосовувати жостку кримінальну відповідальність.
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І хто буде застосовувати? Коли держава спробувала бороти спиртову мафію на стороні останньої виступили правий сектор, свобода та інші організації, які просто не допускали нове законне керівництво до заводів. На місцях масова корпуція і князьки, які мають свої невеличкі армії.
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может надо дать такие полномочия полиции, чтоб она могла легко всяких нациков скручивать и доставлять в сизо?правда вышивата тут же завоет о возвращении "злочинной влады"
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Перестреляют этих полицаев. Без вариантов. Влада думала, что заработает на войне, но у войны другая сторона медали - много трофейного огнестрела на руках народа.
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Что, наша реформированная аваковская полиция бессильна против бандитов с помпами? Смелые только разгонять демонстрации противников рюкзачных министров? Неплохая иллюстрация "успехов реформ".

Да в любой стране, где чтут правопорядок за такое обращение с полицейскими ВСЯ ЭТА СВОЛОЧЬ копательская сидела бы уже в тюрьме. Зализывая переломы.
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Если бы власть навела порядок, то организовала бы госпредприятие по добыче янтаря и копатели платили бы налоги в бюджет, а не бандитам, крышующим их "бизнес".
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Власть предлагала официально копать. Быдло, привыкшее жить "по понятиям", не согласилось. Вы просто не следили за хроникой событий. Сейчас все, кто там копают - это сознательные уголовники, которых ничем не убедить.
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Ага предлагала Для того чтобы купить лицензию и право копать Нужно было соевым мародерам отдать несколько лямов Откуда у полишуков такие деньги ? Это предложениен идти в нелегальные копачи или \работать\на банабаку Авакова или двух маланцев роземблядя и офшорного диабетика Именно они \держат в руках весь янтарный бизнес Всяч Украина об этом знает а копачи так знают до мельчайших подробностей
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полиция подчинена центру, а не местным князькам..при надлижащих полномочиях и политической воле можно это все прекратить...но пете те местные князьки, очевидно что дороги в контексте будущих выборов..вот и имем то, что имеем
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Это выгодно многим, от нардепов до Президента.
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Охранять титушек, которые громят киоски, это одно а бороться с бандитами - совсем другое.
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Подстрелить пару хитрожопых янтарных чмошников остальное шобло само разбежится
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У хитрожопых янтарных чмошников, крыша на уровне народных депутатов.
И шавки в полицейской форме - участники мероприятия, стрелять в них не будут.
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Я щось не зрозумів,а що,бурштин як копали,так і копають? А може пора вже на законодавчому рівні вирішити це питання? Чи бабло не пахне...
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розенблядь пробував вирішити на законодавчому рівні, але йому завадили на рівні підготовки Копачі бурштину перекривали трасу Варшава - Ковель на Рівненщині, у сутичці з протестувальниками постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 2532
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Та розенблядь попутав свою кишеню з державною...ну і нормально себе почуває,до речі.З телебачення не вилазить,замість того,щоб в одиночці свої покази штудіювати...
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на нульовку, копачей, пусть покажут мастре-класс...
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А они свой боевой опыт именно там и получили, в отличии от побитых ими полицаев.
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Бидло, яке перекриває дороги,незважаючи на причини, повинне відповідати по закону. а непідкорення поліції і напад на неї--реально отримати термін увязнення і головне--одержати попечінці. А інакше цю гниль не втихомириш.
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Проблема в тому, що такого бидла в Україні - більшість. І далі -все більше.
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Пока соевая ляшковня не ваозьмет законы в других странах таких как Штаты Бразиия Индия и прочие Чили с Малайзиями Проблемы будут только наростать Слово в слово переписать и все Но воровитые гребни даже на это не способны
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Копают роботяги, а за кулисами подкуркульники помповые мешки с янтарем в погреба складируют.
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Копатели перекрыли,раз копатели,то рыли бы уже сразу под зРаду ....
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А де "КОРД" чи цей колишній "БЕРКУТ" тільки на патріотів пускають ?!
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так ты первый бы завыл о возвращении к методам злочинной влады, если б там жестко это все разогнали
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Корд занят серьезным делом.
Охраняет особняки в Козине, Новых Петровцах и Конча Заспе.
Вопрос национальной безопастности.

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Вопрос национальной безопастности...

- угу , навіть дрони заборонили , аби люди "..особняки в Козине, Новых Петровцах и Конча Заспе" не могли роздивитися ...
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На хєра такі поліцейські? І на хєра таким рукожопам французьські гелікоптери? Щоб знімати на камеру як поліцію мочить рівненська гопота?
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Ну не скажите.
С вертолетами, с десятком патрульных кораблей и парочкой спутников для слежения, раскроется весь потенциал нашей полиции!
И еще нужно заменить полицейские Toyota Prius на Tesla S, да вооружить полицию пистолетами типа: https://armelit.com.ua/oruzhie/pistoletu/kimber-carry-custom-45acp за 100 000 грн.


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Даже взять этот простой пример, государство все время берет кредиты, Украине грозит дефолт и в то же время, это государство не соизволит подчинить себе прибыльную добычу янтаря, ну вот как так можно...
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еще немного и гопники начнут дороги перекрывать и требовать что бы грабить не мешали. общался с копачами, народ привык шиковать и не работать.таких машин и таких дворцов в глуши и в Киеве не увидишь.я просто не представляю какими мерами там возможно навести порядок
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А разве протестующие требуют войны?
Кроме того, они не вооружены.
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Вон как круто аваковские вертухаи расхерачили палатный городок, где люди выступали против коррупции власти, там были и ветераны АТО.

