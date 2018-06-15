 Экс-начальник милиции Виннитчины и Закарпатья Русин поедет на ЧМ-2018 осуществлять мечту: "Мне насрать, кто что думает"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Русин отметил, что в его жизни было несколько желаний, включая мечту попасть на ЧМ по футболу.

"И вот наконец моя мечта сбудется благодаря усилиям моего сына, который смог выкупить через ФИФА билеты на два матча", - написал он.

При этом Русин сказал, что ему все равно, что о нем подумают остальные.

"Наша власть предупреждает не ехать на ЧМ потому что посадят, и наши украинские консулы не помогут, активисты будут называть "сепаром" и т.д. Всем дружно могу сказать, мне насрать, кто что думает и советует, моя мечта сбудется в моей жизни", - написал экс-милиционер.

Примечательно то, что спустя несколько часов после публикации Русин удалил как сам пост, так и практически всю информацию со своей страницы в Facebook.