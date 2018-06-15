 Москалькова: "В нарушение нашей договоренности Денисова поехала в Салехард, где содержится Сенцов"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Согласно договоренности президентов, двое уполномоченных могут посетить граждан, я и Денисова из Украины. Посетить граждан, находящихся под стражей: я в Украине, она – здесь. В нарушение нашей договоренности Денисова поехала сейчас в Салехард, где содержится Сенцов", – сказала Москалькова.

Она подтвердила, что Денисова звонила к ней с требованием пустить ее к Сенцову.

"Я сейчас запросила у Федеральной службы исполнения наказаний письменное подтверждение, в каком он состоянии", – отметила Москалькова.

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Москалькова добавила, что "будет искать компромисс" с украинской коллегой.

"Я надеюсь, что мы сможем найти общий язык, и я смогу посетить в Херсоне Вышинского", – сказала уполномоченный по правам человека в России.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что начальник российской колонии в Лабытнанги, в которой содержится украинский политзаключенный из Крыма Олег Сенцов, 15 июня отказал ей во встрече с ним.

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Накануне Людмила Денисова отправилась в Россию, чтобы посетить украинских политзаключенных.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.