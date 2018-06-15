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Все про:Киев (16020) налоговая милиция (1258) экспорт (544) кукуруза (12) арест имущества (171) ГФС (2620)

 Наложен арест на 330 тонн кукурузы, которую пытались экспортировать через фиктивное предприятие

Следователями одного из районных следственных подразделений ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №8 расследуется уголовное производство по деятельности фиктивного предприятия, от имени которого осуществлялся экспорт сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования установлено, что от имени фиктивного предприятия было заключено внешнеэкономический контракт с компанией нерезидентом на поставку за пределы таможенной территории Украины кукурузы 3 класса на общую сумму более 2 млн долларов США (в эквиваленте 52 млн грн).

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По результатам принятых мер на одном из таможенных терминалов Херсонской области выявлено 330 тонн кукурузы урожая 2017 года стоимостью 1, 6 млн грн, заявленной к экспорту по документам указанного фиктивного предприятия.

Постановлением суда на указанный груз наложен арест.

Расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3071675
 
 
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Наверное бабулька какая-то с полтавщины...
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На газпром не получилось, то хоть тут. Про премии в миллионі баксов себе не забудьте.
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а это не та кукурузка... что горела-пылала недавно?
или ту уже на виски "бурбон" заколошматили???
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Не, ну даже половина от этого количества в кабинете судьи не поместится...надо искать варианты, иначе накуя судьям помощники
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаложен арест на 330 тонн кукурузы, которую пытались экспортировать через фиктивное предприятие
 
 
 
 
 
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