 Жители Мирнограда выйдут на митинг против беспредела захвативших террикон бандитов, - Фирсов

Об этом пишет лидер политической силы "Альтернатива" Егор Фирсов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Как вы наверно знаете, на прошлой неделе я был в Мирнограде Донецкой области. Там бандиты захватили террикон и ведут незаконную добычу угля. При этом нарушаются все экологические нормы. Угольная пыль и вредные вещества, переносимые ветром, выпадают у людей во дворах. Их фактически превратили в живые воздушные фильтры. Многочисленные обращения в правоохранительные органы ни к чему не приводили", - рассказал политик.

По его словам, благодаря освещению в СМИ данная проблема получила широкий резонанс, а жители города решились на организацию акции протеста.

"Митинг состоится в это воскресенье, 17 июня, в 11:00 (Мирноград, ул. Челюскина, 118. Детская площадка). Прошу всех журналистов, кому небезразлична эта ситуация, приехать и осветить ее", - написал Фирсов.