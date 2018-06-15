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Все про:дети (3147) ГСЧС (1563) Ивано-Франковская область (279)

 Найдено тело героя, который спас двух тонувших детей ценой своей жизни

Утром 15 июня жителями села Устечко Тернопольской области было обнаружено и извлечено на берег тело мужчины, которым, по всей вероятности, является утонувший 13 числа житель Ивано-Франковска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание pravda.if.ua.

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"Две семьи из Ивано-Франковска поехали на отдых в Михальче. Там на берегу реки разложили палатки. Пока они отдыхали, трое десятилетних детей купались в воде. Двое детей были его (погибшего. - Ред.), третья - друзей. Он увидел, что детей затягивает вода и бросился спасать. Мужчина направил детей к берегу и передал жене, а самого унесла вода", - сообщила пресс-офицер ГУ НП в Ивано-Франковской области Мирослава Белдик.

Поиски героя продолжались два дня. К проведению поисковых работ в район поиска были направлены четыре человека, одна лодка, отделение водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в области и дополнительно два водолаза Ивано-Франковской спасательно-водолазной станции.

Источник: https://censor.net.ua/n3071718
 
 
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Нет слов.... Но и ответственность за детей никто не отменял. Мы семьей были в прошлом году на Десне, так мне в голову не приходило отправить детей плавать самих!
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Очень жаль человека, искренние соболезнования семье.
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Какая трагедия.
Соболезнование близким и родным.
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краще так, ніж двох своїх дітей хоронити...
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Це жахливо.Найщиріші співчуття сімї Героя! Татко пішов на небо .щоб діточки жили.Нехай Господь допоможе пережити цю страшну втрату!
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За спасение утопающего не зря медаль давали ибо неподготовленный спасающий человек реально рискует утонуть. Я уже спасал девицу, она тонула посреди реки, а я , вместо того чтобы дать ей весло, зачем-то прыгнул за ней с лодки, так через 3-4 минуты я в борьбе с её паникой чуть на дно не пошёл вместе с ней, чудом спас и её, и себя.
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Тёмная история ,похоже мужика утопили и придумали сказку ,подумайте сами ,детей жене передал а самого унесло ,это как-то очень уж неправдоподобно ....
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соболезнование

как тяжело будет его жене и детям...морально (материально потом)
как объяснить детям, что их неосторожность...шалость... стоила жизни папочки
беда
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНайдено тело героя, который спас двух тонувших детей ценой своей жизни
 
 
 
 
 
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