 Выбранный Киевом курс в будущем обеспечит Украине членство в ЕС и НАТО, - посол Польши Пекло

"Мы понимаем, что предстоит еще много работы, однако выбранное Украиной направление обеспечивает то, что Украина станет членом Евросоюза и НАТО… Мы с удовольствием констатируем прогресс в вопросе децентрализации", - сказал он в презентации отчета Организации экономического сотрудничества и развития по темпам внедрения децентрализации в Украине в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Я.Пекло подчеркнул, что децентрализация является одной из важнейших реформ.
"Польша может предложить Украине свой опыт. После развала коммунистической системы Польша прошла массовую трансформацию, в частности, децентрализацию, создала эффективное самоуправление. Мы поддерживаем реформы в Украине и оказываем поддержку с самого их начала. Однако сотрудничество на местном уровне началось намного раньше – это и совместные проекты и обмен визитами, это также создает хороший климат для децентрализации. На сегодня около 50 украинских громад получают от нас поддержку", - подчеркнул дипломат.
В.И.Ленин писал в известной работе "Удержат ли большевики государственную власть" (т. 34, с. 315): "Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели".
Это состояние нашей страны пид час какао-бобовых рехформ па навому)))
Не дай шансив опоблоку!))
Вже було.
Тока б НАТА не пришла!
Сидят бабки на лавке. Одна другой:
- Слышала, сегодня утром ученик в школе учителя и детей ранил? Там полиция,
скорая понаехали, родственникам психологическую и медицинскую помощь
оказывали! Я там полдня у них просидела…
- Петровна, так у тебя ни детей, ни внуков же нет?!
- Нету… Ну и че? Там зато такое.... успокоительное давали!....
НАТО еще представляет для Украины ценность, нужно провести референдум и закрепить этот вектор в Конституции, а за ЕС даже говорить не хочется, недаром Великобритания сбежала оттуда.