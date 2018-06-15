 Пока Крым и Донбасс не вернутся в Украину, никто из украинцев не может быть спокойным, - Тимошенко

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время Форума "Новый Курс Украины", который сегодня проходит в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мир нужен Украине как воздух. Война превратилась в ширму для прикрытия коррумпированной, глупой политики властей, в наибольший заработок для нескольких людей. Это то, что сегодня сдерживает мирный процесс и на дает возможности вести реальные переговоры", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Политик уверена, что параллельно с процессами, которые происходят на базе Минского формата, после выборов президента, нужно вернуться к Будапештскому меморандуму.

"Я твердо знаю, как и с кем вести переговоры о мире. Мне не помешают чьи-то бизнес-проекты, которые делаются на крови, не помешают никакие кулуарные договоренности, которые сегодня ведутся", – отметила парламентарий.

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Тимошенко подчеркнула, что надо "думать о Донбассе не как об оккупированной территории, а как об украинской земле", помнить о 2 миллионах беженцев, которые "свою защиту и будущее искали в Украине" и тем самым опровергли мифы о "пророссийском Донбассе".

Путь к завершению оккупации, по мнению Тимошенко, состоит и через введение миротворцев ООН на условиях Украины.

"Нам надо уже сегодня думать о создании международных фондов для восстановления и развития Донбасса, для возвращения к жизни тех людей, которые нашли временный приют на неоккупированной территории", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

"Пока Крым и Донбасс не вернутся в Украину, никто из украинцев не может быть спокойным", – заявила Тимошенко, отвечая на вопросы участников Форума.