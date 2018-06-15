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 Политика Украины
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 Необходимо создать около 20 общественных ассоциаций с правом законодательной инициативы, - Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о необходимости создать в Украине общественные ассоциации, которые будут разделены по профилю и иметь определенные полномочия.

Об этом она заявила во время Всеукраинского форума "Новый курс Украины", который проходит в Киеве по ее инициативе, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: "Дякую дуже", - полуголый мужчина вышел на сцену во время выступления Тимошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Право народа на свое усмотрение, самостоятельно, выбранным им способом и под свою ответственность организовывать собственную жизнь и жизнь общества – это и является основой общественного договора",- пояснила она.

Лидер ВО "Батькивщина", уверена, что в нынешних реалиях в стране отсутствует качественное и сильное управление, а действующая система управления "жестко закреплена за интересами и привилегиями отдельных лиц, и лишает остальных украинцев всех прав на жизнь".

Юлия Тимошенко объяснила, что действующая Конституция сыграла важную роль для закрепления суверенитета страны, однако написана она без привлечения общественности.

"Конституция заключалось за кулисами и стала результатом жестких компромиссов. Победили, к сожалению, "кулуарщина", власть, посткоммунистическая номенклатура. И потом все годы каждый президент подстраивал Конституцию под себя. Сейчас это и эклектика, которая не может дать шанса стать в полный рост", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: лидеры - Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Вакарчук, - "Социс". ИНФОГРАФИКА

Парламентарий также отметила: несмотря на то, что в действующей Конституции единственным источником власти определен народ, де-факто "источник власти сидит на Банковой и по другим кабинетам, в частности депутатским".

Учитывая это, по мнению Тимошенко, должны быть созданы около двадцати профильных Ассоциаций из разных сфер жизнедеятельности страны, которые будут наделены специальным статусом, будут иметь право законодательной инициативы и право готовить проекты правительственных решений.

"Вето внимания заключается в следующем: когда проект закона, принятый закон, проект решения правительства, другой документ не соответствуют никаким критериям, которых требует профессиональная среда, общественность и научные учреждения, тогда Всеукраинская общественная ассоциация может наложить "вето внимания" на 10 дней", – пояснила она.

Власть должна отреагировать на замечания таких Ассоциаций: собрать консультационный совет из представителей парламента, правительства, и собственно Всеукраинской общественной ассоциации и прийти к принятию правильных вещей, прописанных в проектах нормативных актах".

Лидер "Батькивщины" уверена, что образование Всеукраинских общественных ассоциаций и закрепление их статуса откроет возможность для их влияния на реальные процессы управления государством.

Источник: https://censor.net.ua/n3071717
 
   
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Проблема не в том что юля, порох, бойко, ляшко... балатируються, а в том что - ВЫ 20 ЛЕТ! ЗА НИХ ГОЛОСУЕТЕ И НАДЕЕТЕСЬ НА ПЕРЕМЕНЫ
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проблемы в деградации населения,а это необратимый процесс,так что порошенко,тимошенко и рабинович нашли свой электорат
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он хоть поет,а другие и этого не умеют
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Видать из промовы Йульки высмыкнули самое второстепенное и неострое. Ну то таке. Как там у классика? Я жыття, говорит отдам, за швабоду шлова!
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Было там и "главное".
Из ненависти к Пороху, была предложена идея парламентского управления.
Функции президента чисто представительские.
И это в стране в состоянии военных действий.
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Вы бы, порохоботы, определились. То клята Йулька хочет усю власть узурпировать и быть как ваш Порошенко, то наоборот. Кстати, ты видел рейтинг Офшорника? Он во второй тур выходит, если выборы проводить только среди порохоботов. Да и то не факт, что их выиграет, а значит Йулька хочет урезать не его полномочия, а будущего президента
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Для порохоботов главное, что бы вы не протащили в Президенты Украины прокремлевскую креатуру.
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Ну типа креатуру, которая не имела бы бизнес в Параше, не организовывала прокацапские партии и не працювала министром у дрыснувшего в Мацкву уряду? Эгеж?
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Типа Поршенко, который организовал военно-политический отпор Рашке.


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Тебе за коверканье великой фамилии розги на конюшне минстеця не выпишут?
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А тебе на Лахте-2 не придется наряд вне очереди отрабатывать, за то что не смог возразить по сути?
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какие только воши не гнездятся в ее хитрой и наглой голове! вот почему она в Раду не ходит. Сидит дома и открывает "новую планету на кончике пера", в перерывах между сырниками.
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"Путен, приииди, путен, введиии!" - только вид сбоку...

