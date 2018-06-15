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 Политика Украины, За рубежом
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Материалы по теме:
Все про:Денисова (163) политзаключенные (808) Сенцов (546) Штыбликов (7) Москалькова (32)

 Переговоры по визитам к украинским политзаключенным в РФ зашли в тупик, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, которая прибыла в Лабытнанги (Тюменская область, Россия), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова, заявила, что переговоры с российской стороной по мониторинговым визитам к удерживаемым украинцам на территории РФ зашли в тупик.

"Людмиле Денисовой руководство колонии, где содержится Сенцов, категорически отказало в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья без объяснения причин. Учитывая такие действия российской стороны, переговоры по мониторинговым визитам на территории РФ зашли в тупик, отмечает уполномоченный", - сообщается на сайте украинского омбудсмена в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Денисова подчеркнула, что для украинской стороны главный приоритет – визит к Сенцову, потому что "он голодает и состояние его здоровья на сегодня неизвестно".

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"По некоторым свидетельствам, он находится в критическом состоянии. То, что он голодает уже месяц, подтверждает это мнение. В списках визитов, которые мы предварительно согласовали с омбудсменом РФ Татьяной Москалькова, есть граждане и Украины, и РФ. Я предложила Татьяне Москальковой возможность осуществить визиты ко всем гражданам РФ, находящимся в местах лишения свободы на территории Украины. Чтобы нам, взамен, предоставили возможность посетить всех граждан Украины, находящихся на территории РФ и аннексированного Крыма", - добавила Денисова.

Уполномоченный Верховной Рады напоминает, что омбудсмен РФ, со своей стороны, предложила осуществить первый визит в российский город Омск в субботу, 16 июня, где удерживают украинца Дмитрия Штыбликова.

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"Мы и так имеем право по Консульской конвенции посетить Дмитрия Штыбликова, потому что он – гражданин Украины. Мы его посетим и без шоу вокруг этого процесса. Но у нас есть еще Олег Сенцов, жизнь которого находится под угрозой. Если Россия заявляет, что у них в приоритете визит к Вышинскому, то у нас в приоритете визит к Олегу Сенцову. Мы предложили обменяться визитами и работать в таком формате, но происходит по-другому", - резюмировала Денисова.

Источник: https://censor.net.ua/n3071670
 
 
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зато как пиарнулась, прыгнула на самолет и сфоталась у ворот зоны....а то что надо хватать русских и сажать тут, потом менять, головка у вас не допетривает???
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Головка? Она есть у Денисовой Переговоры по визитам к украинским политзаключенным в РФ зашли в тупик, - Денисова - Цензор.НЕТ 6992
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"Договор с Россией не стоит той бумаги, на которой написан"...(с)
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А страна и есть тупик. Что удивительного. И не только в политическом смысле ))
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Дашовыгаварите Переговоры по визитам к украинским политзаключенным в РФ зашли в тупик, - Денисова - Цензор.НЕТ 4905 Опять Хуйло в 100500 раз обманул ай-я-яй!!!. Вы еще поедьте в минск на переговоры в 100501 раз.. Дебилы.
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Пусть вышинский сдохнет у параши. Кацапью на него все равно нас@ать. Рюске своих не брасают,епта.
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і ця тупа курка хоче когось захищати.
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Вы бы, конечно, защитили лучше... Зону бы разнесли? Или что?
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Хоть ты и оскорбляешь человека но похоже что у самого мозгов не хватает.
Ведь она уже ТАМ и кто ОМБУДСМЕН СТРАНЫ, тут тебе не прост мать или сестру не пустить, тут МЕЖДУНАРОДНЫЙ СКАНДАЛ с участием и Евросоюза и Америки и т.д. Так как раися постоянно ЛАПШУ ВЕШАЕТ что типа они белые и пушистые ..... а тут налицо ЧТО ПОДЛЕЦЫ не пускают к тому кого ВЕСЬ МИР ТРЕБУЕТ ОСВОБОДИТЬ!!!!

