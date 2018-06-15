 "Сколько они давали за этого глиста", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там левый пассажир?", - "Какой-то журналюга", - СБУ обнародовало оперативную прослушку по делу Бабченко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на аудиозаписи зафиксирован фрагмент разговора подозреваемого в организации покушения на Бабченко Борис Герман с неизвестным.
На записи они говорят о журналисти и обмениваются подробностями о его передвижении. Кроме того, упоминается некто третий, который "занимается" Бабченко.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
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Тут хочу показываю, тут не показываю. Ведут себя как мошенники. Потом удивляются, что им никто не верит
Здесь похожая ситуация, если все выложить, то адвокаты такую историю нарисуют, закачаешся!
Германа планомерно раскалывают!
Светлана Лабанова приехала в Псков из ЛНР. Досуга в городе немного, поэтому девушка решила поискать чего-нибудь интересное в интернете. Света нашла и посмотрела.
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