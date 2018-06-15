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Все про:Крым (20175) посольство (427) Россия (69652) США (13810) Трамп (1846)

 "Как мы уже говорили много раз: Крым - это часть Украины" , - посольство США в РФ заявило о непризнании Вашингтоном оккупированного полуострова российским

Позиция США по статусу Крыма неизменна, это часть Украины, заявили в посольстве США в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: В Сенате США представили проект резолюции с призывом ввести санкции против лиц, причастных к нарушениям религиозных свобод в Крыму и на Донбассе, - посольство

"Как мы уже говорили много раз: Крым - это часть Украины, и введенные нами из-за Крыма санкции (в отношении РФ) останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль за полуостровом", - заявил пресс-секретарь посольства в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 назвал Крым российским.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мочи нету терпеть. Уже не дождешься, когда помрешь, – крымчанка о жизни под оккупацией РФ. ВИДЕО

Так собеседник агентства ответил на вопрос, можно ли считать, что позиция США по статусу Крыма в связи с этими сообщениями изменилась.

Источник: https://censor.net.ua/n3071686
 
   
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Красиво смывается в унитаз, величаво.
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Ну всё! Теперь либо посла в отставку, либо Трампу Импичмент!
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але одна річь незмінна що - путін - хйуло.
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Такое мнение тоже имеет право на жизнь. А как охарактеризуете Петра Алексеевича?
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А вам зачем ?
Тема не соответствует вашим запросам. "Как мы уже говорили много раз: Крым - это часть Украины" , - посольство США в РФ заявило о непризнании Вашингтоном оккупированного полуострова российским - Цензор.НЕТ 5550
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Ну и ладно. Оставьте при себе характеристики на Президента Украины!
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добре, що ви погодились припинити гру в "сам дурак"
ваш президент vs наш президент..
зараз говоримо про злочини вашого.
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Санкции на Дерипаске! Про остальные не слышал...
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Это не мнение. Это факт. Или вы рассеянин?
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Я кубинец, с колумбийско-еврейскими корнями. Конечно рассеянин.
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На самом деле Брайтон Бич еврейский.
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Там живут совковые евреи, как будто совок там законсервировался. Особый, еврейский совок. Такого и врагу не пожелаешь.
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От, виявляється для чого потрібно всіх змусити вивчити українську мову.
Щоб жодний високопосадовий козел не зміг робити подібні заяви.
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Крым это территория, которую мы сдадим в долгосрочную аренду Израилю. В обмен на погашение всех наших долгов. А Хуйло идет в известный орган своей матушки по крымскому мосту.
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Губу закатай... Это теб не "Кемска волость"... А потом вслед за Хуйлом по крымскому мосту...
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це як в тому вірші Тичини) - нам своє робить... далі забув/не актуально! "Как мы уже говорили много раз: Крым - это часть Украины" , - посольство США в РФ заявило о непризнании Вашингтоном оккупированного полуострова российским - Цензор.НЕТ 1771
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точно))) Трампа партія веде!
але він вважає себе розумнішим - він сам на себе працював, а тепер на Америку!
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Жена утром "раскладку" российскую по пенсиям увидела и смеётся - "Рассеяне" даже нас здесь переплюнули... Интересно, у них теперь мужики вообще до пенсии доживать будут?"
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...чёй-то мне это всё анедот совковый напомнило...
На уроке химии в школе, учитель чёй-то в пробирку с чем-то, осторожно капнуть хочет...
Из класса:
-- А не въ@бёт?
Учитель:
-- А х@й его знает... Кто сказал?!
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Гитлер тоже цеплялся за чужие территории. В результате Германия и часть своих утратила. Нарассию то же ждет. Китай не даст соврать.
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Про Китай очень смешно всегда звучит. Думаете, если он попрет на Россию, то остановится на Границе с Украиной?
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Действительно - смешно. Украина ему не нужна. Дай Бог справиться и облагородить временно нарассийскую огромную территорию.
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Для китайцев что русские, что украинцы - все на одно лицо! Как и китайцы для нас и Вас! Если попрут, то до Аляски, с другой стороны, по дороге и Австралию с Антарктидой прихватят!
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Может быть. Но сейчас надо решать теперешние проблемы. И, пока-что, это рассия.
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С внешним врагом Вам всё ясно, а внутри все проблемы решены?
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внутрі теж є російський ворог і краще було би його порішити
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Внутри работы - не початый край. Только тема этой ветки другая.
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чего там облагораживать в вечной мерзлоте? Когда в Украине лучший чернозем. Та и захватит не так сложно, как Рашку.
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В отличии от нарассиян китайцы очень рачительны. Дадут толк землям до Урала. И нарассия не очень то и дергаться будет под клиентом.
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На Урале хрен что растет. Регион вечно зеленых помидор. А в Украине палку воткни и она даст урожай. Им 1.5 млрд. населения кормить. Да и у Рашки ЯО.
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А правда, що путін дозволив китайцям видобувати російське золото на Забайкаллі ?
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То, что добывают там золото - правда. Только китайцы разрешения не спрашивали.
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тобто кацапів крупно імєют на сході, а вони і не підозрюють
все в вєлічіє граються ))
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Помню, когда нас водили на экскурсию на ферму, то доярка ни у одной коровы не спрашивала, можно ли ее доить. И даже самые гордые коровы молча проглатывали обиду и унижение. Так же и с "разрешением" пуйла китайцам.
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землі там по суті нічиї, людей обмаль
китайці заселяться і все.
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Они давно уже сами себе разрешили... А Путин помог... Они так хитро протолкнули через Госдуму тему о "территориях опережающего развития" - тонко размазали по двум десяткам законодательных актов изменения. А "изменения" гласят одно - "китаец-арендатор" - ВСЁ, а местная власть - ничто...
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Не в курсе. Огурцы выращивают. Может и золото добывают. А что тут такого? Украинцы тоже в России работают...
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а скільки лісу вирубали..
не дарма путін медальку отримав за такий щедрий подарунок Китаю.
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Про Карпаты будем говорить?
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Та Карпатам далеко до тих територій які вирубали китайці.
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Так там китайцев и не нужно. Украинцы сами все вырубят.
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Я за вас хвилююсь.
Як той мішка тільки лапу і смокчете, поки інші мають вас і профіт.
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Признаки имения в профит не укажете? А то как то обидно. Можно было расслабиться и получать удовольствие! А как то всё мимо проходит... Ксения. Я смотрю у Вас устойчивое мнение, что в России нищета, убожество и разруха. Китайцы расхищают недра... Сплошная блокада и изоляция? Вы с чего это взяли? Откуда черпаете информацию с Эспрессо? ICTV? Прекращайте. Посмотрите репортажи с ЧМ по футболу! Можете исключительно иностранных корреспондентов.
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ми це ми а Трамп це Трамп, нехай кожен за себе говорить
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В Берлине к открытию кровавого ЧМ-2018 выставили гробы (фото, видео)
"Как мы уже говорили много раз: Крым - это часть Украины" , - посольство США в РФ заявило о непризнании Вашингтоном оккупированного полуострова российским - Цензор.НЕТ 3286
Активисты в Берлине в четверг вечером провели перед Бранденбургскими воротами акцию протеста против кровавого Чемпионата мира по футболу в Москве.