Она вряд ли просто так уедет а убрать или применить силу не имеют права, сильный скандал будет... Я лично на ее месте там сама бы села и сказала что пока не пустят НИКУДА НЕ УЕДУ,....
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Ай які підступні партньори... Ти взагалі усвідомлювала куди і чого їдеш?
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Кароче, проколотила чергові понти. Коли вже ви порозумнішаєте?
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Арестуйте мертвечука, сразу допустят. Хотя нельзя, путин на бизнес барыги в рашке нападет.....
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Денисовой руководство колонии, где содержится Сенцов, категорически отказало в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья без объяснения причин.

Домовленності з росією в дії..
Кацап брехливий та підлий..
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А кто Вам сказал, что посещение Сенцова в Лабытнангах согласовано? Денисова сама взяла и поехала.
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А хіба вона не має права в будь-який час відвідати ув'язнених.
Що про це кажуть міжнародні закони ?
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Я не уполномоченный по Правам Человека. Но подозреваю, что она, как Гражданка Украины, не смогла бы попасть ни в Европейскую, ни в Американскую, ни в Китайскую, и даже в Нигерийскую тюрьму к осужденному, пусть и Гражданину Украины, заключенному, без согласования с соответствующими органами!
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ваша москалькова потрапила, отже узгодження були
то просто раша вкотре не дотримала слова.
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По-моему тут все описано, какое было согласование: Уполномоченный Верховной Рады напоминает, что омбудсмен РФ, со своей стороны, предложила осуществить первый визит в российский город Омск в субботу, 16 июня, где удерживают украинца Дмитрия Штыбликов. Источник: https://censor.net.ua/n3071670
Денисовой было предложено поехать в субботу в Омск. Чего она в Лабытнанги поперлась? Провокация? Не думаю!
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А чому не показати одразу Сєнцова ? Є що приховувати ? Свій злочин ?
Мабуть так.
Кацапйо вже зовсім охрініло
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Администрация колонии это не решает. Даже если бы сам Порошенко туда приехал, ему бы без согласования никого не показали бы. Неужели это так трудно понять. Так бы было и в Швеции, и в Австрии, и в Германии, и в США! Что Вы докопались до Лабытнанг. Согласуйте официальный приезд и будет Вам Сенцов. Параллельно разрешите доступ к своим политическим заключенным. Кто-то против? А то она поперлась сама, а теперь раздувает скандал, на ровном месте.
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Бе, бе, бе - это Вы Денисовой передайте! И пусть она попробует без приглашения в Аттику в Нью-Йорке попасть!
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А там є наші ув'язнені громадяни ?
Та ні. Вони тільки на вашій кузькіній матері рассєшкє...
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Я уверен что есть!
Уроженца Украины с американским гражданством Владимира Невидомого приговорили к 26 месяцам тюрьмы за незаконный экспорт технологий двойного назначения в Россию.
https://lenta.ru/news/2018/06/05/usa/
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К Сенцову 4 года не пускают украинского консула.
Это нарушение всех мыслимых и немыслимых цивилизованных норм.
Но кого в россии это волнует?

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Минюст России разъяснил свою позицию по поводу передачи украинского режиссера Олега Сенцова для отбывания наказания на родине. Если коротко - передачи не будет. Согласно официальному ответу ведомства на запрос «украинской стороны», у Сенцова лишь одно гражданство - российское, а поскольку двойного гражданства с Украиной не предусмотрено, то Российская Федерация не будет рассматривать вопрос передачи своего гражданина для отбывания наказания в другой стране.
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В россии крепостное право и гражданство дают насильно?
Возможно. Но в цивилизованном мире в 21 веке по другому.

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно задержали и судят в России, заявил, что не признает аннексии Крыма и остается гражданином Украины.


