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 Политика Украины
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Все про:Польша (4378) членство в НАТО (200) членство в ЕС (113) Пекло (50)

 Выбранный Киевом курс в будущем обеспечит Украине членство в ЕС и НАТО, - посол Польши Пекло

Посол Польши в Украине Ян Пекло высоко оценивает ход децентрализации в Украине и убежден, что курс официального Киева гарантирует в будущем европейскую и евроатлантическую интеграцию.

"Мы понимаем, что предстоит еще много работы, однако выбранное Украиной направление обеспечивает то, что Украина станет членом Евросоюза и НАТО… Мы с удовольствием констатируем прогресс в вопросе децентрализации", - сказал он в презентации отчета Организации экономического сотрудничества и развития по темпам внедрения децентрализации в Украине в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Я.Пекло подчеркнул, что децентрализация является одной из важнейших реформ.

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"Польша может предложить Украине свой опыт. После развала коммунистической системы Польша прошла массовую трансформацию, в частности, децентрализацию, создала эффективное самоуправление. Мы поддерживаем реформы в Украине и оказываем поддержку с самого их начала. Однако сотрудничество на местном уровне началось намного раньше – это и совместные проекты и обмен визитами, это также создает хороший климат для децентрализации. На сегодня около 50 украинских громад получают от нас поддержку", - подчеркнул дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3071673
 
   
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Не будь кравчуков-кучм-ющ-янык-лолит...Украина давала бы такие прогнозы сейчас Белоруссии. А те смотрели бы в глаза и глотали слюнки.
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кравчуков-кучм-ющ-янык-лолит... - Путин виноват? Извините, не удержался...
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Виноваты идиоты,не люстрировавшие комунистов. И люди.Не понимающие этого до сих пор.
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А чем Вам коммунисты не угодили? Хорошие были идеи в теории! А на практике, к сожалению ублюдки воспользовались лозунгами красивыми и захватили Власть. Дело в Персоналиях, надо разбираться точечно, а не гнобить идеологию целиком!
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А чем наше говно, отличается от Вашего?
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А куда смотрит Украинский Свободолюбивый Народ?
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Та да, присилають нам таких правителів, паразити. З Марсу.
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Их не присылают. Они сами присылаются. Это бывшие коммунисты.Тоже самое будет со страной,если не избавимся и от олигархов. Американцы не зря для этого а-суд,требуют. Такие вот дела,порохоботик .
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Избавиться от коммунистов и олигархов? А кто останется?

В.И.Ленин писал в известной работе "Удержат ли большевики государственную власть" (т. 34, с. 315): "Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели".
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Пекло...это не пшек))))
Это состояние нашей страны пид час какао-бобовых рехформ па навому)))
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да-да... пока "курс обеспечит".... будет ли тот ЕС?
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Ага, розкажи їм про ЄС і НАТО, бо незабаром тільки вони і залишаться в Україні.

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Забери у бабци пачпорт...
Не дай шансив опоблоку!))
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Спрчь бабаушкин паспорт - спаси Киев.

Вже було.
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с ними вопрос решается половиной мешка гречи
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+ две палки вонючей колбасы....и правь 5 лет соколик))))
Тока б НАТА не пришла!
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***
Сидят бабки на лавке. Одна другой:
- Слышала, сегодня утром ученик в школе учителя и детей ранил? Там полиция,
скорая понаехали, родственникам психологическую и медицинскую помощь
оказывали! Я там полдня у них просидела…
- Петровна, так у тебя ни детей, ни внуков же нет?!
- Нету… Ну и че? Там зато такое.... успокоительное давали!....

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Україна стане членом НАТО , якби ви зрадники і колаборанти тут не тявкали ( вибачте за слово)
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Хорошее блестящее зеркальце перед папуасами, неважно что случится в далекой перспективе, хоть потоп, главное, чтобы папуасы безропотно выполняли приказы очередного хозяина и отдали в обмен на зеркальце все ценное, что у них осталось.Если за ассоциацию украинцы отдали более ста жизней на Майдане, думали, что жизнь будет лучше, то на какие новые извращения и геноцид украинского народа заставят пойти украинскую власть новые эуропейские хозяева.
НАТО еще представляет для Украины ценность, нужно провести референдум и закрепить этот вектор в Конституции, а за ЕС даже говорить не хочется, недаром Великобритания сбежала оттуда.
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Для удобства болельщиков ЧМ 2018 г Мэр Мацквы Собякин пообещал к концу года обоозначить все указатели перевести на Английский язык.....Проснулись... Обраний Києвом курс у майбутньому забезпечить Україні членство в ЄС і НАТО, - посол Польщі Пєкло - Цензор.НЕТ 685 Обраний Києвом курс у майбутньому забезпечить Україні членство в ЄС і НАТО, - посол Польщі Пєкло - Цензор.НЕТ 685
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В Украине строятся три базы НАТО,кацаПсины поплачьте....
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Президент Казахстана Нурлуслтан Назабаев предоставил порты Казахстана на Берегу Каспия для баз НАТО...,также министр обороны Казахстана потребовал кацаПсинов убраться с Космодрома Байконур... Обраний Києвом курс у майбутньому забезпечить Україні членство в ЄС і НАТО, - посол Польщі Пєкло - Цензор.НЕТ 1432Адни паБЕДЫ Плешвого аж Гай Шумить... Обраний Києвом курс у майбутньому забезпечить Україні членство в ЄС і НАТО, - посол Польщі Пєкло - Цензор.НЕТ 1432
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В Германии, на одном из пабов постоянно висит табличка "Завтра пиво бесплатно".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыбранный Киевом курс в будущем обеспечит Украине членство в ЕС и НАТО, - посол Польши Пекло
 
 
 
 
 
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