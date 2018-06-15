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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:закон (2461) Порошенко (14964) увольнение (1439) военнослужащие (3702) Бутусов Юрий (1419)

 Порошенко не принял решение по направленному на подпись еще в апреле закону №6052 о порядке увольнения военнослужащих, - Бутусов

Президент не принял решения по закону №6052 о порядке увольнения военнослужащих, который принят Верховной Радой и направлен ему на подпись еще 23 апреля 2018 года.

 Об этом сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"У президента по Конституции 15 дней для принятия решения по данному закону - либо подписать либо наложить вето и отклонить. Но в результате не принято ни одно, ни другое решение - хотя прошло полтора месяца, сроки давно вышли!" - написал журналист.

По словам Бутусова, закон ждут тысячи украинских военных.

"Этот закон определяет по-новому порядок увольнения военнослужащих. То есть дает однозначные толкования для разрыва контракта тем, кто уже давно "переслужил" сроки "до конца контракта" и "до конца особого периода". Очень важный закон - почитайте сравнительную таблицу, там все сказано", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3071699
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Он вам тарифы на газ готовит, а то Роттердам уже в расследование америкозов пошел! Надо же срочно схему замещения - худо- бедно , а 10 млрд грн в полугодие снимал. А роддомы для лохов - типа працює.
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Только хотел написать, что кто-нибудь из порохоботов настучит, и Бутусова здесь забанят. И как в воду смотрел - уже удалили!
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В таком случае подписывает спикер безоговорочно и закон вступает в силу. Ну да, куды Пагубию - недоумку со справкой на соевого гундеть, выпрет же запросто.
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Ещё некисло наживается с Офшорником на вроттердамии киян и других потерпевших
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Да, некисло рыжий гудок пиарится, возвращая копейку с краденой гривни...🙂
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Зато пэця быстренько принимает решения под себя. Как закон о "соевых дипломатах" например накануне.
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Це вам не "что либо как". Це Оперативне Командування "Захід" тренує людей форсувати водні перешкоди. А де в нас водні перешкоди? Правильно.
https://www.facebook.com/skitalec/videos/1953885327976752/
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К сожалению, тенденция на массовое увольнение в армии не прекращается. В этом, возможно, причина не подписания данного закона. Служба в армии должна быть престижна, а не так, как сейчас.
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Не такая уж почетная обязанность прислуживать бандитской власти,воевать за благополучие барыг,за то чтоб они спокойно и бескарно поднимали тарифы на ЖКХ,газ,воду,электроэнергию...
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Примет, у Бога дней много. А у президента Порошенко забот ещё больше.
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Успокойся недоумок! Порошенко как айсберг в сточных водах украинской политики. Его белоснежное основание скрывается где то в глубине, а на торчащую над поверхностью этих вод вершину, гадят бакланы, вроде тебя.
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контрактники на уровне крепостных рабов
сегодня подпишет, завтра 50% уволится
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко не принял решение по направленному на подпись еще в апреле закону №6052 о порядке увольнения военнослужащих, - Бутусов
 
 
 
 
 
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