"Я был и остаюсь гражданином Украины и не признаю аннексии и военного захвата Крыма Российской Федерацией. Я не крепостной - меня нельзя передать вместе с землей. Никаких заявлений по поводу отказа от украинского гражданства я не писал", - отметил Олег Сенцов.
http://ipress.ua/ru/video/sentsov_ne_pryznaet_anneksyy_krima_ya_ne_krepostnoy__menya_nelzya_peredat_vmeste_s_zemley_73507.html
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В цивилизованном мире и не лишают единственного гражданства! Я не поклонник Саакашвили, но его пример в тему. Согласен. С Сенцовым и его гражданством не все правильно. Но тогда подтяните Афанасьева к ответу, который его сдал! И на основании чьих показаний Сенцов страдает! Сделали героя! Как и Савченко в свое время!
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У Саакашвили совсем другая история с гражданством. На днях кто-то в комментах выкладывал сообщение о том, что Европейский суд не усмотрел нарушение его прав.
Это нужно искать и обсуждать отдельно.
Афанасьев давал показания под реальными пытками ( не хочу желать никому пережить то, что пережил он, чтобы понять его ). В суде, проходившем в россии, он, с наручниками на руках, заявил, что давал эти показания под пытками и отказался от них.
Сенцов, присутствующий на суде, аплодировал ему.
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Отказался, но было поздно. Никаких пыток не было, это подтверждают адвокаты Сенцова, которые и выложили материалы допросов Афанасьева. Более того есть и вопросы по его обмену... Думаете просто так это? Не думаю...
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Материалы допросов, написанные кем, теми же, которые выбивали позания пытками против Яценюка у других заключенных? Там тоже в материалах не написано о пытках.
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Посмотрите Шария. Там много видео на тему Афанасьева. Смотрите самые свежие. Если понравится то можно и дальше... https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2
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Шария посмотрю только в том случае, если он сделает хотя бы одно расследование о нарушении прав человека в россии или любого другого беспредела оттуда.
До тех пор он остается пропагандоном Кремля и не достоин внимания.
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У него есть такие материалы. Про Фейгина например. Которого лишили статуса адвоката!
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Посмотрите Шария про Афанасьева. На многое откроются глаза. То что обвинения на Сенцова слеплены из показаний Афанасьева - 100%, потом может и были подтасовки под них! Но основа всему Афанасьев! И слил он все сам - исключительно добровольно! Но об этом в Украине не принято говорить! Он же герой! Как Савченко, не меньше! Или как Бабченко!
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Ну что же, пусть Шарий переживет точно то, что досталось Афанасьеву. Это будет справедливо, если уж он берется на многотысячную публику так пренебрежительно говорить о другом человеке.
Почему люди не должны верить Афанасьеву, если примеров пыток в россии тьма, как и своих граждан, так и чужих?