На акции звучала немецкая, украинская, английская, польская, крымскотатарская, российская речь, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы выступаем за бойкот Чемпионата мира 2018 года. Мы считаем, что невозможно наслаждаться играми, зная обо всех тех преступлениях, которые Россия совершила. Россия - страна, несущая угрозу другим, страна, которая у себя давит свободу слова и мнения, которая бросает за решетку несогласных», - сказал украинский активист, один из организаторов акции Александр Снидалов.
( ФОТО + ВИДЕО )
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Не настолько уж Трамп поц, чтоб его так шугать.
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Трамп прекрасно помнит как соевая банда пыталась ему сломать президентскую кампанию. Не просто так он вальцмана мочить начал.
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про корупцію він сказав( якщо таки говорив а він цього не спростовував досі) чисту правду, про російськомовних кримчан взагалі то теж так, з точки зору моральної політичної чи загальносвітової то вже його можна звинувачувати але не по суті тих слів які вчора друкували змі
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Так что Трампа даже в "миротворец" не добавят? Как же так, другие там и за меньшее сидят. Стали наконец свободными и незалежными!
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Наверное, здесь и упала ракета с атомным двигателем.
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Она тут пролетала -- от ее реактивной струи сдуло асфальт.
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Шутку про то, что там был асфальт, я оценил.
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Вот нравится, когда человек понимает шутку, даже если не сказано, что это шутка. А то, бывало, не поствишь смайлик в конце, -- и куча ............. ну очень серьезных людей ( ) пишут в ответ всякую хр..ь.
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"Как мы уже говорили много раз: Крым - это часть Украины" , - посольство США в РФ заявило о непризнании Вашингтоном оккупированного полуострова российским... Говоря иными словами - "Нам "похрен", что там ляпнул с "будуна" наш лохматый клоун..."
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А від того що вони говорять теж нікому краще не стало. Ми можемо поїхати в український Крим зараз? Ні. Це абсурд що вони тільки говорять вже 4 роки а результат нульовий.
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А швидко тільки кошенята народжуються... Росія до анексії два десятки років готувалася...
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Правительство одобрило повышение пенсионного возраста и увеличение НДС
Правительство России одобрило законопроекты о повышении НДС с 18% до 20% и о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет, сообщил журналистам помощник президента Андрей Белоусов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Все одобрили», - ответил он на соответствующий вопрос.

Средняя продолжительность жизни в России у мужчин - 64,7.
В Гондурасе - 72,3.
в Украине - 66,3.

