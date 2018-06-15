 Копатели янтаря перекрывали трассу Варшава - Ковель на Ривненщене, в стычке с протестующими пострадали 8 полицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В стычке пострадали восемь полицейских, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на региональное управление Нацполиции.
"Протестующие вели себя агрессивно. Полицейские пытались успокоить разъяренную толпу, однако те начали дергать правоохранителей и бросать в них камни. Один из мужчин выбил у полицейского видеокамеру, после чего возник конфликт. В ходе стычки телесные повреждения получили работники полиции", – говорится в сообщении.
Примерно через час протестующие разошлись. Движение транспортных средств было восстановлено. По состоянию на 14:00 в медицинские учреждения за помощью обратились восемь полицейских. Информации о пострадавших местных жителях пока нет.
Открыты уголовные дела по фактам умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей и перекрытия дороги (ч.2 ст.345 и ч.1 ст.279 УК Украины).
Волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook отметил, что копатели перекрыли международную трассу Варшава - Ковель "потому что им не дают мыть камень и подозрения штампуют".
"Потом напали на ривненских патрульных, есть травмированные среди них. Пытались забрать оружие. Камни, бутылки, ножи", - написал Синицин.
Полицаи то наши, в основной своей массе максимум во второй линии на блок постах стояли, а среди копателей не мало народа с реальным боевым опытом. Когда года два назад Аброськин ляпнул, что применит боевые вертолеты, ему намекнули, что у копачей и ПЗРК найдутся.
Всё дело лишь в том, что влада зарабатывает на этом деньги и не малые. Легализация добычи и передача контроля поселковым советам и старостам, с Головами ОТГ решат эту проблему достаточно быстро.
Да в любой стране, где чтут правопорядок за такое обращение с полицейскими ВСЯ ЭТА СВОЛОЧЬ копательская сидела бы уже в тюрьме. Зализывая переломы.
И шавки в полицейской форме - участники мероприятия, стрелять в них не будут.
Охраняет особняки в Козине, Новых Петровцах и Конча Заспе.
Вопрос национальной безопастности.
- угу , навіть дрони заборонили , аби люди "..особняки в Козине, Новых Петровцах и Конча Заспе" не могли роздивитися ...
С вертолетами, с десятком патрульных кораблей и парочкой спутников для слежения, раскроется весь потенциал нашей полиции!
И еще нужно заменить полицейские Toyota Prius на Tesla S, да вооружить полицию пистолетами типа: https://armelit.com.ua/oruzhie/pistoletu/kimber-carry-custom-45acp за 100 000 грн.
Кроме того, они не вооружены.
А против янтарщиков так прям ничего не могут сделать. Ага, щас, просто не хотят, т.к. аваковские менты кормятся возле них хорошо.
Пусть к Гройсману обратятся. Он их трудоустроит. Сколько вакансий свободных на хорошую зарплату.
Пора бы его запретить!
він і сам вже , до цього , скоро додумається ...
хоча - бабло там не погане , а відібрати (судячи з відео) все одно не вдається ...
в этой ситуации виноваты не местное жлобьё или беспомощные полицаи (это уже последствия от общей ситуации), а продуманые гройсманы-аваковы-порошенки и шушера поменьше, которая, пакостя на местах, ждет своей очереди порулить страной
перекрытия трассы...
Щось я не чую таких новин з інших країн,якщо хтось з повноважних осіб не може впоратися з елементарною злочинністю то треба йти у відставку.