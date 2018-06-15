EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1415  104
Материалы по теме:
Все про:Будапештское соглашение (96) Крым (20175) Тимошенко (23853) Донбасс (16409)

 Пока Крым и Донбасс не вернутся в Украину, никто из украинцев не может быть спокойным, - Тимошенко

Возвращение мира в Украину и стратегия восстановления Донбасса – эти вопросы должны быть главными в повестке дня интеллектуальной элиты страны и не могут быть монополизированы властью.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время Форума "Новый Курс Украины", который сегодня проходит в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: "Как мы уже говорили много раз: Крым - это часть Украины" , - посольство США в РФ заявило о непризнании Вашингтоном оккупированного полуострова российским

"Мир нужен Украине как воздух. Война превратилась в ширму для прикрытия коррумпированной, глупой политики властей, в наибольший заработок для нескольких людей. Это то, что сегодня сдерживает мирный процесс и на дает возможности вести реальные переговоры", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Политик уверена, что параллельно с процессами, которые происходят на базе Минского формата, после выборов президента, нужно вернуться к Будапештскому меморандуму.

"Я твердо знаю, как и с кем вести переговоры о мире. Мне не помешают чьи-то бизнес-проекты, которые делаются на крови, не помешают никакие кулуарные договоренности, которые сегодня ведутся", – отметила парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская незаконная аннексия Крыма нарушает Будапештский меморандум, - глава представительства НАТО Винников о заявлении Лаврова

Тимошенко подчеркнула, что надо "думать о Донбассе не как об оккупированной территории, а как об украинской земле", помнить о 2 миллионах беженцев, которые "свою защиту и будущее искали в Украине" и тем самым опровергли мифы о "пророссийском Донбассе".

Путь к завершению оккупации, по мнению Тимошенко, состоит и через введение миротворцев ООН на условиях Украины.

"Нам надо уже сегодня думать о создании международных фондов для восстановления и развития Донбасса, для возвращения к жизни тех людей, которые нашли временный приют на неоккупированной территории", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

"Пока Крым и Донбасс не вернутся в Украину, никто из украинцев не может быть спокойным", – заявила Тимошенко, отвечая на вопросы участников Форума.

Источник: https://censor.net.ua/n3071722
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Соевым сабакам дали тему для заработку ,хозяин лучший у него с задницы шоколадом при вылизывании пахнет и за только за это мы готовы на все,Это был примерный спитч соевых порохоботов
 показать весь комментарий
 
 
Я не хочу говорить о Жуле, которая Жулей всегда и останется. Сегодня стало известно о гибели солдата Петрова, уничтожившего 7 террористов.
Июньским днем,
Когда деньки длинны
Горячий зной спускается в долину.
А там, где, как бы не было войны,
Солдат Петров погиб за Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Як би я добре не відносився до Юлі, але складається враження, що вилізла нечиста.

При чому, із завидною постійністю, в акурат перед сезоном виборів в президенти.
Тепер чекаємо продовження роману Качанівської в'язні.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПока Крым и Донбасс не вернутся в Украину, никто из украинцев не может быть спокойным, - Тимошенко
 
 
 
 
 
 вверх