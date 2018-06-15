 Враг обстрелял Водяное из минометов 120 мм, Лебединское из пушек 122 мм, а под Авдеевкой пыталась прорваться ДРГ, - пресс-центр Объединенных сил

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-центра Объединенного командования.

В вечерней сводке отмечается: "В Донецкой области противник продолжает осуществлять провокационные обстрелы наших позиций из жилых кварталов, прикрываясь мирным населением.

Трижды открывался огонь по Водяному из 120 мм минометов, столько же обстрелов было осуществлено по защитникам Богдановки с использованием минометов разного калибра. Объединенные силы открывали сосредоточенный огонь из разрешенного вооружения и успешно подавляли огневые точки противника.

В темное время суток, под прикрытием огня гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, диверсионные группы противника пытались обойти с флангов позиции защитников Авдеевки. Вовремя открытый огонь заставил боевиков отказаться от своих намерений и отступить.

В течение суток отмечаются активные действия противника на Мариупольском направлении. По защитникам Лебединского противник открывал огонь из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов. Также по Талаковке и Водяному оккупант вел обстрел из тяжелого вооружения. Большинство обстрелов открывалась с Саханки и соседних населенных пунктов, находящихся под временным контролем врага.

Объединенные силы отмечают, что подразделения Вооруженных сил не открывают огонь и не ведут обстрелы жилых кварталов с мирными жителями.

В ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских защитников нет. Потери противника уточняются".

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