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 Политика Украины
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Все про:Денисова (163) омбудсмен (352) Сенцов (546)

 Москалькова: "В нарушение нашей договоренности Денисова поехала в Салехард, где содержится Сенцов"

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова якобы нарушила договоренности, поехав 15 июня к осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову в колонию Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Согласно договоренности президентов, двое уполномоченных могут посетить граждан, я и Денисова из Украины. Посетить граждан, находящихся под стражей: я в Украине, она – здесь. В нарушение нашей договоренности Денисова поехала сейчас в Салехард, где содержится Сенцов", – сказала Москалькова.

Она подтвердила, что Денисова звонила к ней с требованием пустить ее к Сенцову.

"Я сейчас запросила у Федеральной службы исполнения наказаний письменное подтверждение, в каком он состоянии", – отметила Москалькова.

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Москалькова добавила, что "будет искать компромисс" с украинской коллегой.

"Я надеюсь, что мы сможем найти общий язык, и я смогу посетить в Херсоне Вышинского", – сказала уполномоченный по правам человека в России.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что начальник российской колонии в Лабытнанги, в которой содержится украинский политзаключенный из Крыма Олег Сенцов, 15 июня отказал ей во встрече с ним.

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Накануне Людмила Денисова отправилась в Россию, чтобы посетить украинских политзаключенных.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Источник: https://censor.net.ua/n3071700
 
 
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Кто где а я на Мальдивах
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За ноги и об дерево. Москалькову с москальками.
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"...В нарушение нашей договоренности..."

shto za bred ? Москалькова: "В нарушение нашей договоренности Денисова поехала в Салехард, где содержится Сенцов" - Цензор.НЕТ 3975 tak ona k nimu i ehala....ne ?
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Так в чем же нарушение по мнению этой "оберунтерши" Москальковой?
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В четверг, 14 июня, пресс-служба украинского омбудсмена сообщала, что уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова еще не согласовали дату посещения украинского режиссера. Украинская сторона настаивала на "скорейшей поездке в Салехард", а Россия предлагала дату визита после 22 июня
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А почему так долго? Нужно поработать над Сенцовым?
Четыре года было мало садистам.
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в дате. раша настаивала на 22
видимо хотят привести в чувство узника (если это возможно)
но 7 дней ждать...очень много...
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Ще хуже, чим оце, те що цензор рекламує на весь екран

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Невольно вспомнилась обложка альбома Cannibal Corpse - Vile (1996 года).
Так вот, эта бабища СТРАШНЕЕ.

Москалькова: "Порушуючи нашу домовленість, Денісова поїхала в Салехард, де перебуває Сенцов" - Цензор.НЕТ 7419
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Насколько я понимаю, за поребриком считают Сенцова своим гражданином, ибо крымчане (кто явно не отказался) автоматически получили запоребриковское гражданство. Это как при крепостном праве: покупая село, помещик заодно приобретал крепостных. Автоматически.
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Жители Крыма подавились своим позорным шлагбаумом при въезде в украинский Крым .
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Мавзолейное быдло везде одинаково 86 % Негодяев управляемых педофилом...
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"Договоренность была-я в Украине,она здесь"...То есть-на рашке. Салехард-это не "здесь"??? Не,я понимаю,что это ж@па мира,но вся кацапия является этой ж@пой. Мокшане даже в отмазках деграданты.
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Вы знаете, герр корветтенкапитан, у меня самого случился Benommenheit. Трижды перечитал вот это:
"Согласно договоренности президентов, двое уполномоченных могут посетить граждан, я и Денисова из Украины. Посетить граждан, находящихся под стражей: я в Украине, она - здесь. В нарушение нашей договоренности Денисова поехала сейчас в Салехард, где содержится Сенцов".
То есть Салехард и Ямало-Ненецкий АО не являются субъектами РФ? Москалькова: "Порушуючи нашу домовленість, Денісова поїхала в Салехард, де перебуває Сенцов" - Цензор.НЕТ 4333
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Дудаев коротко и ясно о России.

Как только ей нужно - бежит заключать договора. Как только крепнет - сразу их разрывает, вычленяет самого слабого и нападает. Такова Россия - Империя Зла.
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Так уже было ....ГУЛАГ Мудакам Рюсским не враг,а друг,и Солженицын здесь е причём..САМО Гоффном стали в 1917 году...........
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Треба москальці популярно пояснити: пропагандон вишинський юридично громадянин України, кацапам там робити нема чого. Нема зустрічі з Сєнцовим, то і у Херсон можна покататися просто так...
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Опять москалькова мутит какие то многоходовочки ?
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А хто така моськалькова, щоб самостійно, від себе, щось мутити? Як хуйло скаже, то саме вона і пердітиме. А ти, чтєц, щось хуйлом попахуєш. Посидь краще у спамі.
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"В нарушении вашей позорной договоренности" ходят поезда и автобусы из Украины в рашу и обратно . Украине надо изолировать ватный зоопарк . Война в стране . Для этого нужен обычный кандидат (без позорного прошлого) на пост пост президента , желательно с железными яйцами , типа Черчилля .
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коротко:
к Сенцову все равно не пустим, это нарушение договоренностей, Украина опять все нарушила и не туда поехала ... мы так не договаривались, ...
а чем там Пуйло с Пецей договорились, мы не в курсе.
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Т.е. наша проверяющая обойдется писулькой где напишут что все хорошо, заключенный здоров о бодр. А рашинская должна лично навестить "узника хунты".
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"Московити брешуть навіть тоді, коли говорять правду" (с) - моя...
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Когда-то говорили: "Менту верить - себя не уважать...". Москалькова - генерал-майор милиции... Вопросы есть?
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Есть вопрос. Так договоренность была и если была, то какая?
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Я не Москалькова и не Денисова, поэтому, вопрос не по адресу... А вообще-то, "кацапу збрехать - що дурному з гори збігти...".
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Героям Слава!
в бою возле Новотошковского погиб от ранений наш украинский воин Игорь ПЕТРОВ, уничтожив перед тем 7 наемников и оккупантов из России ....
соболезнования родным и близким Героя.

это просто пздц
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с рашей никогда не получается... хотя бы нормально...
все как-то с подпрыгиванием и тошнотой
напомните, чтобы хоть раз где-то сдержалось слово, подпись, договоренность...
(беспредельщики..... парашенские.....отбросы ... лайно)
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Договоренности с кацапами должны быть не длиннее пулеметной ленты...🙂
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМоскалькова: "В нарушение нашей договоренности Денисова поехала в Салехард, где содержится Сенцов"
 
 
 
 
 
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