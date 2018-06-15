 Тимошенко обещает сделать из Украины новый Сингапур

Такое предложение она озвучила в пятницу, 15 июня, во время Форума "Новый курс Украины", сообщает Цензор.НЕТ.
К участию в таком мероприятии политик приглашает малых и средних предпринимателей, аграриев, налоговиков, финансистов, ученых – "всех, кто твердо знает, как двигаться".
К тому же лидер "Батькивщины" заявила, что Украина имеет все шансы стать новым Сингапуром, который занимает площадь в 720 кв. км, но имеет ВВП в три раза больше, чем Украина. Кроме того, Сингапур является одним из самых известных разработчиков новейших технологий в мире, экономическим и финансовым торговым центром мира.
"Тот новый экономический курс, который мы с вами должны построить, сделает Украину новым Сингапуром", – убеждена политик.
Кроме того, Юлия Тимошенко обратила внимание на то, что ООН, составляя рейтинг жизни страны, постепенно отходит от показателя уровня ВВП на душу населения. Они ввели показатель "индекса счастья", по которым Украина сегодня занимает 138 место из 156 стран, добавила народный депутат.
"Мы обязаны сделать так, чтобы наш курс, направленный на создание экосистемы жизни человека, вернул ей счастье", – подытожила лидер партии.
Трампу скільки років, соя?
Я бачу, що тобі подобаються ті, що крадуть і ховають гроші в панамських офшорах ?!
Це я так газ по 500 долл який і призвів до війни просто не трогаю...
По уровню жизни - Бангладеш
Это запросто!
1. Кужель?
2. Шуфрич?
3. Власенко?
Друзей, господа, не врагов.
- олийнык
- портнов
- поценюк
- губи курыною попкою
- курволевська
- яйценко (тендерник)
- уркошинськый
- пуля (вона ж сцявчэнко)
...
продолжать?
С кулинарию советую начать изучение.
Не там смешно будет выглядеть.
Симпатичный мужчина Трюдо.
Їх і зараз повним ходом ставлять. Вже майже. Осінню систему будуть вводити.
Уж он то точно рационален.
Корупція нікому, нічого не платить - платять корупціонери.
Да никто. Если несогласны назовите имя!