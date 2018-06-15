 Найдено тело героя, который спас двух тонувших детей ценой своей жизни

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание pravda.if.ua.

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"Две семьи из Ивано-Франковска поехали на отдых в Михальче. Там на берегу реки разложили палатки. Пока они отдыхали, трое десятилетних детей купались в воде. Двое детей были его (погибшего. - Ред.), третья - друзей. Он увидел, что детей затягивает вода и бросился спасать. Мужчина направил детей к берегу и передал жене, а самого унесла вода", - сообщила пресс-офицер ГУ НП в Ивано-Франковской области Мирослава Белдик.

Поиски героя продолжались два дня. К проведению поисковых работ в район поиска были направлены четыре человека, одна лодка, отделение водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в области и дополнительно два водолаза Ивано-Франковской спасательно-водолазной станции.