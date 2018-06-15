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 Политика Украины
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 Украине нужна парламентская форма правления с канцлером во главе правительства, - Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что Украине нужна парламентская форма правления.

Об этом она заявила во время выступления на Всеукраинском форуме "Новый курс Украины", сообщает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, проанализировав 30 самых успешных стран мира, можно увидеть, что большинство из них именно парламентского типа, а бедные – президентского.

"Именно поэтому хочу предложить парламентскую форму правления канцлерского типа", – отметила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко также напомнила, что Революция Достоинства началась с того, что один человек решил не подписывать Соглашение с ЕС, а Украина за это "заплатила кровью, людьми и войной". "Можем ли мы и в дальнейшем продолжать эту традицию, когда один человек в своем кабинете, неизвестно под каким влиянием принимает решение для всей нации?" – спросила она.

Исходя из того, что 90% людей не хотят отказываться от избрания президента и против того, чтобы его избирал парламент, выходом из ситуации может стать одновременное избрание на выборах партии и будущего канцлера – главы правительства. Именно кандидат на пост канцлера должен возглавлять партийный список, отметила лидер партии.

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"Голосуя на выборах за партийный список, люди одновременно будут выбирать и партию, и будущего канцлера. Когда побеждает партия, никто не может вытащить из-под стола неизвестного кандидата в канцлеры, согласовать его с олигархией и показать народу. Нам требуется сильная и действенная власть", – подытожила Юлия Тимошенко.

Украине нужна парламентская форма правления с канцлером во главе правительства, - Тимошенко 01

Рhoto by Alexander Prokopenko

Источник: https://censor.net.ua/n3071746
 
 
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КацаПсины,вы Гитлера паБЕДИли или нго паБЕДил генерал Павлов?)))))))))))) Украине нужна парламентская форма правления с канцлером во главе правительства, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3775
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Украине нужно создать еще 20 общественных ассоциаций.
Украине нужно стать Сингапуром.
Я ничего не забыл из предложенного Юлей "нового курса"?
Еще не вечер и может Юля все-таки сообщит свой план возвращения Крыма, Донбасса и прекращения войны. Хотя, возможно, Юлин план очень секретный и поэтому мы о нем ничего не знаем. Слушаем пока про канцлера.
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Украине надо посадить трех друзей: Петю, Юлю и Витю.
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а какой ты конкретики хотел?что возвращение крыма и донбасса не должно занимать годы, это дело пары недель? Україні потрібна парламентська форма правління з канцлером на чолі уряду, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 971
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ювт выступала в 12 а новость только сейчас готовили методичку ... про гадю особенно сильно только вот что то прокуратура после пламенных речей с трибуны вр скромненько молчит а сколько прошло времени . с такими уж простите парни долб.бами \украина точно выберет ювт
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Похоже наши Люди Глухи и Слепы,а с войной нужно завязывать - по любому.
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я понял,Гитлера паБЕДИЛ солдат Виктор Астафьев в РОМАНЕ ....ПРОКЛЯТЫ и УБИТЫ
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Происхождение слова КАНЦЛЕР такое же как у слова ЦАРЬ, от имени ЦЕЗАРЬ Т.е. ДИКТАТОР!
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Хоч хтось чув, щоб вона висказувалася про агресію хуйла? А про допомогу ВСУ? А про повернення Криму?
Співпадіння?!
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Украине нужна КЛАССИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА с ПРЯМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ГРАЖДАНАМИ, а не БАРЫГАМИ-ОЛИГАРХАМИ с их ХОЛУЯМИ (чинушами, "депутатами" и служивыми палканами), но не в коем случае РАБАМИ или ХОЛОПАМИ (недееспособными людьми)!
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ЮВТ явно завидует славе реформатора Саакашвили. Ну посмотрим , что дальше будет, для начала нужно этого хряка посадить. Хватит ли у нее смелости на это?
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ніколи, вона ж з ним голосувала разом за реформи, та і з одної Конче Заспи, поворуши всі сядуть
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Все ей неймется, вечная война в одиночной камере, то против Юща теперь против Пети потом против всех. Юля, ты уже была премьером забрав полномочия у Ющенко, протянув изменения в контитуцию с рыгионалами лишь бы стать у власти. Украинцы оценили это и поставили на тебе крест. Иди уже на пенсию к Морозу, ваше время прошло..., скоро к тебе и Петя подтянется.
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Так шо меняем "жити по-новому" на "новий курс"? Вроде бы никто в школе не учился и не знает что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Можно любую систему государственного устройста испошлить и выхолостить со старой полит элитой. Не элита, а дерьмо в квадрате. Общество не мечится. Зовите меня Люлефобом.
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Прорезалась наконец-то, благополучно пережив первый этап нападения на Украину. Но задание осталось прежнее - уничтожение Украины любым путем.
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ВОНу - ретранслятор кремлядi


Тимошенко -премьер-министр: "Мне нужна такая армия, чтобы она уместилась на трибунах футбольного стадиона..."

Тимошенко на заседании СНБО в 2014-м:

"Уважаемые друзья, я не хотела выступать, но как лидер самой большой партии коалиции не могу молчать.
Цена сегодняшнего решения невероятно высока, и у нас нет права на ошибку. Я провела консультации с самыми опытными людьми и могу сказать, что Путин хочет реализовать абхазский сценарий и только ждет, чтобы мы дали ему повод. Вы припоминаете, как тогда повелся на его провокацию Саакашвили, и проиграл! У нас нет права повторять его ошибки. Поэтому призываю всех и каждого семь раз подумать перед тем, как сделать хоть один шаг.
Что я хочу сказать. Если бы у нас был хотя бы один шанс из ста выиграть у Путина, я была бы первой, кто поддержал бы активные действия. Но посмотрите, в каком состоянии сейчас наша армия. Посмотрите, можем ли мы противостоять ему в Крыму, где на порядок больше солдат, современнейшее оружие и полноценные российские военные базы?
Я также разговаривала с нашими иностранными партнерами, и они также подтверждают - российские войска на границах, и просят не делать никаких движений. Мы должны их послушать, потому что без них мы абсолютно бессильны.
Поэтому мы должны сегодня умолять все международное сообщество стать на защиту Украины. Это наша единственная надежда. Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш.
Никакого военного положения и активизации наших войск!
Мы должны стать самой мирной нацией на планете, просто вести себя как голуби мира..."






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Вообще правильно. Давайте парламентскую республику а тюльку выберем президентом.
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