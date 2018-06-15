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 В оккупированных Пикузах наемники РФ открыли предупредительный огонь в строну наблюдателей ОБСЕ

Боевики обстреляли в Донецкой области патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ.

Инцидент произошел 14 июня днем в неподконтрольном украинскому правительству населенном пункте Пикузы, недалеко от Мариуполя.

"14 июня в 14:03 патруль СММ в составе шести сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях находился в н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя) на перекрестке дорог, где наблюдатели остановились, чтобы зафиксировать свежие следы, по-видимому, боевой бронированной машины (типа БМП) на асфальте. Один из наблюдателей вышел из автомобиля, после чего все члены патруля услышали две короткие очереди из стрелкового оружия.

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Один из членов патруля, находившийся в салоне автомобиля, увидел двух мужчин в одежде военного типа, которые стояли на расстоянии около 50 метров южнее дороги. У одного из них был при себе автомат (АК-74). Стреляя из автомата, он направил его вверх под углом 45° в направлении патруля СММ. Затем вооруженный мужчина сделал 2–3 шага в сторону наблюдателей и произвел еще один выстрел в воздух под углом 45° в направлении патруля Миссии. После последнего выстрела оба мужчины развернулись и проследовали на юг вдоль дороги", - говорится в сообщении.

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По оценке ОБСЕ, огонь имел предупредительный характер, чтобы заставить наблюдателей покинуть данный район. Патруль СММ тут же уехал и вернулся на базу в Мариуполе.

Источник: https://censor.net.ua/n3071741
 
 
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Да и хрен с ними. С 1992 года ОБСЕ разруливает в Грузии, что Грузии помогла аж никак. В Чечне бравое ОБСЕ провело выборы (президент Масхадов) и потом слились. Задача ОБСЕ одна - поддержка оккупации и сотрудничество с агрессором. Другое априори невозможно.
Так что стрелять по еврогеям и прочим неолиберальным еврокомиссарам - это, на удивление, полезно для Украины
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Мне интересно - а ОБСЕшники это заметили? Факт стрельбы зафиксировали? "Озабоченность" высказали?
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ОБСЕ-(Общество бесполезных слепых енотов). В окупованих Пікузах найманці РФ відкрили попереджувальний вогонь у бік спостерігачів ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9536
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированных Пикузах наемники РФ открыли предупредительный огонь в строну наблюдателей ОБСЕ
 
 
 
 
 
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