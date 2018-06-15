 АМКУ ответил на обвинения Гройсмана о нарушениях в сфере публичных закупок

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АМКУ.
"Антимонопольный комитет Украины взволнован беспокойством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, правительства и народных депутатов касательно состояния дел в сфере публичных закупок и количества нарушений со стороны заказчиков и участников, которые приводят к затягиванию проведения процедур закупок", - говорится в заявлении.
Отмечается, что на фоне ряда злоупотреблений за четыре года работы комитета были достигнуты значительные положительные результаты.
"С 2014 по 2018 годы за счет сотрудничества государственных органов были достигнуты значительные положительные результаты в направлении внедрения прозрачных закупок, борьбы с коррупцией в публичных закупках, повышении уровня доверия бизнеса к этой сфере. Однако до сих пор имеют место в отдельных случаях злоупотребления как со стороны заказчиков, так и со стороны участников тендеров, которые в результате могут приводить к неэффективному расходованию государственных средств и срыву важных для Украины социальных проектов", - подчеркивают в АМКУ.
Вместе с тем, называется основной путь решения существующих проблем.
"Большинство негативных явлений, которые сегодня вызывают беспокойство не только со стороны государственных органов, но и со стороны общественности и бизнеса, могут быть решены только через системное совершенствование законодательства о публичных закупках и внедрения лучших закупочных практик", - говорится в заявлении.
Руководство АМКУ также подчеркивает свою открытость к конструктивному диалогу и готовность к всестороннему содействию при проведении законных проверок органа обжалования.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины поручил Государственной аудиторской службе провести комплексную проверку Антимонопольного комитета Украины по фактам блокировки им проведения тендеров на государственные закупки.