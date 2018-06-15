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Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Общество
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Материалы по теме:
Все про:Россия (69652) СБУ (12595) ФСБ (1226) Бабченко Аркадий (139)

 "Сколько они давали за этого глиста?", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там левый пассажир?", - "Какой-то журналюга", - СБУ обнародовала оперативную прослушку по делу Бабченко. ВИДЕО

Украинская спецслужба обнародовала часть оперативной прослушки по делу Бабченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на аудиозаписи зафиксирован фрагмент разговора подозреваемого в организации покушения на Бабченко Бориса Германа с неизвестным.

На записи они говорят о журналисте и обмениваются подробностями о его передвижении. Кроме того, упоминается некто третий, который "занимается" Бабченко.

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Видео 112

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заказчики очень торопились, 30 человек нужно было ликвидировать до осени, - "исполнитель убийства" Бабченко Цымбалюк

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовала разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Источник: https://censor.net.ua/n3071705
 
 
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В РФ есть "Ольгино", в Беларуси "ОАЦ"
Как близнецы-братья организации - задача первых 5-10 комментов обоср@ть здравомыслящую (как правило оппозиционную) точку зрения, все извратить и перевернуть с ног- на голову.
А в Украине есть ты...
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Напомни пожалуйста, что было в 239-й серии
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Тоже самое.)))) Тебе на форуме больше поговорить не с кем?
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"Скільки вони давали за цього глиста?", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там лівий пасажир?", - "Якийсь журналюга", - СБУ оприлюднила оперативне прослуховування у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 2406 Не переймайся! Бережи себе.
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А тебя в Х ..ставят? И значок памятный дали? Где ты взялось, однодневка?
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Вылезла вонючая группа поддержки, а может та же Pomolova изображает сторонницу ))
Многодневки херовы "Скільки вони давали за цього глиста?", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там лівий пасажир?", - "Якийсь журналюга", - СБУ оприлюднила оперативне прослуховування у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 2414
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Записи Саакашвилли с Курченко.
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"Служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта дела об организации «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар."
"
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Ну почему не выложить полные разговоры? Что это за огрызки?
Тут хочу показываю, тут не показываю. Ведут себя как мошенники. Потом удивляются, что им никто не верит
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Ты прав, далеко не все. Именно поэтому СБУ уделала ФСБ.
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СБУ это филиал ФСБ, бывшего НКВД. Там те-же самые люди остались, той-же национальности. Ну или их детки.
Поэтому если тебе кажется, что СБУ "уделало" ФСБ, то скорее всего тебя сейчас обманывают
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при Януковиче, говорили, целый этаж в здании СБУ был за ФСБ. Сейчас вероятно чуть подчистили. Кто то же выследил российского шпика, которого обменяли во времена анексии Крыма
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Какая типичная отмазка. Эту херню я уже слышал много раз из уст слуг плешивого карлика. Есть что-нибудь поновее?😳
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Зачем ФСБ, достаточно включить рашасми - там полный фарш из экспердов.
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Вы знакомы с таким понятием, как тайна следствия?
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При игре в карты ты всегда с козырей ходишь?
Здесь похожая ситуация, если все выложить, то адвокаты такую историю нарисуют, закачаешся!
Германа планомерно раскалывают!
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Возможно это тебя и меня они разводят, а не Германа
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Та да Герман патриот, уже слышали эту песню!
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Ты уже давно разведен(ный),мордовецвася ,рашистской пропагандой и шовинизмом
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таємниця слідства, чуло таке, після вироку, будеш все слухати, а поки нефіг
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Хрень. Разговор в равной мере может быть о том, чтобы начистить рожу.
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Ну а що? У ґєннадія Іванова накацапії такі розцінки. А що Ви хотіли, супєрдєржава, йопта!
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так ИВАНОВ спросил.а унего интеллект не далеко ушел от ПЕТРОВА,СИДОРОВА
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так начистить рожу можно тоже квалифицировать как покушение на убийство
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Базарить с Бесланским который не мочил в сортире Норд Ост,бесполезно на любую тему.........
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Просмотр порно в Пскове сделали платным. По крайней мере, для одного человека.

Светлана Лабанова приехала в Псков из ЛНР. Досуга в городе немного, поэтому девушка решила поискать чего-нибудь интересное в интернете. Света нашла и посмотрела.

