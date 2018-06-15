 Сейм Польши принял резолюцию с требованием к РФ освободить Сенцова и других политзаключенных

За принятие резолюции проголосовали 410 депутатов Сейма, двое были против, а четверо воздержались, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Текст резолюции с трибуны Сейма зачитал депутат от "Гражданской платформы" Анджей Галицкий. Большинство депутатов Сейма при этом встали и после прочтения текста встретили его аплодисментами.

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"В российском лагере умирает режиссер из Крыма Олег Сенцов, который объявил голодовку. Происходит дискуссия на многих международных форумах. Польские парламентарии, которые принимают в них участие, должны быть поддержаны сильной резолюцией польского парламента в этом деле", - заявил перед прочтением резолюции Галицкий.

Он добавил, что накануне комиссия по иностранным делам единогласно приняла эту резолюцию без единого голоса "против", и тех, кто воздержался.

В резолюции под названием "В деле освобождения граждан Украины, заключенных в России по политическим мотивам" подчеркивается, что Сейм РП обращается к властям России "с призывом освободить всех граждан Украины, которые содержатся по политическим мотивам в российских СИЗО и тюрьмах".

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"Требуем освобождения режиссера из Крыма Олега Сенцова, осужденного в августе 2015 году на 20 лет колонии за терроризм", - отмечается в проекте резолюции.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.