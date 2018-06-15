 Следователь полиции задержан в Харькове на взятке 75 тыс. грн, - ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Установлено, что указанное должностное лицо, действуя умышленно, используя свое служебное положение, требовалл и получило от гражданина Украины 75 тыс. грн за совершение в его интересах действий по закрытию уголовного производства.

Взяточника задержали сразу после получения денего и предоставления гражданину постановления о закрытии уголовного производства.

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Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. В суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения его от занимаемой должности.