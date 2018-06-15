EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Экономика
  10460  491
Материалы по теме:
Все про:Сингапур (22) Тимошенко (23853) экономика (3441)

 Тимошенко обещает сделать из Украины новый Сингапур

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предлагает в ближайшее время обсудить новый экономический курс Украины.

Такое предложение она озвучила в пятницу, 15 июня, во время Форума "Новый курс Украины", сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Темпы экономического роста Украины недостаточные, - Миклош

К участию в таком мероприятии политик приглашает малых и средних предпринимателей, аграриев, налоговиков, финансистов, ученых – "всех, кто твердо знает, как двигаться".

К тому же лидер "Батькивщины" заявила, что Украина имеет все шансы стать новым Сингапуром, который занимает площадь в 720 кв. км, но имеет ВВП в три раза больше, чем Украина. Кроме того, Сингапур является одним из самых известных разработчиков новейших технологий в мире, экономическим и финансовым торговым центром мира.

"Тот новый экономический курс, который мы с вами должны построить, сделает Украину новым Сингапуром", – убеждена политик.

Читайте также: Украина и Сингапур подписали два меморандума о взаимопонимании в сфере исследований, управления и инвестиций, - МИД

Кроме того, Юлия Тимошенко обратила внимание на то, что ООН, составляя рейтинг жизни страны, постепенно отходит от показателя уровня ВВП на душу населения. Они ввели показатель "индекса счастья", по которым Украина сегодня занимает 138 место из 156 стран, добавила народный депутат.

"Мы обязаны сделать так, чтобы наш курс, направленный на создание экосистемы жизни человека, вернул ей счастье", – подытожила лидер партии.

Источник: https://censor.net.ua/n3071739
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
 
Тимошенко 1960 года рождения, в 2019 году ей надо на пенсию, а не в президенты.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
маладова Вовіка Зєлєнскава вібірайте Тимошенко обіцяє зробити з України новий Сінгапур - Цензор.НЕТ 7727

Трампу скільки років, соя?
 показать весь комментарий
 
Так Трамп и чудит соотвественно своему старческому маразму. А Жюльке пора в бабушкин сундук прятаца и посыпать нафталином...на свалку истории. Не забудь свою методичку -- обязательная программа -- стецьки, стецьки, соя, шоколядные....давай начинай отрабатывать .
 показать весь комментарий
 
 
Совсем недавно мы должны были стать новой Францией, очевидно что сейчас требования немного сократились и будем только новым Сингапуром. А вообще, складывается впечатление из практики, что тот кто говорит о таких вещах - понятия не имеет о том, что будет делать и поэтому привлекает по очереди Франции, Сингапуры, Габоны.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Читаю коменти і дивуюсь - всі хочуть жити як в Сингапурі, але при цьому поливають брудом людину, яка хоче для вас це зробити ! Мабуть шоколадні подачки затуманили деяким мізки !
 показать весь комментарий
 
 
Лично я сомневаюсь, что человек, вышедший из ПОКОЛЕНИЯ воровских политиков - желает сделать что-то, кроме дальнейшего грабежа и иммунитета барыг. Это всё КРУГОВОРОТ ГОВНА В ПРИРОДЕ. Не нужно быть настолько наивным.
 показать весь комментарий
 
 
таваріщь совсем не гу-гу шо такое жисть в сінгапурє..... красівая картінка і налогі на авто принудительная кастрация бедних - нєфіг плодітся если олигархі абваравалі... Каста нєприкасаємих - КТО сейчас правит Сингапуром - уж не СИНУЛЬКА лі вєлікого сажатєля троих друзєй?????? Тимошенко обіцяє зробити з України новий Сінгапур - Цензор.НЕТ 3501
 показать весь комментарий
 
я бачу що тобі подобаються ті хто купує на мільярд доларів "таміфлю" і марлеві пов"язки.... обвалює гривню вдвічі просто так без всякої війни, обвалює ціни просто так бо тре украсти(бензин 3,27 - 10 грн) а шоб не гавкали то розкладушку в кабмін приперло.....

Це я так газ по 500 долл який і призвів до війни просто не трогаю...
 показать весь комментарий
 
Новый Сингапур - Жити по-новому Тимошенко обіцяє зробити з України новий Сінгапур - Цензор.НЕТ 2699, а народу киздец, что в первом варианте, что во втором.
 показать весь комментарий
 
 
По ценам - Сингапур
По уровню жизни - Бангладеш
Это запросто!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Юля молодец, дает возможность высказаться любителям задницы офшорного, а то у них другой возможности нет, то новость про офшоры, то про коррупцию, то про торговлю с россией, теперь Украина самая коррупционная страна. Порохолизуны молчат, выжидая новостей про Тимошенко, по чаще бы она выступала, они бы желчью залились.
 показать весь комментарий
 
 
Нью Васюки станут центром мира шахмат - тем временем вещал великий Комбинатор....где то я уже это читал
 показать весь комментарий
 
 
Тимошенко обещает сделать из Украины новый Сингапур? Тогда пусть назовет имена трех друзей, которых она посадит.

