 Воина-добровольца Алексея Зиновьева, погибшего в ДТП на Донбассе, провели в последний путь в Виннице. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

В тексте отмечается: "Сегодня в Виннице состоялось прощание с погибшим в автокатастрофе в зоне боевых действий, 13 июня, бойцом Добровольческого Украинского Корпуса Правый Сектор - другом Лешиком (Алексеем Зиновьевым - ред).



Друг Лешик был бойцом с "золотыми руками" - за что бы ни брался - всегда все получалось, все приводилось в порядок. В каждую вещь, которой не давали шансов и отправляли на утилизацию - он "вдыхал жизнь".

Истинный и жизнерадостный. Трудно терять достойных людей. Вечная слава и вечная память, друг!"

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