 Рада должна принять еще 17 законов в рамках децентрализации, - Зубко

"Мы разработали дорожную карту из 17-ти законов, направленных на поддержку децентрализации, она находится в парламенте. Важным является принятый законопроект по объединению громад вокруг областных городов, я думаю, что он усилит процесс объединения. Те проекты законов, которые находятся в парламенте, должны мотивировать дальнейшее объединение громад. Это и управление по земельным ресурсам, это и возможности, которые усилят службу местного самоуправления. Также для нас очень важен поддержанный Советом Европы законопроект об основах административно-территориального устройствах", - сказал он на презентации отчета Организации экономического сотрудничества и развития по темпам внедрения децентрализации в Украине в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Г.Зубко отметил, что в настоящее время в 128 районах до сих пор нет ни одной объединенной территориальной громады, "это один из самых серьезных вызовов".
"Мы отработали вместе с областями карту будущих административных центров, вокруг которых в будущем будут созданы громады", - добавил он.
"Мы понимаем, что предстоит еще много работы, однако выбранное Украиной направление обеспечивает то, что Украина станет членом Евросоюза и НАТО… Мы с удовольствием констатируем прогресс в вопросе децентрализации", Источник: https://censor.net.ua/n3071673
Немцы жалились: мол, когда команда в Русланд прилетела, её никто не встретил, кроме двух полицаев, которые даже не поздоровались! -- а молча отконвоировали немцев к автобусу и отправили на базу...
...без махания вслед платочками и воздушных поцелуев, тоже как-то обошлось... ...обидно...