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 Политика Украины
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 За 3,5 года работы парламента лишь 12% законопроектов стали законами, - ОПОРА

За почти четыре года работы парламента лишь 12% законопроектов стали законами. Сейчас лишь каждый восьмой законопроект имеет перспективы для принятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на исследование Гражданской сети ОПОРА в рамках программа РАДА.

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С ноября 2014 по май 2018 года украинские парламентарии зарегистрировали 6613 проектов законов, приняли только 808.

"В этом контексте Президент и Правительство оказались более продуктивными по сравнению с депутатами. Так, 76% законопроектов, инициированных Президентом, наконец стали законами. Почти треть (29%) правительственных законопроектов, внесенных в парламент, были положительно проголосованы. Зато среди зарегистрированных депутатских законопроектов только 12% вступили в силу", - отметил руководитель проекта Гражданской сети ОПОРА в рамках Программы Рада Анатолий Бондарчук.

Єксперті отмечают, что в текущем созыве наиболее продуктивным оказался 2015 год, когда в правительственную коалицию входило пять фракций. За это время было принято 340 законопроектов. В 2016 году парламент успешно проголосовал 212 проектов законов, а в 2017 году - 174. По состоянию на конец мая 2018 года в парламенте было принято 64 закона.

"Значительное количество зарегистрированных законопроектов приводит к так называемому явлению "законодательного цунами". Парламент перегружен большим количеством законопроектов и не может качественно подойти к их рассмотрению. В 40% случаев нардепы единолично регистрируют законопроекты. Исходя из єтого это, мы отмечаем целесообразность пересмотреть способ внесения депутатами индивидуальных законопроектов", - подчеркнул Бондарчук.

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Каждый шестой законопроект (1049), который зарегистрирован в парламенте, ожидает рассмотрения в сессионном зале. Примерно такое же количество (1353) было снят с рассмотрения. Почти 10% законопроектов (664) Верховная Рада отклонила и сняла с рассмотрения. Каждый двадцатый проект закона (315) был возвращен на доработку. Зато только 2% от всех зарегистрированных законопроектов (118) ожидают или готовятся ко второму чтению. Каждый третий зарегистрирован проект закона до сих пор (1904) прорабатывается в комитете.

Источник: https://censor.net.ua/n3071729
 
 
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.... виявляється це називається роботою.Якби так робив токар,або слюсар,то його давно вигнали б з роботи!!!!А ці ще й права качають!
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Єксперті отмечают

Исходя из єтого это,

Каждый третий зарегистрирован проект закона до сих пор

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 3,5 года работы парламента лишь 12% законопроектов стали законами, - ОПОРА
 
 
 
 
 
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