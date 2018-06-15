 Переговоры по визитам к украинским политзаключенным в РФ зашли в тупик, - Денисова

"Людмиле Денисовой руководство колонии, где содержится Сенцов, категорически отказало в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья без объяснения причин. Учитывая такие действия российской стороны, переговоры по мониторинговым визитам на территории РФ зашли в тупик, отмечает уполномоченный", - сообщается на сайте украинского омбудсмена в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
Денисова подчеркнула, что для украинской стороны главный приоритет – визит к Сенцову, потому что "он голодает и состояние его здоровья на сегодня неизвестно".
"По некоторым свидетельствам, он находится в критическом состоянии. То, что он голодает уже месяц, подтверждает это мнение. В списках визитов, которые мы предварительно согласовали с омбудсменом РФ Татьяной Москалькова, есть граждане и Украины, и РФ. Я предложила Татьяне Москальковой возможность осуществить визиты ко всем гражданам РФ, находящимся в местах лишения свободы на территории Украины. Чтобы нам, взамен, предоставили возможность посетить всех граждан Украины, находящихся на территории РФ и аннексированного Крыма", - добавила Денисова.
Уполномоченный Верховной Рады напоминает, что омбудсмен РФ, со своей стороны, предложила осуществить первый визит в российский город Омск в субботу, 16 июня, где удерживают украинца Дмитрия Штыбликова.
"Мы и так имеем право по Консульской конвенции посетить Дмитрия Штыбликова, потому что он – гражданин Украины. Мы его посетим и без шоу вокруг этого процесса. Но у нас есть еще Олег Сенцов, жизнь которого находится под угрозой. Если Россия заявляет, что у них в приоритете визит к Вышинскому, то у нас в приоритете визит к Олегу Сенцову. Мы предложили обменяться визитами и работать в таком формате, но происходит по-другому", - резюмировала Денисова.
Ведь она уже ТАМ и кто ОМБУДСМЕН СТРАНЫ, тут тебе не прост мать или сестру не пустить, тут МЕЖДУНАРОДНЫЙ СКАНДАЛ с участием и Евросоюза и Америки и т.д. Так как раися постоянно ЛАПШУ ВЕШАЕТ что типа они белые и пушистые ..... а тут налицо ЧТО ПОДЛЕЦЫ не пускают к тому кого ВЕСЬ МИР ТРЕБУЕТ ОСВОБОДИТЬ!!!!
Она вряд ли просто так уедет а убрать или применить силу не имеют права, сильный скандал будет... Я лично на ее месте там сама бы села и сказала что пока не пустят НИКУДА НЕ УЕДУ,....
Домовленності з росією в дії..
Кацап брехливий та підлий..
Що про це кажуть міжнародні закони ?
то просто раша вкотре не дотримала слова.
Денисовой было предложено поехать в субботу в Омск. Чего она в Лабытнанги поперлась? Провокация? Не думаю!
Мабуть так.
Кацапйо вже зовсім охрініло
Все відмовки
Та ні. Вони тільки на вашій кузькіній матері рассєшкє...
Уроженца Украины с американским гражданством Владимира Невидомого приговорили к 26 месяцам тюрьмы за незаконный экспорт технологий двойного назначения в Россию.
https://lenta.ru/news/2018/06/05/usa/
Это нарушение всех мыслимых и немыслимых цивилизованных норм.
Но кого в россии это волнует?
Возможно. Но в цивилизованном мире в 21 веке по другому.
Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно задержали и судят в России, заявил, что не признает аннексии Крыма и остается гражданином Украины.
"Я был и остаюсь гражданином Украины и не признаю аннексии и военного захвата Крыма Российской Федерацией. Я не крепостной - меня нельзя передать вместе с землей. Никаких заявлений по поводу отказа от украинского гражданства я не писал", - отметил Олег Сенцов.
http://ipress.ua/ru/video/sentsov_ne_pryznaet_anneksyy_krima_ya_ne_krepostnoy__menya_nelzya_peredat_vmeste_s_zemley_73507.html
Это нужно искать и обсуждать отдельно.
Афанасьев давал показания под реальными пытками ( не хочу желать никому пережить то, что пережил он, чтобы понять его ). В суде, проходившем в россии, он, с наручниками на руках, заявил, что давал эти показания под пытками и отказался от них.
Сенцов, присутствующий на суде, аплодировал ему.
До тех пор он остается пропагандоном Кремля и не достоин внимания.
https://censor.net.ua/blogs/3070549/dva_zamechaniya_v_dele_muraeva
Почему люди не должны верить Афанасьеву, если примеров пыток в россии тьма, как и своих граждан, так и чужих?
По нашим гражданам:
Станислав Клих утверждает, что его пытали, чтобы вынудить признаться в участии в Чеченской войне на стороне Дудаева.
http://gordonua.com/news/war/ukrainec-klyh-zayavil-o-primenenii-k-nemu-pytok-posle-zaderzhaniya-v-rossii-97590.html
Украинец Карпюк подал жалобу в Европейский суд за пытки в российской тюрьме.
http://gordonua.com/news/politics/smi-ukrainec-karpyuk-podal-zhalobu-v-evropeyskiy-sud-na-pytki-v-rossiyskoy-tyurme-100578.html
Стан Сєнцова ?
хіба ні ?
рашка замордувала наших полонених, тому не квапиться щоб це побачив світ.
И еще мне очень кажется, что русские не осознают, чем им его смерть "аукнется" в международном плане.
Я даже не знаю, чего здесь с их стороны больше: гадства или идиотизма.
Так и хочется их спросить: "Ну что, сильно помогли вам ваши многоходовочки?"
Умирает Сенцов, так мне кажется.
Шкода якщо так
Но Сенцов, укранский гражданин, умирает в российской тюрьме, и весь мир об этом прекрасно осведомлен.
Лучше бы они Денисову пустили к Сенцову, ей Богу.
Она должна была попытаться, а демонстративный отказ уполномоченному по правам человека посетить заключенного еще раз демонстрирует всему миру, что путин-ху#ло.
То есть посещение в Лабытнангах Сенцова, не было согласовано? Что тогда она хочет? Приехала без согласования, кто же ей его предъявит? Администрация колонии таких вопросов не решает!
Если Денисову не допустят к Сенцову - Москалькову должны послать в Херсоне нахер.
Может этот летун по другому поводу летает? Бабло возит, кокс или инструкции для Пети?
разрешили там - разрешили здесь
на 15.06 там - на 15.06 здесь
зашла-приняли-встретилась- там... - зашла-встретилась - здесь
не зашла-на встретилась там...ну и идет... как бы...мимо - тут
только так!
Как только ей нужно - бежит заключать договора. Как только крепнет - сразу их разрывает, вычленяет самого слабого и нападает. Такова Россия - Империя Зла.