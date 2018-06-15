 Москалькова: "В нарушение нашей договоренности Денисова поехала в Салехард, где содержится Сенцов"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Согласно договоренности президентов, двое уполномоченных могут посетить граждан, я и Денисова из Украины. Посетить граждан, находящихся под стражей: я в Украине, она – здесь. В нарушение нашей договоренности Денисова поехала сейчас в Салехард, где содержится Сенцов", – сказала Москалькова.
Она подтвердила, что Денисова звонила к ней с требованием пустить ее к Сенцову.
"Я сейчас запросила у Федеральной службы исполнения наказаний письменное подтверждение, в каком он состоянии", – отметила Москалькова.
Москалькова добавила, что "будет искать компромисс" с украинской коллегой.
"Я надеюсь, что мы сможем найти общий язык, и я смогу посетить в Херсоне Вышинского", – сказала уполномоченный по правам человека в России.
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что начальник российской колонии в Лабытнанги, в которой содержится украинский политзаключенный из Крыма Олег Сенцов, 15 июня отказал ей во встрече с ним.
Накануне Людмила Денисова отправилась в Россию, чтобы посетить украинских политзаключенных.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
shto za bred ? tak ona k nimu i ehala....ne ?
Четыре года было мало садистам.
видимо хотят привести в чувство узника (если это возможно)
но 7 дней ждать...очень много...
Так вот, эта бабища СТРАШНЕЕ.
"Согласно договоренности президентов, двое уполномоченных могут посетить граждан, я и Денисова из Украины. Посетить граждан, находящихся под стражей: я в Украине, она - здесь. В нарушение нашей договоренности Денисова поехала сейчас в Салехард, где содержится Сенцов".
То есть Салехард и Ямало-Ненецкий АО не являются субъектами РФ?
Как только ей нужно - бежит заключать договора. Как только крепнет - сразу их разрывает, вычленяет самого слабого и нападает. Такова Россия - Империя Зла.
к Сенцову все равно не пустим, это нарушение договоренностей, Украина опять все нарушила и не туда поехала ... мы так не договаривались, ...
а чем там Пуйло с Пецей договорились, мы не в курсе.
в бою возле Новотошковского погиб от ранений наш украинский воин Игорь ПЕТРОВ, уничтожив перед тем 7 наемников и оккупантов из России ....
соболезнования родным и близким Героя.
это просто пздц
все как-то с подпрыгиванием и тошнотой
напомните, чтобы хоть раз где-то сдержалось слово, подпись, договоренность...
(беспредельщики..... парашенские.....отбросы ... лайно)