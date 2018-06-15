 Украине нужна парламентская форма правления с канцлером во главе правительства, - Тимошенко

Об этом она заявила во время выступления на Всеукраинском форуме "Новый курс Украины", сообщает Цензор.НЕТ.
По ее словам, проанализировав 30 самых успешных стран мира, можно увидеть, что большинство из них именно парламентского типа, а бедные – президентского.
"Именно поэтому хочу предложить парламентскую форму правления канцлерского типа", – отметила лидер "Батькивщины".
Юлия Тимошенко также напомнила, что Революция Достоинства началась с того, что один человек решил не подписывать Соглашение с ЕС, а Украина за это "заплатила кровью, людьми и войной". "Можем ли мы и в дальнейшем продолжать эту традицию, когда один человек в своем кабинете, неизвестно под каким влиянием принимает решение для всей нации?" – спросила она.
Исходя из того, что 90% людей не хотят отказываться от избрания президента и против того, чтобы его избирал парламент, выходом из ситуации может стать одновременное избрание на выборах партии и будущего канцлера – главы правительства. Именно кандидат на пост канцлера должен возглавлять партийный список, отметила лидер партии.
"Голосуя на выборах за партийный список, люди одновременно будут выбирать и партию, и будущего канцлера. Когда побеждает партия, никто не может вытащить из-под стола неизвестного кандидата в канцлеры, согласовать его с олигархией и показать народу. Нам требуется сильная и действенная власть", – подытожила Юлия Тимошенко.
Рhoto by Alexander Prokopenko
Украине нужно стать Сингапуром.
Я ничего не забыл из предложенного Юлей "нового курса"?
Еще не вечер и может Юля все-таки сообщит свой план возвращения Крыма, Донбасса и прекращения войны. Хотя, возможно, Юлин план очень секретный и поэтому мы о нем ничего не знаем. Слушаем пока про канцлера.
Співпадіння?!
Тимошенко -премьер-министр: "Мне нужна такая армия, чтобы она уместилась на трибунах футбольного стадиона..."
Тимошенко на заседании СНБО в 2014-м:
"Уважаемые друзья, я не хотела выступать, но как лидер самой большой партии коалиции не могу молчать.
Цена сегодняшнего решения невероятно высока, и у нас нет права на ошибку. Я провела консультации с самыми опытными людьми и могу сказать, что Путин хочет реализовать абхазский сценарий и только ждет, чтобы мы дали ему повод. Вы припоминаете, как тогда повелся на его провокацию Саакашвили, и проиграл! У нас нет права повторять его ошибки. Поэтому призываю всех и каждого семь раз подумать перед тем, как сделать хоть один шаг.
Что я хочу сказать. Если бы у нас был хотя бы один шанс из ста выиграть у Путина, я была бы первой, кто поддержал бы активные действия. Но посмотрите, в каком состоянии сейчас наша армия. Посмотрите, можем ли мы противостоять ему в Крыму, где на порядок больше солдат, современнейшее оружие и полноценные российские военные базы?
Я также разговаривала с нашими иностранными партнерами, и они также подтверждают - российские войска на границах, и просят не делать никаких движений. Мы должны их послушать, потому что без них мы абсолютно бессильны.
Поэтому мы должны сегодня умолять все международное сообщество стать на защиту Украины. Это наша единственная надежда. Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш.
Никакого военного положения и активизации наших войск!
Мы должны стать самой мирной нацией на планете, просто вести себя как голуби мира..."