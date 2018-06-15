 Солдат Игорь Петров погиб 14 июня от полученных в ходе боя ранений, ликвидировав 7 наемников РФ возле Новотошковского

Об этом на брифинге заявил представитель пресс-центра Объединенных сил Николай Бондарчук, передает Цензор.НЕТ.

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"Активные боевые действия в районе Новотошковского противник начал вчера в 17 часов. После огневого налета с применением артиллерии и минометов, враг пытался завладеть нашими опорными пунктами, которые находятся на окраинах Новотошковского. Благодаря вовремя оборудованным позициям боевой охраны, нападение противника не был внезапным. Разведчики вступили в бой и отбросили врага. До 20 часов (вечера 14 июня. - Ред.) враг не оставлял попыток обойти наши укрепления, вел огонь из артиллерии и минометов. Для подавления врага и поддержки наших защитников, Объединенными силами был применен весь имеющийся арсенал, в том числе огневого поражения", - сообщил представитель пресс-центра.

"Отражением атаки в 19.30, ситуация вокруг населенного пункта Новотошковское, умелыми оборонительными действиями подразделений Объединенных сил была стабилизирована. В ходе боя смело и решительно действовало гранатометное подразделение механизированного батальона. Вовремя меняя огневые позиции, гранатометчики открывали огонь по противнику, который пытался обойти опорный пункт. Метким огнем расчета автоматического гранатомета, где наводчиком был солдат Игорь Петров было уничтожено семь боевиков. В результате смелых и решительных действий Игоря Петрова наступление противника было остановлено. К сожалению, полученные им ранения в ходе боя стали смертельными. За смелые и решительные действия солдат Петров представлен к награде", - отметил Бондарчук.

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Как сообщалось ранее, за минувшие сутки наемники РФ за сутки 20 раз применили тяжелое вооружение: двое украинских воинов погибли, 6 - ранены.