 Необходимо создать около 20 общественных ассоциаций с правом законодательной инициативы, - Тимошенко

Об этом она заявила во время Всеукраинского форума "Новый курс Украины", который проходит в Киеве по ее инициативе, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: "Дякую дуже", - полуголый мужчина вышел на сцену во время выступления Тимошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Право народа на свое усмотрение, самостоятельно, выбранным им способом и под свою ответственность организовывать собственную жизнь и жизнь общества – это и является основой общественного договора",- пояснила она.

Лидер ВО "Батькивщина", уверена, что в нынешних реалиях в стране отсутствует качественное и сильное управление, а действующая система управления "жестко закреплена за интересами и привилегиями отдельных лиц, и лишает остальных украинцев всех прав на жизнь".

Юлия Тимошенко объяснила, что действующая Конституция сыграла важную роль для закрепления суверенитета страны, однако написана она без привлечения общественности.

"Конституция заключалось за кулисами и стала результатом жестких компромиссов. Победили, к сожалению, "кулуарщина", власть, посткоммунистическая номенклатура. И потом все годы каждый президент подстраивал Конституцию под себя. Сейчас это и эклектика, которая не может дать шанса стать в полный рост", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: лидеры - Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Вакарчук, - "Социс". ИНФОГРАФИКА

Парламентарий также отметила: несмотря на то, что в действующей Конституции единственным источником власти определен народ, де-факто "источник власти сидит на Банковой и по другим кабинетам, в частности депутатским".

Учитывая это, по мнению Тимошенко, должны быть созданы около двадцати профильных Ассоциаций из разных сфер жизнедеятельности страны, которые будут наделены специальным статусом, будут иметь право законодательной инициативы и право готовить проекты правительственных решений.

"Вето внимания заключается в следующем: когда проект закона, принятый закон, проект решения правительства, другой документ не соответствуют никаким критериям, которых требует профессиональная среда, общественность и научные учреждения, тогда Всеукраинская общественная ассоциация может наложить "вето внимания" на 10 дней", – пояснила она.

Власть должна отреагировать на замечания таких Ассоциаций: собрать консультационный совет из представителей парламента, правительства, и собственно Всеукраинской общественной ассоциации и прийти к принятию правильных вещей, прописанных в проектах нормативных актах".

Лидер "Батькивщины" уверена, что образование Всеукраинских общественных ассоциаций и закрепление их статуса откроет возможность для их влияния на реальные процессы управления государством.