 "Сколько они давали за этого глиста?", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там левый пассажир?", - "Какой-то журналюга", - СБУ обнародовала оперативную прослушку по делу Бабченко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на аудиозаписи зафиксирован фрагмент разговора подозреваемого в организации покушения на Бабченко Бориса Германа с неизвестным.
На записи они говорят о журналисте и обмениваются подробностями о его передвижении. Кроме того, упоминается некто третий, который "занимается" Бабченко.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовала разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.
Как близнецы-братья организации - задача первых 5-10 комментов обоср@ть здравомыслящую (как правило оппозиционную) точку зрения, все извратить и перевернуть с ног- на голову.
А в Украине есть ты...
Многодневки херовы
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Тут хочу показываю, тут не показываю. Ведут себя как мошенники. Потом удивляются, что им никто не верит
Поэтому если тебе кажется, что СБУ "уделало" ФСБ, то скорее всего тебя сейчас обманывают
Здесь похожая ситуация, если все выложить, то адвокаты такую историю нарисуют, закачаешся!
Германа планомерно раскалывают!
Светлана Лабанова приехала в Псков из ЛНР. Досуга в городе немного, поэтому девушка решила поискать чего-нибудь интересное в интернете. Света нашла и посмотрела.
После этого девушке позвонил «полицейский» и рассказал, что за просмотр порно в России сажают в тюрьму. Звонивший не шутил, он пояснил, что на первый раз можно заплатить штраф, всего четыре тысячи рублей, да, вот номер карточки. Девушка перевела пять тысяч (не было размена) и рассказала обо всём друзьям. Они всё разгадали и отвели Свету к настоящим полицейским.
Первый человек, который заплатил за порно в интернете.
Российские полицейские (настоящие), к которым отвели Светлану, позвали своих друзей из отделения... и на ближайшие девять месяцев лишили наивную девицу из Лугандонии интереса к порнографии. Затем достали бутылку шампанского и... В общем, "прощай секс!" )
Вечерело
Вечерело.
В кафешке с каким-то изысканным названием селянка неумытая просила налить ей воды в эспрессо.
Бариста кривила носик и мысленно придумывала максимально уничижительный твит. И сувенирную продукцию. Ну чтоб наверняка!
Немножечко растрёпанная Онажемать пыталась вырвать из рук сына Елисея собачью какашку.
Владелец собаки привычно искренне бубнил, что за своей собачкой он убирает, а если кто и насрал, так это мерзкие блохастые дворняги!
Догхантер заряжал ядом колбасу и писал сто постов в минуту на сайте «Спасём дворнягу!».
Зоозащитники неистово скринсейвили и обещали догхантеру анальную кару миллионом разных способов.
Елисей орал дурниной…
Средних лет барышня-чайлдфри скорбно требовала уменьшить громкость в этой личинке человека и не нарушать её личное чайлдфришное пространство.
Онажемать советовала найти себе мужика нормального и не выёбываться!
Пара асексуалов брезгливо созерцала эту баталию, снова убеждаясь, что все беды от этих низменных, плотских желаний, которых они выше.
Весёлые бл...и швыряли в них лифчиками в блёстках.
Неподалёку несколько холёных, фактурных геев окружили гомофоба.
Отбившийся от стаи гомофоб вид имел грустный и озадаченный. Он боялся, что сейчас придёт домой и не сможет свою жену. Потому что геи совершенно очевидно красивее, беззаботнее и лоснятся на солнце, как сочные раки к пиву…
А у жены хронический ПМС, долг по коммуналке и начальник козёл.
И тёща…та ещё гнида.
- Сам дурак! Ничтожество, бабник и алкаш!- привычно отозвалась тёща.
Сосед штробил стены в субботу , в семь утра. Другой сосед запихивал диван в мусоропровод и забил его совершенно.
В качестве мести, третий сосед насрал в лифту. Запыхавшись от такой опасной и быстрой работы, он заглянул в наливайку за углом, чтобы поговорить о политике и международном положении.
Там звучало обычно много новых и свежих идей. О том, как всё отобрать у олигархов и поделить по справедливости. По-чеснаку чтоб!
Доносились звуки борьбы и отчаянное:
- Рок-н-Ролл наше всё! Пластмассовый мир не победит!
Снова борьба и оглушительное:
- Единствееееенааая мояаааа! Солнцем опалёёоооонаяяяааа!
Антипрививочники нарочно прокалывали себе пятки ржавыми гвоздями и громко презирали противостолбнячную сыворотку. Чтоб эти фарм.корпорации уже наконец разорились, не получив из кровных денег!
Но их везде подстерегали врачи, умеющие читать и считать статистику. И нагло елозили гордым противопрививочным таблом по динамике инфекционных заболеваний. Она была шершавая и неприятная.
Строгие родители и учителя упоённо вещали с трибун о том, что не надо рассказывать детям о сексе. Что это аморально и преждевременно.
Дети еб..ись по углам как кролики, без устали беременели и ловили на свои озабоченные гениталии новые и новые формы жизни.
ЗОЖники подстерегали бухарей и курильщиков на каждом углу. Тащили их в спортзал и на диету.
Бухари делали вид, что согласны, но довольно резво улепётывали от спортсменов, предпочитая сдохнуть слегка пьяным, а не сильно уставшим.
Переселенец из Донецка нежно трепал за шкирку аборигена и твердил: «Хорошие мы! Добрые! Вежливые! И паркуемся нормально!».
Абориген неистово пинался и ехидничал: «Чому не державною?!»
Веганы унижали всеядных своей навязчивой одухотворённостью.
Всеядные кидались в веганов стейками и обидно обзывались.
Евроинтегрированные люди несли плакаты против меховой индустрии.
Прости люды шли и покупали шубу в кредит.
Гуманитарии 3,14здли технарей томиком Ожегова и шипели: «Надеть! Надеть куртку! Одеть куклу- надеть куртку!»
Технари насмерть озадачивали гуманитариев примерами для пятого класса на последовательность действий.
Атеисты глумливо просили доказать веру.
Верующие советовали сгореть в аду.
Под Администрацией Пороха граждане требовали прекратить войну и топтали конфеты.
С бигбордов смотрела всё та же Вона.
Где-то на востоке, в блиндаже, Андрей з Черкас и Колян из Марика доедали очень ужин и шли звонить своим семьям.
Им предстояла новая ночь, ещё одна ночь, чтоб вот это всё происходило и дальше.
Вечерело. https://site.ua/tanyaadams/13848-vecherelo/
Там новость про пивоваркина.
СБУ помалу починає працювати, і очищати Україну від всіх цих нечистот яких навішали на Україну і вороги і "друзі", як бліх на собаці.
Взагалі СБУ потрібно вивести з під впливу політиків, щоб робили свою роботу - очищали Україну не залежно віж політичної конюктури і кольору прапора закинутих елементів.