 Необходимо создать около 20 общественных ассоциаций с правом законодательной инициативы, - Тимошенко

Об этом она заявила во время Всеукраинского форума "Новый курс Украины", который проходит в Киеве по ее инициативе, сообщает Цензор.НЕТ.
"Право народа на свое усмотрение, самостоятельно, выбранным им способом и под свою ответственность организовывать собственную жизнь и жизнь общества – это и является основой общественного договора",- пояснила она.
Лидер ВО "Батькивщина", уверена, что в нынешних реалиях в стране отсутствует качественное и сильное управление, а действующая система управления "жестко закреплена за интересами и привилегиями отдельных лиц, и лишает остальных украинцев всех прав на жизнь".
Юлия Тимошенко объяснила, что действующая Конституция сыграла важную роль для закрепления суверенитета страны, однако написана она без привлечения общественности.
"Конституция заключалось за кулисами и стала результатом жестких компромиссов. Победили, к сожалению, "кулуарщина", власть, посткоммунистическая номенклатура. И потом все годы каждый президент подстраивал Конституцию под себя. Сейчас это и эклектика, которая не может дать шанса стать в полный рост", – подчеркнула лидер "Батькивщины".
Парламентарий также отметила: несмотря на то, что в действующей Конституции единственным источником власти определен народ, де-факто "источник власти сидит на Банковой и по другим кабинетам, в частности депутатским".
Учитывая это, по мнению Тимошенко, должны быть созданы около двадцати профильных Ассоциаций из разных сфер жизнедеятельности страны, которые будут наделены специальным статусом, будут иметь право законодательной инициативы и право готовить проекты правительственных решений.
"Вето внимания заключается в следующем: когда проект закона, принятый закон, проект решения правительства, другой документ не соответствуют никаким критериям, которых требует профессиональная среда, общественность и научные учреждения, тогда Всеукраинская общественная ассоциация может наложить "вето внимания" на 10 дней", – пояснила она.
Власть должна отреагировать на замечания таких Ассоциаций: собрать консультационный совет из представителей парламента, правительства, и собственно Всеукраинской общественной ассоциации и прийти к принятию правильных вещей, прописанных в проектах нормативных актах".
Лидер "Батькивщины" уверена, что образование Всеукраинских общественных ассоциаций и закрепление их статуса откроет возможность для их влияния на реальные процессы управления государством.
Из ненависти к Пороху, была предложена идея парламентского управления.
Функции президента чисто представительские.
И это в стране в состоянии военных действий.
climax [ˈklaɪmæks], Существительное climax / climaxes , кульминационный момент , кульминация (Музыка), climax [ˈklaɪmæks], Глагол climax / climaxed / climaxed / climaxing / climaxes , достигать кульминации climax [ˈklaɪmæks], Прилагательное climax / / , кульминационный (Культура)
Но с оговоркой: После изгнания рашистских оккупантов из захваченных ими областей Донбасса.
Побастовали и получили европейские зарплаты? С какого хуя?
Совсем рёхнулась, значит переделать Конституцию по своему подобию, и подавлять решения Рады, которые ей не понравятся? Почти такое же хотел сделать Сракашвили, выборы каждый год и т.д. Такого нет нигде в мире, популистка дебильная, старуха -климактеричка.
Да и немалый....
стоки возни чтобы тебе во власть пройти и потом продолжить воровать и мутить....
Занатто. Геть!!
А там она как обычно, "сольет партию" проремлевскому.
Не впервой.
(Вспомнить только, как она топила проукраинских Кучму и Ющенка)...
Мало?
Наше как народа право не в ваших, извините, потешных инициативах кость с барского стола кинуть, оно описано ст. 5 Конституции Украины, где сказано, что власть в Украине ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ и без каких-то там сердобольных подачек. Вот только чтобы народ мог в действительности пользоваться своим правом на власть НЕОБХОДИМО чтобы было известно, что определяет этот народ. Чтобы было четкое и обоснованное, неоспоримое определения у этого народа из формулировки которого как раз и вытекают его настоящие интересы. А такого определения для нашего народа у власти нет, она его не афиширует что при вас, что без вас. Потому, что с момента как оно будет заявлено власть не сможет под видом службы народу служить себе, слишком уж будет очевидна разница между нами и вами. В общем так и живем. неопределенный благодаря усилиям власти (и вашим тоже) народ Украины, который словно бедолага без паспорта бомжует под собственным домом так как не имеет возможности быть представлен как его хозяин. И... ну в общем сами решите как вам себя определять, вы ведь дама, дамы вперед.