После этого девушке позвонил «полицейский» и рассказал, что за просмотр порно в России сажают в тюрьму. Звонивший не шутил, он пояснил, что на первый раз можно заплатить штраф, всего четыре тысячи рублей, да, вот номер карточки. Девушка перевела пять тысяч (не было размена) и рассказала обо всём друзьям. Они всё разгадали и отвели Свету к настоящим полицейским.

Первый человек, который заплатил за порно в интернете.
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Но на этом история не заканчивается!
Российские полицейские (настоящие), к которым отвели Светлану, позвали своих друзей из отделения... и на ближайшие девять месяцев лишили наивную девицу из Лугандонии интереса к порнографии. Затем достали бутылку шампанского и... В общем, "прощай секс!" )
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Блогер из Швейцарии Таня Сеид-Бурхан нашла кого первым замочил в сортире Плешивый Педофил еще работая с Собчаком... "Сколько они давали за этого глиста", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там левый пассажир?", - "Какой-то журналюга", - СБУ обнародовало оперативную прослушку по делу Бабченко - Цензор.НЕТ 5545Это был не политик, а офицер КГБ дохлого... "Сколько они давали за этого глиста", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там левый пассажир?", - "Какой-то журналюга", - СБУ обнародовало оперативную прослушку по делу Бабченко - Цензор.НЕТ 9671
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Ну, положим, жена Груздева под присягой подтвердит, что это ты ему пистолет подбросил. А также поведает, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе…
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#пятницаже


Вечерело

Вечерело.
В кафешке с каким-то изысканным названием селянка неумытая просила налить ей воды в эспрессо.
Бариста кривила носик и мысленно придумывала максимально уничижительный твит. И сувенирную продукцию. Ну чтоб наверняка!
Немножечко растрёпанная Онажемать пыталась вырвать из рук сына Елисея собачью какашку.
Владелец собаки привычно искренне бубнил, что за своей собачкой он убирает, а если кто и насрал, так это мерзкие блохастые дворняги!
Догхантер заряжал ядом колбасу и писал сто постов в минуту на сайте «Спасём дворнягу!».
Зоозащитники неистово скринсейвили и обещали догхантеру анальную кару миллионом разных способов.
Елисей орал дурниной…
Средних лет барышня-чайлдфри скорбно требовала уменьшить громкость в этой личинке человека и не нарушать её личное чайлдфришное пространство.
Онажемать советовала найти себе мужика нормального и не выёбываться!
Пара асексуалов брезгливо созерцала эту баталию, снова убеждаясь, что все беды от этих низменных, плотских желаний, которых они выше.
Весёлые бл...и швыряли в них лифчиками в блёстках.
Неподалёку несколько холёных, фактурных геев окружили гомофоба.
Отбившийся от стаи гомофоб вид имел грустный и озадаченный. Он боялся, что сейчас придёт домой и не сможет свою жену. Потому что геи совершенно очевидно красивее, беззаботнее и лоснятся на солнце, как сочные раки к пиву…
А у жены хронический ПМС, долг по коммуналке и начальник козёл.
И тёща…та ещё гнида.
- Сам дурак! Ничтожество, бабник и алкаш!- привычно отозвалась тёща.

Сосед штробил стены в субботу , в семь утра. Другой сосед запихивал диван в мусоропровод и забил его совершенно.
В качестве мести, третий сосед насрал в лифту. Запыхавшись от такой опасной и быстрой работы, он заглянул в наливайку за углом, чтобы поговорить о политике и международном положении.
Там звучало обычно много новых и свежих идей. О том, как всё отобрать у олигархов и поделить по справедливости. По-чеснаку чтоб!
Доносились звуки борьбы и отчаянное:
- Рок-н-Ролл наше всё! Пластмассовый мир не победит!
Снова борьба и оглушительное:
- Единствееееенааая мояаааа! Солнцем опалёёоооонаяяяааа!

