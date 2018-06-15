 Порошенко не принял решение по закону №6052 о порядке увольнения военнослужащих, направленном на подпись еще в апреле, - Бутусов

Об этом сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"У президента по Конституции 15 дней для принятия решения по данному закону - либо подписать либо наложить вето и отклонить. Но в результате не принято ни одно ни другое решение - хотя прошло полтора месяца, сроки давно вышли!" - написал журналист.

По словам Бутусова, закон ждут тысячи украинских военных.

"Этот закон определяет по-новому порядок увольнения военнослужащих. То есть дает однозначные толкования для разрыва контракта тем, кто уже давно "переслужил" сроки "до конца контракта" и "до конца особого периода". Очень важный закон - почитайте сравнительную таблицу, там все сказано", - отметил он.