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Да я, в принципе, не о её физиологическом состоянии, хотя и это не надо сбрасывать со счетов... я больше о том, что это последний шанс в её карьере... дальше только забвение и... вечность
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ДА, МОДЕР... посмотри значение слова КЛИМАКС!
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переводчик Promt:
climax [ˈklaɪmæks], Существительное climax / climaxes , кульминационный момент , кульминация (Музыка), climax [ˈklaɪmæks], Глагол climax / climaxed / climaxed / climaxing / climaxes , достигать кульминации climax [ˈklaɪmæks], Прилагательное climax / / , кульминационный (Культура)

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Короче: "Вверх по лестнице, ведущей вниз"

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Тимошенко ничего не сказала о том, какими она видит зарплаты и пенсии в Украине в евро при её правлении. Одно бла, бла, бла как всегда. Лично я за неё голосовать не буду и другим не советую. Тимошенко это отстой!
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лично я вижу твою зарплату в гривнах,4200 возможно
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Лично я вижу Украину, охваченную забастовками и демонстрациями. Но не за какой то там мифический импичмент президенту Порошенко, а за европейские зарплаты и пенсии каждому украинцу уже сегодня. Другого пути у нас просто нет.
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зачем тебе повышать зарплату,если ты и так работаешь?
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А мне за державу обидно, кацапчик. Тебе этого не понять. Украина не Россия.
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все кто говорит,что ты работаешь почти даром,это агенты кремля,ну не буду тебе мешать
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тебе за державу обидно и что ты сделал для,пукнул на форуме?зачем повышать зарплату такому клоуну,подумай над этим? Необхідно створити щонайменше 20 громадських асоціацій з правом законодавчої ініціативи, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3087 Необхідно створити щонайменше 20 громадських асоціацій з правом законодавчої ініціативи, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3087
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за державу татаджикам, узбекам, украинцам обидно, когда они в рашке работают
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свои то за такие зарплаты не хотят работать, вот и едут ищущие работы.
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Согласен с вами.
Но с оговоркой: После изгнания рашистских оккупантов из захваченных ими областей Донбасса.
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Ну ты ебанько. Зарплаты просто так не становятся европейскими, клоун. Примелькался тупой гавкотней своей тут.
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Этого хотят МВФ и президент Порошенко, тупорылый кацапчик. Не надо так громко завидовать. Слушай лучше песню Валенки.
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ты очень умный,твоя зарплата это подтверждает Необхідно створити щонайменше 20 громадських асоціацій з правом законодавчої ініціативи, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 960 Необхідно створити щонайменше 20 громадських асоціацій з правом законодавчої ініціативи, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 960
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Кацап понятия не имеет, что такое ум. Его он лишен по факту рождения. Дальше что? Необхідно створити щонайменше 20 громадських асоціацій з правом законодавчої ініціативи, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9723
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А ты просто урод. Кто говорит про просто так? Между нами и европейскими зарплатами для нас лежит океан забастовок и демонстраций протеста. А мы пока даже ног не замочили. Ну ты и тупой. Необхідно створити щонайменше 20 громадських асоціацій з правом законодавчої ініціативи, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8010
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Тупенький ты просто, не притворяйся. Забастовщик х*ев!)
Побастовали и получили европейские зарплаты? С какого хуя?
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Тупорылым кацапам это объяснять бесполезно. Вы, кацапы, живете как бурьянина в поле, без участия головного мозга. Возможно это связанно с тем, что ваших пра пра бабушек трахали триста лет татары. Необхідно створити щонайменше 20 громадських асоціацій з правом законодавчої ініціативи, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6613
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а сколько еще тебе нужно написать комментариев,мегатонны не меньше
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Мне нужно указать тебе дорогу или сам знаешь, тупорылый кацапчик?
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на топор хоть деньги найдешь или у тещи в селе одолжишь?
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а ты не рванина?только что плакал что зарплата маленькая?
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У тебя ещё и памяти нет, кацапское отродье? Не увлекайся боярой.
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Константин Гризодубо Тимошенко это не просто отстой! Это ещё та прошмандовка...
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Это что же, создать Верховну Раду № 2, которая будет накладывать вето на решения Рады №1?
Совсем рёхнулась, значит переделать Конституцию по своему подобию, и подавлять решения Рады, которые ей не понравятся? Почти такое же хотел сделать Сракашвили, выборы каждый год и т.д. Такого нет нигде в мире, популистка дебильная, старуха -климактеричка.
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И электорат соответствующий.
Да и немалый....
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.