1. Кужель?
2. Шуфрич?
3. Власенко?
Друзей, господа, не врагов.
 показать весь комментарий
 
 
друзя:
- олийнык
- портнов
- поценюк
- губи курыною попкою
- курволевська
- яйценко (тендерник)
- уркошинськый
- пуля (вона ж сцявчэнко)
...
продолжать?
 показать весь комментарий
 
 
Апологет-Молодець в точку. Як кажуть заміть тисячі слів
 показать весь комментарий
 
 
Ну с этим списком я согласен. А Кужилиху что ли не за что садить? Или так можно и на себя выйти?
 показать весь комментарий
 
 
Продолжай! Нужно заготовить списки мадам, а то она забудет.
 показать весь комментарий
 
"Я вашу жизть не знаю."

С кулинарию советую начать изучение.
Не там смешно будет выглядеть.
 показать весь комментарий
 
Сингапур начинается с "посадить трех друзей". Так кого из своих друзей она готова посадить? Или как всегда идем на выборы обiцяем, а потом полное собрание обiцянок и склероз?
 показать весь комментарий
 
 
"Идем" - это кто? В Канаде идете?
Симпатичный мужчина Трюдо.
 показать весь комментарий
 
Кужель? Власенко? Шуфрич? Может быть есть другие предложения? Готов рассмотреть.
 показать весь комментарий
 
Народ пропоную бойкотувати циркофейк під назвою "вибори" нам система бандитська пропонує голосувати за кандидатів від цієї самої системи.
 показать весь комментарий
 
 
Чому бойкотувати?Може давайте спробумо націоналіста.наприклад,ну для різномаїття,комуністи були.бандити були,олігархи було,а от націоналіста не було,,ну якщо погані всі.то не пофіг,хто там?
 показать весь комментарий
 
 
Шановний, справжннього націоналіста потріота на крісло президента можна посадити тільки з боєм. Система не допустить не вигідних їй кандидатів але вигідних простим громадянам
 показать весь комментарий
 
 
При обретении независимости Сингапур страдал от высокой коррупции. Ли Куан Ю так характеризовал положение: «Коррупция является одной из черт азиатского образа жизни. Люди открыто принимали вознаграждение, это являлось частью их жизни». Борьба с коррупцией началась «путём упрощения процедур принятия решений и удаления всякой двусмысленности в законах в результате издания ясных и простых правил, вплоть до отмены разрешений и лицензирования». Были резко подняты зарплаты судей, на судейские должности были привлечены «лучшие частные адвокаты». Зарплата сингапурского судьи достигла нескольких сот тысяч долларов в год (в 1990-е годы - свыше 1 млн долл.). Были жёстко подавлены триады(организованные преступные группировки). Личный состав полиции был заменён с преимущественно малайцев на преимущественно китайцев (этот процесс сопровождался эксцессами, и Ли Куан Ю лично приезжал в расположение взбунтовавшихся малайских полицейских для ведения переговоров). Госслужащим, занимающим ответственные посты, были подняты зарплаты до уровня, характерного для топ-менеджеров частных корпораций. Был создан независимый орган с целью борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти (расследования были инициированы даже против близких родственников Ли Куан Ю).
 показать весь комментарий
 
 
Ряд министров и высших чиновников, уличённых в коррупции, были приговорены к различным срокам заключения, либо покончили жизнь самоубийством, либо бежали из страны. Среди них были и давние соратники Ли Куан Ю, такие как министр охраны окружающей среды Ви Тун Бун. В итоге Сингапур (в соответствии с международными рейтингами) стал одним из наименее коррумпированных государств мира.
 показать весь комментарий
 
 
Текущие реформы в Украине напоминают выше описанное осталось только дождаться Антикоррупционого суда. Я очень надеюсь, что сажать начнут.
 показать весь комментарий
 
 
Скільки років в Україні йдуть реформи?Щоб побороти корупцію Сингапуру знадобилося 40 років.
 показать весь комментарий
 
а я шото глубоко сомневаюсью. ну очень глубоко!
 показать весь комментарий
 
Везде камеры наблюдения поставит и подымет финансирование для полиции за всех остальных?😁
 показать весь комментарий
 
При чому камери спостереження ?
Їх і зараз повним ходом ставлять. Вже майже. Осінню систему будуть вводити.
 показать весь комментарий
 
редкий кацап долетает до цензоа в наши дни Тимошенко обіцяє зробити з України новий Сінгапур - Цензор.НЕТ 1926
 показать весь комментарий
 
 
та да, спасет нас только другой национализм - путлерско-мокшанский
Уж он то точно рационален.
 показать весь комментарий
 
Наш нАрід довго боровся за те, щоб знову біла та пухнаста лізла в президенти...
 показать весь комментарий
 
