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 Политика Украины
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Все про:покушение (726) Бабченко Аркадий (139) Пивоварник (1)

 Фигуранту "дела Бабченко" Пивоварнику сообщено о подозрении по статье "подготовка теракта", - СБУ

Совладельцу ООО "Киевская консалтинговая группа" Вячеславу Пивоварнику, который фигурирует в деле об организации попытки убийства журналиста Аркадия Бабченко, сообщено о подозрении по статье "организация и подготовка террористического акта", сообщил заместитель начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Досудебным расследованием установлено, что вместе с гражданином Украины Германом к организации террористических актов причастен гражданин Украины Пивоварник Вячеслав Александрович", - заявил Б.Тиводар на брифинге в пятницу в Киеве.

По словам представителя СБУ, именно эти два лица вступили в сговор с представителями спецслужб РФ для организации терактов на территории Украины

Б,Тиводар сообщил ,что 8 июня В.Пивоварник уведомлен о подозрении по статье "организация и подготовка теракта", устанавливается его местонахождение.

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Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/n3071709
 
 
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Эти лохи конечно должны сидеть за преступную активность. Но интереснее всего увидеть связи с паРашей. Вся операция осуществлялась не для того, чтобы поймать двух местных придурков, а чтобы "зацепить" ФСБ.
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пока во всем этом цирке россиянин фигурирует один и это невинноубиенный Бабченко ...
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Как можно сообщить Пивоварнику о подозрении, не зная его местонахождения?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФигуранту "дела Бабченко" Пивоварнику сообщено о подозрении по статье "подготовка теракта", - СБУ
 
 
 
 
 
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