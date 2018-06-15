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 Политика Украины
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Все про:ВР (22059) Зубко (348) децентрализация (371)

 Рада должна принять еще 17 законов в рамках децентрализации, - Зубко

Вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко ожидает принятия в парламенте 17-ти законопроектов, направленных на поддержку децентрализации.

"Мы разработали дорожную карту из 17-ти законов, направленных на поддержку децентрализации, она находится в парламенте. Важным является принятый законопроект по объединению громад вокруг областных городов, я думаю, что он усилит процесс объединения. Те проекты законов, которые находятся в парламенте, должны мотивировать дальнейшее объединение громад. Это и управление по земельным ресурсам, это и возможности, которые усилят службу местного самоуправления. Также для нас очень важен поддержанный Советом Европы законопроект об основах административно-территориального устройствах", - сказал он на презентации отчета Организации экономического сотрудничества и развития по темпам внедрения децентрализации в Украине в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Г.Зубко отметил, что в настоящее время в 128 районах до сих пор нет ни одной объединенной территориальной громады, "это один из самых серьезных вызовов".

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"Мы отработали вместе с областями карту будущих административных центров, вокруг которых в будущем будут созданы громады", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3071679
 
 
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Недосказанность...Недоделанность...- тоже преступление.
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А посол Польше сказал, что и так доволен!

"Мы понимаем, что предстоит еще много работы, однако выбранное Украиной направление обеспечивает то, что Украина станет членом Евросоюза и НАТО… Мы с удовольствием констатируем прогресс в вопросе децентрализации", Источник: https://censor.net.ua/n3071673
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...а куда ещё писать про ЧМ в параше? *)
Немцы жалились: мол, когда команда в Русланд прилетела, её никто не встретил, кроме двух полицаев, которые даже не поздоровались! -- а молча отконвоировали немцев к автобусу и отправили на базу...

...без махания вслед платочками и воздушных поцелуев, тоже как-то обошлось... ...обидно...
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Вони ще не зрозуміли що прилетіли в маасковський улус Золотої Орди.
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-- та, какая там Орда? -- не всякий немец Украину на карте покажет -- тыкнет пальцем в Урал... ...в лучшем случае в Польшу...*)
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Місцеві князьки від всього відхрещуються. Нічого не знаю(і не хочу знати) моя хата з краю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада должна принять еще 17 законов в рамках децентрализации, - Зубко
 
 
 
 
 
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