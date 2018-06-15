 "Суд" оккупантов в Крыму на два месяца продлил арест объявившему голодовку украинскому активисту Балуху. Ему стало плохо

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Решение огласила судья Татьяна Пыркало. Дата следующего судебного заседания – 22 июня в 15:00.

Ранее 15 июня Балуху стало плохо в здании "суда". Приехала скорая помощь, врачи сделали укол​ Балуху, однако состояние его здоровья не улучшилось.

Перед этим "суд" оккупантов допросил бывшую жену голодающего в СИЗО Симферополя украинского активиста Владимира Балуха Наталью.

Наталья Балух пояснила, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с так называемым начальником ИВС Раздольненского района Анатолием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Судилище оккупантов обвинило Балуха в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.