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 Воина-добровольца Алексея Зиновьева, погибшего в ДТП на Донбассе, провели в последний путь в Виннице. ФОТО

15 июня в Виннице провели в последний путь воина-добровольца из ДУК ПС Алексея Зиновьева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

В тексте отмечается: "Сегодня в Виннице состоялось прощание с погибшим в автокатастрофе в зоне боевых действий, 13 июня, бойцом Добровольческого Украинского Корпуса Правый Сектор - другом Лешиком  (Алексеем Зиновьевым - ред).

Друг Лешик был бойцом с "золотыми руками" - за что бы ни брался - всегда все получалось, все приводилось в порядок. В каждую вещь, которой не давали шансов и отправляли на утилизацию - он "вдыхал жизнь".

Истинный и жизнерадостный. Трудно терять достойных людей. Вечная слава и вечная память, друг!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 июня в Виннице похоронят добровольца Алексея Зиновьева, погибшего в ДТП в зоне Операции объединенных сил

Воина-добровольца Алексея Зиновьева, погибшего в ДТП на Донбассе, провели в последний путь в Виннице 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071747
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоина-добровольца Алексея Зиновьева, погибшего в ДТП на Донбассе, провели в последний путь в Виннице. ФОТО
 
 
 
 
 
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