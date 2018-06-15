 Украине нужна парламентская форма правления с канцлером во главе правительства, - Тимошенко

Об этом она заявила во время выступления на Всеукраинском форуме "Новый курс Украины", сообщает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, проанализировав 30 самых успешных стран мира, можно увидеть, что большинство из них именно парламентского типа, а бедные – президентского.

"Именно поэтому хочу предложить парламентскую форму правления канцлерского типа", – отметила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко также напомнила, что Революция Достоинства началась с того, что один человек решил не подписывать Соглашение с ЕС, а Украина за это "заплатила кровью, людьми и войной". "Можем ли мы и в дальнейшем продолжать эту традицию, когда один человек в своем кабинете, неизвестно под каким влиянием принимает решение для всей нации?" – спросила она.

Исходя из того, что 90% людей не хотят отказываться от избрания президента и против того, чтобы его избирал парламент, выходом из ситуации может стать одновременное избрание на выборах партии и будущего канцлера – главы правительства. Именно кандидат на пост канцлера должен возглавлять партийный список, отметила лидер партии.

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"Голосуя на выборах за партийный список, люди одновременно будут выбирать и партию, и будущего канцлера. Когда побеждает партия, никто не может вытащить из-под стола неизвестного кандидата в канцлеры, согласовать его с олигархией и показать народу. Нам требуется сильная и действенная власть", – подытожила Юлия Тимошенко.

Рhoto by Alexander Prokopenko