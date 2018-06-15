EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  1162  17
Материалы по теме:
Все про:СБУ (12595) терроризм (17876) Бабченко Аркадий (139) Герман_Борис (21)

 СБУ задержала по делу Бабченко еще одного фигуранта - "гражданина Т"

Служба безопасности Украины задержала украинца "гражданина Т", который руководил группой лиц, которые должны были привлекаться к серии терактов в Украине, в частности к покушению на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"13 июня был задержан гражданин Украины Т, руководивший группой лиц, которые должны были быть привлечены к проведению терактов. По месту жительства гражданин Т в ходе проведения обыска изъято огнестрельное оружие и заряды к нему. На данное время есть достаточно оснований обоснованно подозревать гражданина Т в причастности к приготовлению террористических актов", - сказал Тиводар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигуранту "дела Бабченко" Пивоварнику сообщено о подозрении по статье "подготовка теракта", - СБУ

По информации СБУ, это лицо руководило группой из трех граждан Украины, которые прошли "инструктаж и учебу" в российском Ростове-на-Дону с целью совершения терактов на территории Украины. Данный инструктаж и учеба, как видится из материалов уголовного дела, осуществлялся представителями специальных служб РФ, сказал следователь.

Он добавил, что финансирование этой группы из России осуществил гражданин Украины Борис Герман, который является организатором покушения на Бабченко.

Также читайте: "Сколько они давали за этого глиста?", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там левый пассажир?", - "Какой-то журналюга", - СБУ обнародовала оперативную прослушку по делу Бабченко. ВИДЕО

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/n3071749
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
порошенко, видимо, хочет собрать слово Вечность, но это явно не про него
 показать весь комментарий
 
 
головне, щоби це не перетворювалося на кгбдейку, як було в совковому анекдоті!
 показать весь комментарий
 
алфавит ещё большой. как-раз до выборов хватит играть тему
 показать весь комментарий
 
 
Ближе к выборам задержат агентов Тимошенко ,Гриценко ,Вакарчука и других СБУ задержала по делу Бабченко еще одного фигуранта - "гражданина Т" - Цензор.НЕТ 8228
 показать весь комментарий
 
 
сами попалятся...тимохины.а у остальных их и нету.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Золотая жила, знаю! Нефтяная , ну типа таво, слышал! Бабчченко-жыла(не-жыла) ХЗ? СБУ виднее, гы.
 показать весь комментарий
 
герман поет как соловей,видать СБУ задержала по делу Бабченко еще одного фигуранта - "гражданина Т" - Цензор.НЕТ 8529.das ist gut
 показать весь комментарий
 
 
вот и хорошо...може гэбнявую партитуру из головы выбьют
 показать весь комментарий
 
Таке враження,що на лєнту.сру попав...чи на парашу.тудєй...
 показать весь комментарий
 
 
"гражданина Т".... А "Мистера Х" еще не задержали ?
 показать весь комментарий
 
 
прям мои мысли прочитали ))) мне тоже сложно называть Хуйло "мистером" )))
 показать весь комментарий
 
 
На выбор: Томенко, Третьяков, Тымчук, Турчинов, Тимошенко.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ задержала по делу Бабченко еще одного фигуранта - "гражданина Т"
 
 
 
 
 
 вверх