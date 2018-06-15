 "Как мы уже говорили много раз: Крым - это часть Украины" , - посольство США в РФ заявило о непризнании Вашингтоном оккупированного полуострова российским

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Как мы уже говорили много раз: Крым - это часть Украины, и введенные нами из-за Крыма санкции (в отношении РФ) останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль за полуостровом", - заявил пресс-секретарь посольства в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 назвал Крым российским.
Так собеседник агентства ответил на вопрос, можно ли считать, что позиция США по статусу Крыма в связи с этими сообщениями изменилась.
Тема не соответствует вашим запросам.
ваш президент vs наш президент..
зараз говоримо про злочини вашого.
Щоб жодний високопосадовий козел не зміг робити подібні заяви.
але він вважає себе розумнішим - він сам на себе працював, а тепер на Америку!
На уроке химии в школе, учитель чёй-то в пробирку с чем-то, осторожно капнуть хочет...
Из класса:
-- А не въ@бёт?
Учитель:
-- А х@й его знает... Кто сказал?!
все в вєлічіє граються ))
китайці заселяться і все.
не дарма путін медальку отримав за такий щедрий подарунок Китаю.
Як той мішка тільки лапу і смокчете, поки інші мають вас і профіт.
Активисты в Берлине в четверг вечером провели перед Бранденбургскими воротами акцию протеста против кровавого Чемпионата мира по футболу в Москве.
На акции звучала немецкая, украинская, английская, польская, крымскотатарская, российская речь, сообщает корреспондент Укринформа.
«Мы выступаем за бойкот Чемпионата мира 2018 года. Мы считаем, что невозможно наслаждаться играми, зная обо всех тех преступлениях, которые Россия совершила. Россия - страна, несущая угрозу другим, страна, которая у себя давит свободу слова и мнения, которая бросает за решетку несогласных», - сказал украинский активист, один из организаторов акции Александр Снидалов.
( ФОТО + ВИДЕО )
Федеральная трасса «Вилюй», Якутия, июнь 2018.
Правительство России одобрило законопроекты о повышении НДС с 18% до 20% и о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет, сообщил журналистам помощник президента Андрей Белоусов, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Все одобрили», - ответил он на соответствующий вопрос.
Средняя продолжительность жизни в России у мужчин - 64,7.
В Гондурасе - 72,3.
в Украине - 66,3.
Таким образом, у среднего россиянина есть все шансы родиться, потерпеть, умереть и через годик выйти на пенсию.
Хорошо сказано. Душевно.
Ну и для начала пусть вернет Техас мексиканцам и Аляску кремблю,т.к. на ней расположена руцкая община.
А вот кублу пЭце надо очень сильно напрячься,выпад трампампа о "самой коррумпированной стране",это чернейшая метка.Денех не дадут.
Трамп - Путину: "Сделай одолжение - свали из Украины!"
Пока украинские журналисты, эксперты и блогеры множат трагедии по поводу слов Трампа о "русском Крыме, поскольку там все говорят по-русски", я просто посмотрел фрагмент эксклюзивного интервью Трампа с Бретом Байером телеканалу FoxNews - с его прямой речью в адрес Путина. И я бы не назвал это "признаком кардинально изменившейся политики США" - Трамп прошёлся по Путину буднично-жёстко, акцентируя на интересах прежде всего США.
https://youtu.be/2DR9wT4PQ-E?t=10m43s
Собственно, это то, о чём я постоянно говорю на эфирах, о чём буквально вчера написал пост на ФБ: за любыми, самыми комплиментарными, самыми нереально льстивыми вроде бы словами Трампа в отношении Путина и России стоят всегда крайне жёсткие и неудобные для них реалии. "Если бы Владимир Путин сидел со мной за столом вместо одного из остальных [представителей G7], и мы бы ужинали в Канаде, я бы ему сказал: «Сделайте мне одолжение. Вы можете убраться из Сирии? Сделайте мне одолжение. Вы можете убраться из Украины? Убирайтесь из Украины. Вас там не должно быть. Просто сделайте это». Я думаю, у нас хорошие с ним отношения были".
Заметьте, Трампа абсолютно не смущает, что в одном спиче он соединяет несоединимое вроде бы: рассказывает, какой отличный парень Путин и какие с ним хорошие отношения, - и прямым текстом посылает того же Путина нах. Но вежливо: "Вуд ю ду ми э фэйвор - гет аут оф Юкрейн? Джаст ду ит" - "Не были бы вы так любезны - пойти вон с Украины? Просто свалить".
В отношении и США, и ЕС (как и Большой семёрки и НАТО) мы должны приучиться смотреть на действия, а не биться в истерике над словами. Никакие комплименты в адрес Путина от Трампа не мешают наращивать США антироссийский санкционный список и антироссийский бюджет НАТО. И никакие комплименты Меркель в адрес Украины не мешают ей торговать с Россией, поддерживать запуск "Северных потоков" и с трудом отрывать от сердца 1% ВВП на оборону, тогда как Трамп со времён предвыборной кампании требует хотя бы 2% для всех стран НАТО - именно из-за российской угрозы.
Поэтому Трамп может Путину хоть плешку бархоткой полировать, хоть на ручках того подсаживать на трибуну и нежно кормить с ложечки (а Донни может - он ещё и не то может). Пока под тапком санкций тихо попискивают российские олигархи, пока американские морпехи дружелюбно улыбаются нервно смеющимся "Искандерам" с морских границ Норвегии, а спецназ США обживается в Балтии и Польше, консультируя по ходу дела Украину по "Джавелинам", - нас не должны дезориентировать никакие комплименты Путину и России. Ауж поддаваться на заголовки руссоСМИ - вообще последнее дело.
https://site.ua/aleksey.golobutskiy/13863-tramp---putinu-sdelay-odoljenie---svali-iz-ukrainy/
Ютьюб.10 февраля 2017 года