По нашим гражданам:
Станислав Клих утверждает, что его пытали, чтобы вынудить признаться в участии в Чеченской войне на стороне Дудаева.
http://gordonua.com/news/war/ukrainec-klyh-zayavil-o-primenenii-k-nemu-pytok-posle-zaderzhaniya-v-rossii-97590.html
Украинец Карпюк подал жалобу в Европейский суд за пытки в российской тюрьме.
http://gordonua.com/news/politics/smi-ukrainec-karpyuk-podal-zhalobu-v-evropeyskiy-sud-na-pytki-v-rossiyskoy-tyurme-100578.html
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Савченко тоже голодала! И страдала! И Героя получала! Дальше продолжить про её судьбу?
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Я не согласен с действиями по отношению Гражданства Сенцова. Привел ответ МинЮста. Не более.
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Что же тогда раньше не поехала? А начала сначала договариваться, но до конца не договорилась и поехала?
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Кацапам є що приховувати ?
Стан Сєнцова ?
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потому не договорилась и поехала, что кацапы-сукины недоговороспособные дети, согласен?
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Не согласен. Это, на мой взгляд, идиотизм. Начать договариваться, получить ответ, что приезжайте к нему после 22.06. Затем встать в позу, что я не согласна и поехать сразу. По приезду начать кричать, что договоренности не соблюдаются, а подать мне сюда Сенцова и т.д. Надо было продавливать свою позицию, а не ехать по сути зная, что не пустят.
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"Мы и так имеем право по Консульской конвенции посетить Дмитрия Штыбликова, потому что он - гражданин Украины. Мы его посетим и без шоу вокруг этого процесса. Но у нас есть еще Олег Сенцов, жизнь которого находится под угрозой. Если Россия заявляет, что у них в приоритете визит к Вышинскому, то у нас в приоритете визит к Олегу Сенцову. Мы предложили обменяться визитами и работать в таком формате, но происходит по-другому"Источник: https://censor.net.ua/n3071670
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"Мы предложили" или "договорились"? Пока это выглядит "мы предложили и я поехала".
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якщо ваша москалькова приїхала і їй організували зустріч, то кацапи мали зробити те саме
хіба ні ?
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Она уже приезжала? Встречалась с кем-то? Какие-то конкретные договореннсти все таки были?
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Та з вами ніяких домовленостей бути не може.
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Вам со мной и не нужно договариваться. И все таки Москалькова приезжала и с кем-то встречалась? Не могу найти информацию по этому поводу. Нашел только, что планировалось 18.06.
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Щоб перевірка вдалась потрібний ефект неочікуваності
рашка замордувала наших полонених, тому не квапиться щоб це побачив світ.
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Т.е. Вы признаете, что договоренностей не было? Денисова поехала зачем? Встретиться с Сенцовым или раздуть скандал?
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Звідки я знаю. Мене там не було. Але якщо вже домовились про візит, то він має відбутися.
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Вот это "если" и смущает. Это, конечно, мое мнение, но я думаю, что вся эта история сделана не для того, чтобы проведать Сенцова и узнать о его состоянии, выразить ему поддержку лично и от лица граждан Украины. Все это сделано ради отвратительного пиара. Чтобы показать, вот мы о своих гражданах заботимся, защищаем, но с кацапами не договориться, они врут и т.д. Миссия была провальна с самого начала и они это понимали когда поехали туда. Повторюсь, это только мое мнение.
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Нет, конечно. Такого писать не буду. Свое мнение я высказал выше.
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Мне кажется, что умирает Сенцов.
И еще мне очень кажется, что русские не осознают, чем им его смерть "аукнется" в международном плане.
Я даже не знаю, чего здесь с их стороны больше: гадства или идиотизма.
Так и хочется их спросить: "Ну что, сильно помогли вам ваши многоходовочки?"
Умирает Сенцов, так мне кажется.
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Буде сакральна жертва...
Шкода якщо так
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Им пох, целый "Боинг" с "западными партёнрами" ухайдохали и мир утёрся. А кацап - это ведь гопник, пока не заедешь в табло, будет и дальше наглеть. Они понимают только хорошую зуботычину.
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Про Бук можно врать и выкручиваться: "испанский диспечтер Карлос", "в шахте нашли" и все такое прочее.
Но Сенцов, укранский гражданин, умирает в российской тюрьме, и весь мир об этом прекрасно осведомлен.
Лучше бы они Денисову пустили к Сенцову, ей Богу.
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она делает то, что должна, то, что правильно.
Она должна была попытаться, а демонстративный отказ уполномоченному по правам человека посетить заключенного еще раз демонстрирует всему миру, что путин-ху#ло.
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Уполномоченный Верховной Рады напоминает, что омбудсмен РФ, со своей стороны, предложила осуществить первый визит в российский город Омск в субботу, 16 июня, где удерживают украинца Дмитрия Штыбликов. Источник: https://censor.net.ua/n3071670
То есть посещение в Лабытнангах Сенцова, не было согласовано? Что тогда она хочет? Приехала без согласования, кто же ей его предъявит? Администрация колонии таких вопросов не решает!
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А с чего вы взяли, что кацапня должна диктовать и кого они будут посещать и кого нам посещать?
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На территории Украины, уполномоченный по Правам Человека Верховной Рады может посещать кого угодно! Пусть попробует посетить, вот так, без согласования, кого-нибудь в Американской тюрьме!
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Ну то есть - когда кацапня рвется к шпиону Вышинскому - кацапню нужно посылать нахер и говорить - посетите вон Иванова на следующей неделе, а Вышинского мы вам когда-нибудь, возможно, разрешим в другой раз или в другом столетии, верно, так нужно общаться с кацапней?
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Так, ведь так и есть! Кого-то к Вышинскому допустили? Когда?
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"Со своей стороны я планирую посетить на принципах взаимности Вышинского в херсонском СИЗО в начале недели, в понедельник-вторник", - заявила Москалькова."