Нервы стали подводить, как то рановато...
 показать весь комментарий
 
Пі-пі-пі ! Пі-пі-пі-пі-пі !!!!!!! От і весь комент.... (Це щоб культурно ).
 показать весь комментарий
 
 
А кого Юля имеет в виду,когда говорит Украина?
 показать весь комментарий
 
хто мішав цій лярві,в свій час,підняти Україну? тільки те й робили з пчільником,що гризлися як кіт з собакою...
 показать весь комментарий
 
кто тебе мешал делать Сингапур когда премьером была ?
 показать весь комментарий
 
Если будет быстродействующий закон про отзыв любого с выборной должности, то можно голосовать за любого, следующие выборы за деньги отозванного. Если не будет такого закона, тоже можно голосовать за любого, они все из одной воровской семьи.
 показать весь комментарий
 
Га-га-га крулева брехні . Якийсь сюр , один голупмиру бреше не зупиняючись , тепер ще й ця почвара підключилась . Коли ж ви подавитесь ? Гарна була б на шибениці в фірмових окулярах і косою.
 показать весь комментарий
 
Какой еще Сингапур?! Евромайдан стоял за Европу, а не за Азиопу!
 показать весь комментарий
 
Они все уже давно "сбитые летчики" из замасленной, залапанной и затасованной колоды карт, которые все 27 семь лет каждый по своему обещают построить этот так и не досягаемый Сингапур и кроме крупномасштабного разворовывания бюджета пока ничего революционного полезного не получается. И они так не смогли до сих пор претворить в жизнь самую простую рекомендацию автора "сингапуского чуда"Ли Куан Ю - для начала реформ посадить трех своих лучших друзей по тому, что они все из одной колоды. Эти "летчики" все скопом должны навсегда исчезнуть с политической карты Украины, тогда что-то может сдвинуться с мертвой точки!
 показать весь комментарий
 
Единственный лидер-политик-менеджер, который может еще что-то сделать с этой бедолашной страной это Юлия Владимировна Тимошенко!
Тимошенко обіцяє зробити з України новий Сінгапур - Цензор.НЕТ 6445
 показать весь комментарий
 
 
Ага , передати Україну путіну на правах Ямало - Ненецького автономного округу.
 показать весь комментарий
 
А Новые Васюки? Мы уже это где-то слышали. Шо эта старуха проценщица может кроме как воровать?
 показать весь комментарий
 
Опять обещает и опять находятся овцы, готовые верить этой обезьяне. За более, чем 20 лет в политике тимошка сделала "сингапуршу" исключительно из себя. Кто ей мешал раньше и почему желание осчастливить приходит накануне выборов?
 показать весь комментарий
 
Каждый раз, вспомните 1998, 2004, 2008 гг , когда Тимошенко становилась у руля укреплялась гривна (4.7), росли зарплаты и пенсии, укреплялась экономика. Когда убирали, то сразу все ползло вниз. Если бы Тиошенко стала презом в 2010 г то и Крым был бы украинским, и Донбасс и тысячи людей были живы. А экономика не разрушена. Вот этого и боится криминал, олигархи и коррупция
 показать весь комментарий
 
 
Хм ... запевняю Вас, якби у 2010 р. президентом залишився Ющенко було б так само, як Ви написали.
 показать весь комментарий
 
Коррупция платит десятки и сотни миллионовы на дискредитацию Тимошенко. Читай газету Обсервер. И писакам на форуме кое-что перепадает!
 показать весь комментарий
 
Доброговечора...
Корупція нікому, нічого не платить - платять корупціонери.

 показать весь комментарий
 
Свой высокий уровень выдающегося управленца Юлия доказала в предыдущей работе. Своими успехами. А все кто ее отвергал, Ющенко, Янукович, Порошенко, гнобили и уничтожали Украину, доводили народ до полной нищеты!
 показать весь комментарий
 
бла бла бла ... Чергове "всепропало" ...
 показать весь комментарий
 
И еще, кроме Юлии нет ни одного достойного претендента на пост президента. Кто???
Да никто. Если несогласны назовите имя!
 показать весь комментарий
 
Блін ... У виборах у 2014 р. вона приймала участь ???
 показать весь комментарий
 
Юля , обов'язково , зажене олігархів в стойло . Тому і вереск ввесь час . І якось зразу , знайдуться гроші , на пенсії і зарплати .
 показать весь комментарий
 
Соевая ляшковня мешала косомордый пасечник мешал Овощь мешал и засадил в тюрьму Никто тебя стэцик не собирается ощасливливать Ты и так счастлив 3000 грн минстэць плптит а за переработку мешок шеколада с отбраковки И нормально Смотри сильно нен обжирайся а то преобретеш диаьет как офшоренко и будешь знать
 показать весь комментарий
 
аха...дважды уже сделала..Правда,Сингапур у неё получался начала 20 века
 показать весь комментарий
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко обещает сделать из Украины новый Сингапур
 
 
 
 
 
 вверх