 Украина и США договорились о создании нового боевого модуля по стандартам НАТО, - "Укроборонпром"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Соответствующие переговоры и подписание документа состоялось 14 июня во рамках 26-й международной выставки Eurosatory-2018.

Согласно Меморандуму, американская компания будет поставлять пулеметы для боевых модулей. Производство модулей наладят на одном из предприятий "Укроборонпрома".

Стороны ожидают, что боевой модуль поступит на вооружение Вооруженных сил Украины, а также будет поставляться в интересах третьих стран.

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Кроме того, компания из США проявила заинтересованность в совместном производстве нестандартных образцов вооружения.