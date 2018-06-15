EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Экономика
  18  1
Материалы по теме:
Все про:Сингапур (22) Тимошенко (23853) экономика (3441)

 Тимошенко намерена построить "такой экономический курс, который сделает Украину новым Сингапуром"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предлагает в ближайшее время обсудить новый экономический курс Украины.

Такое предложение она озвучила в пятницу, 15 июня, во время Форума "Новый курс Украины", сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Темпы экономического роста Украины недостаточные, - Миклош

К участию в таком мероприятии политик приглашает малых и средних предпринимателей, аграриев, налоговиков, финансистов, ученых – "всех, кто твердо знает, как двигаться".

К тому же лидер "Батькивщины" заявила, что Украина имеет все шансы стать новым Сингапуром, который занимает площадь в 720 кв. км, но имеет ВВП в три раза больше, чем Украина. Кроме того, Сингапур является одним из самых известных разработчиков новейших технологий в мире, экономическим и финансовым торговым центром мира.

"Тот новый экономический курс, который мы с вами должны построить, сделает Украину новым Сингапуром", – убеждена политик.

Читайте также: Украина и Сингапур подписали два меморандума о взаимопонимании в сфере исследований, управления и инвестиций, - МИД

Кроме того, Юлия Тимошенко обратила внимание на то, что ООН, составляя рейтинг жизни страны, постепенно отходит от показателя уровня ВВП на душу населения. Они ввели показатель "индекса счастья", по которым Украина сегодня занимает 138 место из 156 стран, добавила народный депутат.

"Мы обязаны сделать так, чтобы наш курс, направленный на создание экосистемы жизни человека, вернул ей счастье", – подытожила лидер партии.

Источник: https://censor.net.ua/n3071739
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко намерена построить "такой экономический курс, который сделает Украину новым Сингапуром"
 
 
 
 
 
 вверх