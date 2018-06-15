 "Сколько они давали за этого глиста?", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там левый пассажир?", - "Какой-то журналюга", - СБУ обнародовала оперативную прослушку по делу Бабченко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на аудиозаписи зафиксирован фрагмент разговора подозреваемого в организации покушения на Бабченко Бориса Германа с неизвестным.

На записи они говорят о журналисте и обмениваются подробностями о его передвижении. Кроме того, упоминается некто третий, который "занимается" Бабченко.

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Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовала разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.