Антипрививочники нарочно прокалывали себе пятки ржавыми гвоздями и громко презирали противостолбнячную сыворотку. Чтоб эти фарм.корпорации уже наконец разорились, не получив из кровных денег!
Но их везде подстерегали врачи, умеющие читать и считать статистику. И нагло елозили гордым противопрививочным таблом по динамике инфекционных заболеваний. Она была шершавая и неприятная.
Строгие родители и учителя упоённо вещали с трибун о том, что не надо рассказывать детям о сексе. Что это аморально и преждевременно.
Дети еб..ись по углам как кролики, без устали беременели и ловили на свои озабоченные гениталии новые и новые формы жизни.
ЗОЖники подстерегали бухарей и курильщиков на каждом углу. Тащили их в спортзал и на диету.
Бухари делали вид, что согласны, но довольно резво улепётывали от спортсменов, предпочитая сдохнуть слегка пьяным, а не сильно уставшим.
Переселенец из Донецка нежно трепал за шкирку аборигена и твердил: «Хорошие мы! Добрые! Вежливые! И паркуемся нормально!».
Абориген неистово пинался и ехидничал: «Чому не державною?!»
Веганы унижали всеядных своей навязчивой одухотворённостью.
Всеядные кидались в веганов стейками и обидно обзывались.
Евроинтегрированные люди несли плакаты против меховой индустрии.
Прости люды шли и покупали шубу в кредит.
Гуманитарии 3,14здли технарей томиком Ожегова и шипели: «Надеть! Надеть куртку! Одеть куклу- надеть куртку!»
Технари насмерть озадачивали гуманитариев примерами для пятого класса на последовательность действий.
Атеисты глумливо просили доказать веру.
Верующие советовали сгореть в аду.
Под Администрацией Пороха граждане требовали прекратить войну и топтали конфеты.
С бигбордов смотрела всё та же Вона.

