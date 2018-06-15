 Рада должна принять еще 17 законов в рамках децентрализации, - Зубко

"Мы разработали дорожную карту из 17-ти законов, направленных на поддержку децентрализации, она находится в парламенте. Важным является принятый законопроект по объединению громад вокруг областных городов, я думаю, что он усилит процесс объединения. Те проекты законов, которые находятся в парламенте, должны мотивировать дальнейшее объединение громад. Это и управление по земельным ресурсам, это и возможности, которые усилят службу местного самоуправления. Также для нас очень важен поддержанный Советом Европы законопроект об основах административно-территориального устройствах", - сказал он на презентации отчета Организации экономического сотрудничества и развития по темпам внедрения децентрализации в Украине в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Г.Зубко отметил, что в настоящее время в 128 районах до сих пор нет ни одной объединенной территориальной громады, "это один из самых серьезных вызовов".

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"Мы отработали вместе с областями карту будущих административных центров, вокруг которых в будущем будут созданы громады", - добавил он.