Таким образом, у среднего россиянина есть все шансы родиться, потерпеть, умереть и через годик выйти на пенсию.
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... Таким образом, у среднего россиянина есть все шансы родиться, потерпеть, умереть и через годик выйти на пенсию. (с)

Хорошо сказано. Душевно.
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Ребята, не обращайте внимание на мелочи. Во-первых, "неназванный источник" - это уже какое-то ругательство для честных журналистов. Во-вторых, либеральные СМИ напечатают любой бред, лишь бы кинуть говнецом в Трампа. В-третьих, Трамп может говорить что угодно, а рулит и разруливает Конгресс США. "Как мы уже говорили много раз: Крым - это часть Украины" , - посольство США в РФ заявило о непризнании Вашингтоном оккупированного полуострова российским - Цензор.НЕТ 9491
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Рашопоиды со дня выборов президента США ломают головы, он чмо, или, все-таки, не чмо. Но что интересно, в самих США ломают головы над таким же вопросом. А так как, эти две страны величайшие в мире (вернее, США величайшая, а Раша просто большая по территории), то эта проблема уже интересует весь мир.
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НЕуправляемый дуремар,ему по-чаще надо напоминать об импичменте.
Ну и для начала пусть вернет Техас мексиканцам и Аляску кремблю,т.к. на ней расположена руцкая община.
А вот кублу пЭце надо очень сильно напрячься,выпад трампампа о "самой коррумпированной стране",это чернейшая метка.Денех не дадут.
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в нас такий самий пдв і до пенсії чоловіки часто не доживають, це як дві відсталі країни радіють що у сусіда така сама біда...
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Так «у них же было лучше»! А стало -- «как у нас»!
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Трамп это еще та проститутка, мог и сказать, а потом сказать, что я такого не говорил.
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Внимательно следящим и слущающим Трампа:

Трамп - Путину: "Сделай одолжение - свали из Украины!"

Пока украинские журналисты, эксперты и блогеры множат трагедии по поводу слов Трампа о "русском Крыме, поскольку там все говорят по-русски", я просто посмотрел фрагмент эксклюзивного интервью Трампа с Бретом Байером телеканалу FoxNews - с его прямой речью в адрес Путина. И я бы не назвал это "признаком кардинально изменившейся политики США" - Трамп прошёлся по Путину буднично-жёстко, акцентируя на интересах прежде всего США.

https://youtu.be/2DR9wT4PQ-E?t=10m43s

Собственно, это то, о чём я постоянно говорю на эфирах, о чём буквально вчера написал пост на ФБ: за любыми, самыми комплиментарными, самыми нереально льстивыми вроде бы словами Трампа в отношении Путина и России стоят всегда крайне жёсткие и неудобные для них реалии. "Если бы Владимир Путин сидел со мной за столом вместо одного из остальных [представителей G7], и мы бы ужинали в Канаде, я бы ему сказал: «Сделайте мне одолжение. Вы можете убраться из Сирии? Сделайте мне одолжение. Вы можете убраться из Украины? Убирайтесь из Украины. Вас там не должно быть. Просто сделайте это». Я думаю, у нас хорошие с ним отношения были".

Заметьте, Трампа абсолютно не смущает, что в одном спиче он соединяет несоединимое вроде бы: рассказывает, какой отличный парень Путин и какие с ним хорошие отношения, - и прямым текстом посылает того же Путина нах. Но вежливо: "Вуд ю ду ми э фэйвор - гет аут оф Юкрейн? Джаст ду ит" - "Не были бы вы так любезны - пойти вон с Украины? Просто свалить".

В отношении и США, и ЕС (как и Большой семёрки и НАТО) мы должны приучиться смотреть на действия, а не биться в истерике над словами. Никакие комплименты в адрес Путина от Трампа не мешают наращивать США антироссийский санкционный список и антироссийский бюджет НАТО. И никакие комплименты Меркель в адрес Украины не мешают ей торговать с Россией, поддерживать запуск "Северных потоков" и с трудом отрывать от сердца 1% ВВП на оборону, тогда как Трамп со времён предвыборной кампании требует хотя бы 2% для всех стран НАТО - именно из-за российской угрозы.

Поэтому Трамп может Путину хоть плешку бархоткой полировать, хоть на ручках того подсаживать на трибуну и нежно кормить с ложечки (а Донни может - он ещё и не то может). Пока под тапком санкций тихо попискивают российские олигархи, пока американские морпехи дружелюбно улыбаются нервно смеющимся "Искандерам" с морских границ Норвегии, а спецназ США обживается в Балтии и Польше, консультируя по ходу дела Украину по "Джавелинам", - нас не должны дезориентировать никакие комплименты Путину и России. Ауж поддаваться на заголовки руссоСМИ - вообще последнее дело.

https://site.ua/aleksey.golobutskiy/13863-tramp---putinu-sdelay-odoljenie---svali-iz-ukrainy/
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КацаПсинским Уродам Трамп даавно сказал: Валите нах.. из Крыма....
Ютьюб.10 февраля 2017 года "Як ми вже говорили багато разів: Крим - це частина України", - посольство США в РФ заявило про невизнання Вашингтоном окупованого півострова російським - Цензор.НЕТ 1907
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Как мы уже говорили много раз: Крым - это часть Украины" , - посольство США в РФ заявило о непризнании Вашингтоном оккупированного полуострова российским
 
 
 
 
 
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