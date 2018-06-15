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 Политика Украины, Общество
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 "Сколько они давали за этого глиста", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там левый пассажир?", - "Какой-то журналюга", - СБУ обнародовало оперативную прослушку по делу Бабченко. ВИДЕО

Украинская спецслужба обнародовала часть оперативной прослушки по делу Бабченко.подозреваемый в организации покушения на Бабченко Борис Герман

Как сообщает Цензор.НЕТ, на аудиозаписи зафиксирован фрагмент разговора подозреваемого в организации покушения на Бабченко Борис Герман с неизвестным.

На записи они говорят о журналисти и обмениваются подробностями о его передвижении. Кроме того, упоминается некто третий, который "занимается" Бабченко.

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заказчики очень торопились, 30 человек нужно было ликвидировать до осени, - "исполнитель убийства" Бабченко Цымбалюк

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/n3071705
 
 
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Ольгинские, налетай. Этого не может быть, СБУ врет, волонтер Герман, оружейный заводик, пиар Порошенко, куд-кудах, пок-пок-пок…
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"Служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта дела об организации «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар."
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Ну почему не выложить полные разговоры? Что это за огрызки?
Тут хочу показываю, тут не показываю. Ведут себя как мошенники. Потом удивляются, что им никто не верит
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Тебе дураку доверчивому конечно всё просто. Денюжку получил, и со всем согласен что начальство говорит. Но к огорчению твоих работодателей, не все дебилы в Украине
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Вы знакомы с таким понятием, как тайна следствия?
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При игре в карты ты всегда с козырей ходишь?
Здесь похожая ситуация, если все выложить, то адвокаты такую историю нарисуют, закачаешся!
Германа планомерно раскалывают!
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Хрень. Разговор в равной мере может быть о том, чтобы начистить рожу.
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Базарить с Бесланским который не мочил в сортире Норд Ост,бесполезно на любую тему.........
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Просмотр порно в Пскове сделали платным. По крайней мере, для одного человека.

Светлана Лабанова приехала в Псков из ЛНР. Досуга в городе немного, поэтому девушка решила поискать чего-нибудь интересное в интернете. Света нашла и посмотрела.

После этого девушке позвонил «полицейский» и рассказал, что за просмотр порно в России сажают в тюрьму. Звонивший не шутил, он пояснил, что на первый раз можно заплатить штраф, всего четыре тысячи рублей, да, вот номер карточки. Девушка перевела пять тысяч (не было размена) и рассказала обо всём друзьям. Они всё разгадали и отвели Свету к настоящим полицейским.

Первый человек, который заплатил за порно в интернете.
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Блогер из Швейцарии Таня Сеид-Бурхан нашла кого первым замочил в сортире Плешивый Педофил еще работая с Собчаком... "Сколько они давали за этого глиста", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там левый пассажир?", - "Какой-то журналюга", - СБУ обнародовало оперативную прослушку по делу Бабченко - Цензор.НЕТ 5545Это был не политик, а офицер КГБ дохлого... "Сколько они давали за этого глиста", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там левый пассажир?", - "Какой-то журналюга", - СБУ обнародовало оперативную прослушку по делу Бабченко - Цензор.НЕТ 9671
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Сколько они давали за этого глиста", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там левый пассажир?", - "Какой-то журналюга", - СБУ обнародовало оперативную прослушку по делу Бабченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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