 "Как мы уже говорили много раз: Крым - это часть Украины" , - посольство США в РФ заявило о непризнании Вашингтоном оккупированного полуострова российским

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Как мы уже говорили много раз: Крым - это часть Украины, и введенные нами из-за Крыма санкции (в отношении РФ) останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль за полуостровом", - заявил пресс-секретарь посольства в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 назвал Крым российским.

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Так собеседник агентства ответил на вопрос, можно ли считать, что позиция США по статусу Крыма в связи с этими сообщениями изменилась.