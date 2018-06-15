 Фигуранту "дела Бабченко" Пивоварнику сообщено о подозрении по статье "подготовка теракта", - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Досудебным расследованием установлено, что вместе с гражданином Украины Германом к организации террористических актов причастен гражданин Украины Пивоварник Вячеслав Александрович", - заявил Б.Тиводар на брифинге в пятницу в Киеве.

По словам представителя СБУ, именно эти два лица вступили в сговор с представителями спецслужб РФ для организации терактов на территории Украины

Б,Тиводар сообщил ,что 8 июня В.Пивоварник уведомлен о подозрении по статье "организация и подготовка теракта", устанавливается его местонахождение.

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Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.