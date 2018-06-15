 АМКУ заявил о готовности содействовать при проведении законных проверок органа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

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"Антимонопольный комитет Украины взволнован беспокойством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, правительства и народных депутатов касательно состояния дел в сфере публичных закупок и количества нарушений со стороны заказчиков и участников, которые приводят к затягиванию проведения процедур закупок", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на фоне ряда злоупотреблений за четыре года работы комитета были достигнуты значительные положительные результаты.

"С 2014 по 2018 годы за счет сотрудничества государственных органов были достигнуты значительные положительные результаты в направлении внедрения прозрачных закупок, борьбы с коррупцией в публичных закупках, повышении уровня доверия бизнеса к этой сфере. Однако до сих пор имеют место в отдельных случаях злоупотребления как со стороны заказчиков, так и со стороны участников тендеров, которые в результате могут приводить к неэффективному расходованию государственных средств и срыву важных для Украины социальных проектов", - подчеркивают в АМКУ.

Вместе с тем, называется основной путь решения существующих проблем.

"Большинство негативных явлений, которые сегодня вызывают беспокойство не только со стороны государственных органов, но и со стороны общественности и бизнеса, могут быть решены только через системное совершенствование законодательства о публичных закупках и внедрения лучших закупочных практик", - говорится в заявлении.

Руководство АМКУ также подчеркивает свою открытость к конструктивному диалогу и готовность к всестороннему содействию при проведении законных проверок органа обжалования.

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