Где-то на востоке, в блиндаже, Андрей з Черкас и Колян из Марика доедали очень ужин и шли звонить своим семьям.
Им предстояла новая ночь, ещё одна ночь, чтоб вот это всё происходило и дальше.
Вечерело. https://site.ua/tanyaadams/13848-vecherelo/
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А вы в курсе, что в принципе белого цвета нет, обман зрения... Жаль, правда?
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Я знаю, шо белый медведь на самом деле - черный. Кожа у них черного цвета, а мех - почти прозрачный,и кажется белым из-за густоты.
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Тишина че то, кремлеботики в томном ожидании новых методичек
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Как-то не сориентировались в этот раз. Раньше все стадо прибегало и топталось. "Сколько они давали за этого глиста?", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там левый пассажир?", - "Какой-то журналюга", - СБУ обнародовала оперативную прослушку по делу Бабченко - Цензор.НЕТ 5576
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Ну здесь они не сильно разгуляются. Сразу в спаме будут томиться или их вообще "покрестят".
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Только не по голове, барин, только не по голове!!!!!!!😂
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Кстати Ксения Собчак знает точно...,СаРаем правит не Путлер,а Хмырь загримированный под Плешивого Урода... "Скільки вони давали за цього глиста?", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там лівий пасажир?", - "Якийсь журналюга", - СБУ оприлюднила оперативне прослуховування у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 3274 "Скільки вони давали за цього глиста?", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там лівий пасажир?", - "Якийсь журналюга", - СБУ оприлюднила оперативне прослуховування у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 3274
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Бабченко Савченко хто ж вам повірить смішні...
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Мавзолейное быдло Педофила верит даже что Гитлера паБЕДило...
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мені байдуже на цю владу, хто їй вірить нехай тоді і схвалює її Сейшели Мальдіви , я не вірю і не приймаю участі у цеї клоунаді
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Байдуже повинно бути на Любу Владу у Світі.... "Скільки вони давали за цього глиста?", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там лівий пасажир?", - "Якийсь журналюга", - СБУ оприлюднила оперативне прослуховування у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 317
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Тому що ти свинособака )) Не переймайся, йди на х**, аліско.
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Вас що, на смiтниках стецька набирае? Ну такого ж ще не було. Бомж на бомжi , бидло та гопота. Геть, та не смерди!
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Бл*, свєто, і ти туди ж? Пішла нах, дурепа! Ви з помоловою разом пиздите і нах разом йдіть, тупоголові шльондри.
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Ооо! То Елочка Щукiна да й лiнгвiст в порiвняннi з тобою! Прощай, Леша! Буду скучать!
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Соевые, от чего такой поросячий визг? Что там с записями Саакашвилли и Курченко? СБУ перенимает методы Барыги - подставы и фальсификации. Пример тому закон по атикоррупционному суду. Голосовали за один. Передавали и подписал другой.
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Сракашвили реформировавший Адессу должен получить Нобелевскую Премию.... "Скільки вони давали за цього глиста?", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там лівий пасажир?", - "Якийсь журналюга", - СБУ оприлюднила оперативне прослуховування у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 3814
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Дiду, тебе заклинило? На трупаках в Мавзолеï та " сракошвiлi"? Чи сходи рыбу повудь, чи з правнуками побався. Ну так нафталiном тхнеш зi cвоïми " самиздатами"!
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Ну и смысл этого брифинга? Даже журналисты не поняли, Быстро докладчик сьебнул, не ответив на вопросы.
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Смотри выше.
Там новость про пивоваркина.
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На РАБssii нет Штирлицов Ликвидаторов Анны Политковской или Галины Старовойтовой,это происки Мировой Буржуазии,типа РУСафобия...
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Гражданин Гэ оказался стукачом СБУ. Кто поверит в этот спектакль.
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ФСБ ревнует стукачей к СБУ. Мельчают кадры у гебни - так вы до мышей дотрахаетесь.
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А КТО ДОЛЖЕН ПОВЕРИТЬ??? кацапы все время визжат-"вам ни кто нипаверить".
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Лучшим рОзведчиком Мира я бы признал не полковника Олега Пенковского сдавшего КГБэшных шакалов во время Карибского кризиса и фактичнеки остановившего ядерную войну,а полковника Олега Гордиевского сдавшего КГБэшную агентуру по всему Миру в количестве 388 Хмырей Андропова "Скільки вони давали за цього глиста?", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там лівий пасажир?", - "Якийсь журналюга", - СБУ оприлюднила оперативне прослуховування у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 9918 "Скільки вони давали за цього глиста?", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там лівий пасажир?", - "Якийсь журналюга", - СБУ оприлюднила оперативне прослуховування у справі Бабченка - Цензор.НЕТ 9918
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Є кримінальна аксіома,яка говорить,що злочин,який вже стався набагато легше розкрити ніж той,що тільки планується...Бо тоді вже відомі постраждалі,мотиви,обставини,свідки,засоби і місце злочину...А от коли злочин тільки планується не відомо нічого,і розкривається він тільки в тому випадку,коли хтось з учасників сам іде в органи...і доносить...Тому є досить дивним,що СБУ не розкрила жодного здійсненого злочину,починаючи від Майдану,натомість успішно і системно "працює на випередження",розкриваючи вже заплановані...Ось це і заставляє людей сумніватись в діях Служби Безпеки,справедливо вважаючи її діі постановкою і спектаклем...Випадок з Бабченком,коли і "постраждалий",і виконавець,і замовник - всі агенти або сексоти СБУ - тільки це підтверджує.А продемонстрована розмова...я такі розмови постійно чую в магазинах,маршрутках...будь де...Один щось чув...другий щось чув - ось і міняються думками...Хоча може бути і простіше - один агент,другий - артист...
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10 июня "киллер" а.цымбалюк в интервью ВВС News Русская служба(!)(это никак не госизмена?) в деталях рассказал о супероперации сбу:"поел супчика и поехал убивать бабченко".[...]. Би-би-си: итак, дальше вы сообщили борису герману, что работа выполнена? А.Ц." да, через полчаса я написал ему, что работа выполнена.герман часто называл бабченко "глистом", поэтому я написал ему, что "глиста вытравил" [...].Би-би-си: вы знаете, как сбу получило "список 47"? А.Ц.: думаю, из переписки германа с заказчиком. Большое интервью, перепечатано многими украинскими сми.
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Они надеются, что если усиленно удобрять навозом- то даже мертвое дерево может принести плоды, но с каждой новой порцией навоза верующих в чудо становится все меньше и меньше.
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кацапське с*че гніздо, мадярський "фонд" на ЗУ.
СБУ помалу починає працювати, і очищати Україну від всіх цих нечистот яких навішали на Україну і вороги і "друзі", як бліх на собаці.
Взагалі СБУ потрібно вивести з під впливу політиків, щоб робили свою роботу - очищали Україну не залежно віж політичної конюктури і кольору прапора закинутих елементів.
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Почему Кремль, заявляя что "это бред" до сих пор не показал гражданина России Пивоварника в своих теле-шоу. Обычно, если есть у них хоть капля возможности опровергнуть "русофобию" - они устраивают много-недельные шоу. Как по Скрипалям. А тут, как в рот воды набрали!
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Бабченко новое погоняло приобрел - "Глист". Ёмкое такое погоняло.
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Очередная серия кинА! А что с пленками саакашвилькина и ко, уже идентифицировали? Помницца геналкаш аж слюной бризкал про попытку свержение шоколадной монархии и уже тишина.... позорище очередное от фсбу
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шота не слышно коментов зрадаботов типа зачем устраивли шоу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Сколько они давали за этого глиста?", - "Ну, 40 давали", - "Ну, там левый пассажир?", - "Какой-то журналюга", - СБУ обнародовала оперативную прослушку по делу Бабченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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