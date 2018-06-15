 Наложен арест на 330 тонн кукурузы, которую пытались экспортировать через фиктивное предприятие

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках расследования установлено, что от имени фиктивного предприятия было заключено внешнеэкономический контракт с компанией нерезидентом на поставку за пределы таможенной территории Украины кукурузы 3 класса на общую сумму более 2 млн долларов США (в эквиваленте 52 млн грн).
По результатам принятых мер на одном из таможенных терминалов Херсонской области выявлено 330 тонн кукурузы урожая 2017 года стоимостью 1, 6 млн грн, заявленной к экспорту по документам указанного фиктивного предприятия.
Постановлением суда на указанный груз наложен арест.
Расследование продолжается.
или ту уже на виски "бурбон" заколошматили???