А против янтарщиков так прям ничего не могут сделать. Ага, щас, просто не хотят, т.к. аваковские менты кормятся возле них хорошо.
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бидло, то такі порохотяги, як ти, свиня! Де ти, звиздун, чув, щоб під ВР були такі гасла про євробляхи та бурштин, брехло вонюче!
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....а пойти и ЗАСАДИТЬ деревьями территорию которые они УНИЧТОЖИЛИ , слабо ???? суки !!!
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пока этому бычью, которое грабит безбожно наши общие ресурсы, яйца не поотстреливают - толку не будет!!
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Я таким "поліцейським" сам наваляю.... Штук 50 сам зах.....яру ! Там таких хрущів понабирали! Копачі бурштину перекривали трасу Варшава - Ковель на Рівненщині, у сутичці з протестувальниками постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 8877
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Гнать в шею этих мудаков. Привыкли безнаказанно природу уничтожать и деньги легкие получать.
Пусть к Гройсману обратятся. Он их трудоустроит. Сколько вакансий свободных на хорошую зарплату.
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нада строгий закон о запрете носить балаклави
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Интересно, а на колени их поставили? Или их нельзя, они же не атошники?
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Стремимся в Европу ..ять. Папуасия какая то.
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В балаклавах запрещено ходить всем, кроме сотрудников спецподразделений. Уже за это могли большинство законно арестовать.
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Закон о полиции нужно редактировать. За нападение на полицейского - применять оружие на поражение.
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тогда эти клоуны в новой форме просто будут стрелять потому что ты не пропустил его в очереди за кофе
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Бурштинова Народня Республіка ...
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Шел третий год после того как президент страны дал месяц навести порядок с добычей янтаря.
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Цитируя одного персонажа из фильма "Гараж" - "это частности, которые к общему делу отношения не имеют".

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угу - за 4 роки було вже стільки обіцянок , "справ честі" і потужних завдань , що всі вже звикли ... Копачі бурштину перекривали трасу Варшава - Ковель на Рівненщині, у сутичці з протестувальниками постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 9379
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Интернет, где сохраняются все эти заявления, страшное дело...
Пора бы его запретить! Копачі бурштину перекривали трасу Варшава - Ковель на Рівненщині, у сутичці з протестувальниками постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 7415
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не підказуйте !
він і сам вже , до цього , скоро додумається ...
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Что-то вызывает сомнение,что это 150 жителей села,скорее всего это титушки,нанятые крышевателями,сидящими наверху во власти.
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почему КОРД не в деле а простых мусоров подставили?
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Нужно копателей принять в полицию, а этих полицейских отправить на копание янтаря, и все будет гут. Будет правопорядок, спокойствие, и янтарь копать не будут. Как план?
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план норм - тільки є підозра , що так все і робиться - відпрацювавши зміну поліцаями , вони (у свої вихідні) підробляють копанням бурштину ... Копачі бурштину перекривали трасу Варшава - Ковель на Рівненщині, у сутичці з протестувальниками постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 3437
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Не может такого быть, мент может у работяги деньги забрать, но сам работать никогда не будет...
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та й то таке ..))
хоча - бабло там не погане , а відібрати (судячи з відео) все одно не вдається ...
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вместо того, чтобы законами урегулировать бурштын, вырубку леса, проституцию, игорный бизнес, оружие, поставить на место воров в законе.... наши безответственные политиканы мутят ещё больше, чтобы и дальше ловить рыбку в мутной воде - мафия..
в этой ситуации виноваты не местное жлобьё или беспомощные полицаи (это уже последствия от общей ситуации), а продуманые гройсманы-аваковы-порошенки и шушера поменьше, которая, пакостя на местах, ждет своей очереди порулить страной
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Плять ! А завтра ..5 тис мусоров ..будуть під ...в охороняти !!! Копачі бурштину перекривали трасу Варшава - Ковель на Рівненщині, у сутичці з протестувальниками постраждали 8 поліцейських - Цензор.НЕТ 1697
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Из видео так и не понятно истинная причина
перекрытия трассы...
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Копачі бурштину перекрили міжнародну трасу!
Щось я не чую таких новин з інших країн,якщо хтось з повноважних осіб не може впоратися з елементарною злочинністю то треба йти у відставку.
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Ведь известно, кто участвовал в стычках. Арестовать хотя бы десяток из 150, посадить и штраф соизмеримый с ценой добываемого янтаря. Рошен, Гройсман, Аваков слабаки и не способны управлять страной.
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Ви, так звана поліція, підарасів можете лиш захищати. Хрущов колись розстріляв в Новочеркаську демонстрацію, хоч він зробив по скотськи, з людьми мали б розмовляти. А от цих "копачів" потрібно: хто не служив - в ЗСУ. Там є з ким воювати. Хто відслужив - ролзібратись в його економічній ситуації. І давно пора побудувати переробний завод по бурштину. Скільки років копають, А ВЛАДА КРИШУЄ!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКопатели янтаря перекрывали трассу Варшава - Ковель на Ривненщене, в стычке с протестующими пострадали 8 полицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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