 Пока Крым и Донбасс не вернутся в Украину, никто из украинцев не может быть спокойным, - Тимошенко

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время Форума "Новый Курс Украины", который сегодня проходит в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мир нужен Украине как воздух. Война превратилась в ширму для прикрытия коррумпированной, глупой политики властей, в наибольший заработок для нескольких людей. Это то, что сегодня сдерживает мирный процесс и на дает возможности вести реальные переговоры", - подчеркнула Юлия Тимошенко.
Политик уверена, что параллельно с процессами, которые происходят на базе Минского формата, после выборов президента, нужно вернуться к Будапештскому меморандуму.
"Я твердо знаю, как и с кем вести переговоры о мире. Мне не помешают чьи-то бизнес-проекты, которые делаются на крови, не помешают никакие кулуарные договоренности, которые сегодня ведутся", – отметила парламентарий.
Тимошенко подчеркнула, что надо "думать о Донбассе не как об оккупированной территории, а как об украинской земле", помнить о 2 миллионах беженцев, которые "свою защиту и будущее искали в Украине" и тем самым опровергли мифы о "пророссийском Донбассе".
Путь к завершению оккупации, по мнению Тимошенко, состоит и через введение миротворцев ООН на условиях Украины.
"Нам надо уже сегодня думать о создании международных фондов для восстановления и развития Донбасса, для возвращения к жизни тех людей, которые нашли временный приют на неоккупированной территории", – подчеркнула Юлия Тимошенко.
"Пока Крым и Донбасс не вернутся в Украину, никто из украинцев не может быть спокойным", – заявила Тимошенко, отвечая на вопросы участников Форума.
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Сам медведчук не прийшов шоб не скомпроментувати льку ще раз!
Июньским днем,
Когда деньки длинны
Горячий зной спускается в долину.
А там, где, как бы не было войны,
Солдат Петров погиб за Украину.
При чому, із завидною постійністю, в акурат перед сезоном виборів в президенти.
Тепер чекаємо продовження роману Качанівської в'язні.