стоки возни чтобы тебе во власть пройти и потом продолжить воровать и мутить....
Занатто. Геть!!
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Это уже край, страна задыхается от всеобщей безответственности, принятые законы никто не выполняет, 28 лет благих намерений, а на выхлопе сплошной пустотреп для прикрытия воровства. Давайте еще каждому сельсовету дадим законодательную инициативу и право вето на решения кабмина, и полный пистец Украине...
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вот на этот пистец этот форум и рассчитан!
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Застой популизма у нас уже был новый прорыв и всякий нарыв все они только надувают щеки стратегического развития страны что строим куда идем не один из них не предоставил а все это лапша выбери меня буду править я
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20 мало, надо не меньше сотни. И выделять на это дело бабло, чтобы было что пилить.
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Если хочешь что либо похерить.... - доверь это, "широкой общественности".....
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На выступления воны только рвотный рефлекс - какое-то постоянное бормотание об алигархах и новом курсе. Политический труп машет ручками и что-то проповедовать пытается с трибуны, это уже не смешно, а противно.
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Да чё 20, давай уже 120, у этого бюро да агенства у тебя "ассоциации"
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баба Йулька вместо того что бы работать, ходить на заседания, писать законы, голосовать, отстаивать, доказывать....бегает по всяким шоу и засидалкам, придумывает разную херню, что бы засрать населению мозги! ну 20 ассоциаций нагадят, нарыгают еще 5000 законов, а она снова не будет ходить на работу, и снова придумывать, потом опять и опять! изобретательная бабуля.
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Назначение Тимошенко, не пропустить Пороха во второй тур.

А там она как обычно, "сольет партию" проремлевскому.
Не впервой.
(Вспомнить только, как она топила проукраинских Кучму и Ющенка)...
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Все про Йульку і про її курс сказав той чувак з голим торсом. Чоловіча версія Femen. З таким креативом не пропадемо. Герой дня.
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И снова здрасьте, Юлия Володимировна... зачем вы шумите не зная о чем, о каком "праве народа" лопочете в то время, как не без ваших в том числе, усилий в Украине народ пытаются превратить в население. Народом ведь называют сообщество людей, поколениями сохраняющими единство, что возможно сделать лишь при условии, что всех их общая идея объединяет, только идеи способны быть бессмертными и совершенными, умножаться от того, что их разделяют. А у нас об идее молчок. Нет идеи - невозможно кто к ней привержен определить. неужели по мове украинцев идентифицировать словно они соловьи какие, попугаи или другие птички? Неужели в нашей Украине мы будем как идиот-жириновский по таким правилам жить?
Наше как народа право не в ваших, извините, потешных инициативах кость с барского стола кинуть, оно описано ст. 5 Конституции Украины, где сказано, что власть в Украине ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ и без каких-то там сердобольных подачек. Вот только чтобы народ мог в действительности пользоваться своим правом на власть НЕОБХОДИМО чтобы было известно, что определяет этот народ. Чтобы было четкое и обоснованное, неоспоримое определения у этого народа из формулировки которого как раз и вытекают его настоящие интересы. А такого определения для нашего народа у власти нет, она его не афиширует что при вас, что без вас. Потому, что с момента как оно будет заявлено власть не сможет под видом службы народу служить себе, слишком уж будет очевидна разница между нами и вами. В общем так и живем. неопределенный благодаря усилиям власти (и вашим тоже) народ Украины, который словно бедолага без паспорта бомжует под собственным домом так как не имеет возможности быть представлен как его хозяин. И... ну в общем сами решите как вам себя определять, вы ведь дама, дамы вперед.
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Ну началося...20 общественных организаций по видам деятельности, можно перечеслить: судьи, банкиры, олигархи, адвокаты и тд...а где здесь общество? Ну итить же и ктото купится на этот чес, типа "житты па новому"... А почему не сделать онлайн общественный парламент, где будут законы педлагаться обсуждаться и голосоваться...но кто же тогда будет "учить" народ жить.... Например быдло никогда не будет принимать участия в подготовке законопроэкта, и голосования, а гнид вроде порохо-рыгов не так и много, которые могут негативно повлиять на этот процесс.... Украина бы стала первой в мире демократией, и первой по темпам экономического развития!
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Общественные организации это хорошо,НО для начала нужно в стране провести генеральную уборку и вымести из страны ВСЕХ обрыганных и порохож.пов….И начать строить страну с чистого листа,иначе бардак и хаос приведет к потере государственности.
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"..об этом она заявила во время Всеукраинского форума "Новый курс Украины", который проходит в Киеве по инициативе Тимошенко" - совсем недавно, теперешний шоколадный Пахан придумал слоган "Жить по новому", они близнецы, может хватит, мы уже знаем, что это, а Тимошенница из той же обоймы проходимцев, но Хряк, за свою каденцию стал на голову выше Мошенницы, он сейчас ориентируется по количеству наворованного бабла, на кремлёвского мясника, значит Мошенница рассчитывает, что рошеновский Мародёр передаст ей свои схемы, и она не будет пасти задних.
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"Привіт, мила! Я хочу тобі дещо сказати"... где ты, блять, бедная церковная мышь, проживающая в днепровской хрущевке, взяла деньги, чтобы засрать своей ботоксной рожей на бигмордах всю Украину и не вылазишь со своей рекламой с телеканалов? Необхідно створити щонайменше 20 громадських асоціацій з правом законодавчої ініціативи, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3530
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеобходимо создать около 20 общественных ассоциаций с правом законодательной инициативы, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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