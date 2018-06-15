 СБУ задержала по делу Бабченко еще одного фигуранта - "гражданина Т"

Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"13 июня был задержан гражданин Украины Т, руководивший группой лиц, которые должны были быть привлечены к проведению терактов. По месту жительства гражданин Т в ходе проведения обыска изъято огнестрельное оружие и заряды к нему. На данное время есть достаточно оснований обоснованно подозревать гражданина Т в причастности к приготовлению террористических актов", - сказал Тиводар.

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По информации СБУ, это лицо руководило группой из трех граждан Украины, которые прошли "инструктаж и учебу" в российском Ростове-на-Дону с целью совершения терактов на территории Украины. Данный инструктаж и учеба, как видится из материалов уголовного дела, осуществлялся представителями специальных служб РФ, сказал следователь.

Он добавил, что финансирование этой группы из России осуществил гражданин Украины Борис Герман, который является организатором покушения на Бабченко.

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Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.