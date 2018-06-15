 Украина и США договорились о создании нового боевого модуля по стандартам НАТО, - "Укроборонпром"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
Соответствующие переговоры и подписание документа состоялось 14 июня во рамках 26-й международной выставки Eurosatory-2018.
Согласно Меморандуму, американская компания будет поставлять пулеметы для боевых модулей. Производство модулей наладят на одном из предприятий "Укроборонпрома".
Стороны ожидают, что боевой модуль поступит на вооружение Вооруженных сил Украины, а также будет поставляться в интересах третьих стран.
Кроме того, компания из США проявила заинтересованность в совместном производстве нестандартных образцов вооружения.
(шучу, если что)
(отак шутишь-шутишь... и вгадаешь)