Если Денисову не допустят к Сенцову - Москалькову должны послать в Херсоне нахер.
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Если не допустят, то должны послать. Я разве против?
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Хуйло опять всех как циплят развел. И заложников не отпустил и ЧМ проводит. Скажите, а кто был гарантом соблюдения етих переговоров? Вы*бите его в жопу. Потому что в любом банке даже 100 гривень не дадут в кредит без гарантий и поручителя. А тут дело серьезнее.
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То есть опять договорились, кацапня интересующих их визит осуществила и опять кинула с договоренностями...
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ну что Вы хотели от кацапорылых давно пора прекратить человеческие разговоры животные не собюдают законы и обещания
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CБУ и Порошенко заявляли по поводу полетов в Сочи и Москву Медведчука, вне запретов, т.к. он нам нужен как переговорщик по пленным и для Минска.
Может этот летун по другому поводу летает? Бабло возит, кокс или инструкции для Пети?
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Хотите посмотреть на Дуру которая представляет украинскую власть? Вон она стоит под воротами замок целует. Ета Дура опять поверила кремлю.
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Тут совсем другое видно..... Это вновь всему миру показывают - ПОДЛЮЧеСТЬ РАИСИ
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Кремль ей предложил для начала съездить в Омск, но она решила что умнее всех и поперлась хрен знает куда. А получив отказ, сейчас винит всех кроме себя.
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Вы с козломордыми о чем то там договариваетесь? вы б еще будапештский меморандум бы подписали, как дети ей богу.
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А хотите чтобы Сенцова, Кольченка, Балуха и других сотни пленных Хуйло отпустил уже завтра? Берете кума Медведчука и еще Бойка, Мураева, Труханова и других рыгов за яички и увозите в неизвестном направлении, подвешиваете в лесу за одну ногу и передаете привет Хуйлу.
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*б вашу мать, які нахер перемовини без своїх козирів? брати кацапню в полон і міняти, міняти, міняти, а не випускати з умовними термінами. чому рибаків відпустили? чому п"яного дипломата відпустили? всім шити "тероризм" і міняти!
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Смоталась за наш счет.А на выходе- ноль.Командировочные вернуть в казну.
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Договорился Пэтя с )(уйлом по телефону про визиты.
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симметричные действия, четко и без реверансов
разрешили там - разрешили здесь
на 15.06 там - на 15.06 здесь
зашла-приняли-встретилась- там... - зашла-встретилась - здесь
не зашла-на встретилась там...ну и идет... как бы...мимо - тут
только так!
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100% підтримки, давно пора діяти симетрично.
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Дудаев коротко и ясно о России.

Как только ей нужно - бежит заключать договора. Как только крепнет - сразу их разрывает, вычленяет самого слабого и нападает. Такова Россия - Империя Зла.
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Никогда не верьте русским и не будете обмануты !
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Черным по белому написано, что Москалькова планирует посетить Вышинского в понедельник, а перед этим, 16 июня предложила встретиться в Омске - вероятно, чтобы окончательно всё утрясти. Денисова же приперлась к Сенцову сегодня, ни с кем не договорившись. Кацапы конечно не люди, но технически я их понимаю: они не хотят чтобы их кинули с Вышинским и хотят всё сначала согласовать. Денисова на что расчитывала? На то что они идиоты?
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Какой позор, развела Россия Украину как слепых котят. Сколько можно быть лохами по отношению к России?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереговоры по визитам к украинским политзаключенным в РФ зашли в тупик, - Денисова
 
 
 
 
 
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