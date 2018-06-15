 В оккупированных Пикузах наемники РФ открыли предупредительный огонь в строну наблюдателей ОБСЕ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ.

Инцидент произошел 14 июня днем в неподконтрольном украинскому правительству населенном пункте Пикузы, недалеко от Мариуполя.

"14 июня в 14:03 патруль СММ в составе шести сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях находился в н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя) на перекрестке дорог, где наблюдатели остановились, чтобы зафиксировать свежие следы, по-видимому, боевой бронированной машины (типа БМП) на асфальте. Один из наблюдателей вышел из автомобиля, после чего все члены патруля услышали две короткие очереди из стрелкового оружия.

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Один из членов патруля, находившийся в салоне автомобиля, увидел двух мужчин в одежде военного типа, которые стояли на расстоянии около 50 метров южнее дороги. У одного из них был при себе автомат (АК-74). Стреляя из автомата, он направил его вверх под углом 45° в направлении патруля СММ. Затем вооруженный мужчина сделал 2–3 шага в сторону наблюдателей и произвел еще один выстрел в воздух под углом 45° в направлении патруля Миссии. После последнего выстрела оба мужчины развернулись и проследовали на юг вдоль дороги", - говорится в сообщении.

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По оценке ОБСЕ, огонь имел предупредительный характер, чтобы заставить наблюдателей покинуть данный район. Патруль СММ тут же уехал и вернулся на базу в Мариуполе.