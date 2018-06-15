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 Политика Украины, Технологии
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 Украина и США договорились о создании нового боевого модуля по стандартам НАТО, - "Укроборонпром"

ГП "Спецтехноэкспорт", входящее в состав ГК "Укроборонпром", и одна из ведущих компаний США, специализирующаяся на производстве стрелкового оружия, заключили Меморандум о сотрудничестве по созданию совместного боевого модуля по стандартам НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Соответствующие переговоры и подписание документа состоялось 14 июня во рамках 26-й международной выставки Eurosatory-2018.

Согласно Меморандуму, американская компания будет поставлять пулеметы для боевых модулей. Производство модулей наладят на одном из предприятий "Укроборонпрома".

Стороны ожидают, что боевой модуль поступит на вооружение Вооруженных сил Украины, а также будет поставляться в интересах третьих стран.

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Кроме того, компания из США проявила заинтересованность в совместном производстве нестандартных образцов вооружения.

Источник: https://censor.net.ua/n3071720
 
   
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нестандартные образцы...это переделанный "максим"?
(шучу, если что)
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ну...я же и сказал - переделанный "максим" Україна і США домовилися про створення нового бойового модуля за стандартами НАТО, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3281
(отак шутишь-шутишь... и вгадаешь)
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Впрочем, эффективные оружейные системы живут долго. Немецкий машингевер MG3 - это усовершенствованный MG-42, та самая "бензопила Гитлера", которую некий Матросов типа "грудью закрывал"
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Пулемет М60 "the Pig"(свинья), 7,62НАТО - тоже сынок МГ42 (и ФГ42). На службе с 1957 года до сих пор.
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Хм а не с генральными электриками договорились Україна і США домовилися про створення нового бойового модуля за стандартами НАТО, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2063если так- то Хунта одобряет Україна і США домовилися про створення нового бойового модуля за стандартами НАТО, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2731
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Пока вы создадите боевой модуль, пол планеты ляжет под ураганами и торнадо. А Гавайи из лавы выныривать будут. Хмы-хмы -хмы.. И тут мысля. А не пойти ли нам альтернативным путем. Учитывая то, что все пирамиды растащили внутри, можно предложить их использовать в ..ОБРАТНУЮ сторону!!! другими словами - любая пирамидальная антенная двунаправленная(т.е и приемник и излучатель). Задача стоит только переделать пирамидоны на излучение в область частот выше 10 Мгц!. Т.е энергию запасенную внутри ядра Земли, пирамиды будут транслировать(излучать вне ионосферы Земли). Ядро будет вынуждено охлаждаться. Это вполне нам по силам, (можно сделать быстро) и не требует установки кранового оборудования(вариант -установка с вертолета) Сам излучатель вместо пирамидона(скажем штыревой волновод с кубическим резонатором и круглой диафрагмой для излучения) закрывается радиопрозрачным куполом и фсьо. Нормальная толковая бригада сможет быстро переделать десяток пирамид за месяц.
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Одно уточнение насчёт бригады: инженерам-рептилоидам норм будет, а вот людям во время подобных работ потребуются фольгированные шапочки.
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Господи!. Коли ви вже почнете ПРАЦЮВАТИ, а не дурити нас усілякими меморандумами?.
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когда ты ,кацапчег,розуму наберешься,а пока-в спам!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и США договорились о создании нового боевого модуля по стандартам НАТО, - "Укроборонпром"
 
 
 
 
 
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