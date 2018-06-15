 Тимошенко намерена построить "такой экономический курс, который сделает Украину новым Сингапуром"

Такое предложение она озвучила в пятницу, 15 июня, во время Форума "Новый курс Украины", сообщает Цензор.НЕТ.

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К участию в таком мероприятии политик приглашает малых и средних предпринимателей, аграриев, налоговиков, финансистов, ученых – "всех, кто твердо знает, как двигаться".

К тому же лидер "Батькивщины" заявила, что Украина имеет все шансы стать новым Сингапуром, который занимает площадь в 720 кв. км, но имеет ВВП в три раза больше, чем Украина. Кроме того, Сингапур является одним из самых известных разработчиков новейших технологий в мире, экономическим и финансовым торговым центром мира.

"Тот новый экономический курс, который мы с вами должны построить, сделает Украину новым Сингапуром", – убеждена политик.

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Кроме того, Юлия Тимошенко обратила внимание на то, что ООН, составляя рейтинг жизни страны, постепенно отходит от показателя уровня ВВП на душу населения. Они ввели показатель "индекса счастья", по которым Украина сегодня занимает 138 место из 156 стран, добавила народный депутат.

"Мы обязаны сделать так, чтобы наш курс, направленный на создание экосистемы жизни человека, вернул ей счастье", – подытожила лидер партии.