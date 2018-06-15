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 Политика Украины, Общество
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Все про:милиция (2689) ЧМ-2018 (170)

 Экс-начальник милиции Виннитчины и Закарпатья Русин поедет на ЧМ-2018 осуществлять мечту: "Мне насрать, кто что думает"

Экс-глава милиции Закарпатской (с 2010 по 2012 гг.), а потом и Винницкой (с 2012 по 2014 гг.) областей Виктор Русин решил не отказываться от подарка сына в виде билетов на матчи Чемпионата мира по футболу в РФ и посетить данные спортивные мероприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Русин отметил, что в его жизни было несколько желаний, включая мечту попасть на ЧМ по футболу.

"И вот наконец моя мечта сбудется благодаря усилиям моего сына, который смог выкупить через ФИФА билеты на два матча", - написал он.

При этом Русин сказал, что ему все равно, что о нем подумают остальные.

"Наша власть предупреждает не ехать на ЧМ потому что посадят, и наши украинские консулы не помогут, активисты будут называть "сепаром" и т.д. Всем дружно могу сказать, мне насрать, кто что думает и советует, моя мечта сбудется в моей жизни", - написал экс-милиционер.

Примечательно то, что спустя несколько часов после публикации Русин удалил как сам пост, так и практически всю информацию со своей страницы в Facebook.

Экс-начальник милиции Виннитчины и Закарпатья Русин поедет на ЧМ-2018 осуществлять мечту: Мне насрать, кто что думает 01

Экс-начальник милиции Виннитчины и Закарпатья Русин поедет на ЧМ-2018 осуществлять мечту: Мне насрать, кто что думает 02

Источник: https://censor.net.ua/n3071733
 
 
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что это за фуфел и почему все должны насрать на него..
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по возвращению авакян подберет ему теплое хлебное местечко....как и сепару аброськину подобрал
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Интересно как он будет срать если его задёрнут и о чем будет мечтать...
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Эта тварь получает пенсию от Народа Украины.
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У него есть хороший шанс получать баланду от народа России.
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ну и у ж......попутного ветра......
подозреваю, если этого мудилкина загребут на россии - много Украина не потеряет
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та еще и приплатим...(бидончик вазелина)
(пардон, девочка!)
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не в тему, но "бидончик вазелина" напомнило:
При покупке крема для увеличения груди крем для мозгов в подарок.....(с) Экс-начальник милиции Виннитчины и Закарпатья Русин поедет на ЧМ-2018 осуществлять мечту: "Мне насрать, кто что думает" - Цензор.НЕТ 9959
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Да такое дерьмо на кацапетовке,никому нахрен ненужно будет,как поедет,так и приедет назад, там у них таких *ментов* саоих хватает! А если повяжут там,пусть там и остается сепар!
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"Маю честь!" Экс-начальник милиции Виннитчины и Закарпатья Русин поедет на ЧМ-2018 осуществлять мечту: "Мне насрать, кто что думает" - Цензор.НЕТ 25Яку ти честь маєш, козлина мусорська?!
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та то он ошибся... опечатка
"маю ... шерсть!" - хотело написать
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Это прекрасно, сбудется мечта этого квадратно-челюстного утырка посидеть с другой, непрвивычной стороны камерной двери.
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Вот такие управляли страной всю историю
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Зараз теж управляють.... Де ж вони поділись?!
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Він йобнутий. Немає про що говорити. Мусора всі такі.
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Ждал рассею к себе домой и не дождался , теперь сам едет на Родину !
- чести ты не имеешь .не говори ерунды !
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Пусть себе едет. Че тут такого? У нас там в России украинцев миллиони....
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вот она, замена Сенцова, все по футбольным правилам как это насратель любит
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Прожил ты, дядя, 56 лет, но ума так и не нажил.
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Такая мразь и предатель никому не нужна !! Не впускать обратно в Украину эту козлину !
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Готовься... Скоро на тебя оденут деревянный макинтош и в твоём доме будет играть музыка... Но ты её не услышишь... (с)
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Знает, падла, что пальцем "своего" не тронут и кураторы его в обиду не дадут. Все остальное камуфляж.
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Дивись,щоб в своєму гівні не втонув,мудило імбіцильне
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А не шпиён ли он часом .. едет всё рассматривать
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Лишить гражданства ублюдка и больше не пускать в Украину.
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Друг Медвечука по оперативно комсомольской работе,а чё ему боятся. Если бы арестовали Медведчука ,тогда бы он не поехал в страну московского Фюрера.
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Ну и зачем тащить эту гниду х@йлоголовую в новости? У нас в Раде половина таких.
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покупал звание, должность, а его поперли, обидно да?
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"Экс-начальник милиции Виннитчины и Закарпатья Русин поедет на ЧМ-2018 осуществлять мечту: "Мне насрать, кто что думает" - так в команде Авакорюкзака таких поддонков валом, да и он сам не далеко от них ушёл.
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Какая честь у этой сепарско-ватной тупой мрази, наверняка если копнуть в роду у него деды или бывшие вертухаи, или палачи, или стукачи.
Адресок гандона напишите и ...."бумеранг" его навестит.
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Та хай їде. Йому там нічого не загрожує - таке сміття навіть там нікому не потрібне, і він про це знає.
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Справжня мудрість є вічною.
Тому скажемо йому прості, перевірені часом слова:

Экс-начальник милиции Виннитчины и Закарпатья Русин поедет на ЧМ-2018 осуществлять мечту: "Мне насрать, кто что думает" - Цензор.НЕТ 6589
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-начальник милиции Виннитчины и Закарпатья Русин поедет на ЧМ-2018 осуществлять мечту: "Мне насрать, кто что думает"
 
 
 
 
 
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