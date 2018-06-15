 Богомолец: Послы "Большой семерки" впечатлены качеством подготовки парамедиков тренингового центра

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения и инициатор создания тренингового центра Ольга Богомолец, которая вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым приняла участие в презентации.

"Дипломаты остались поражены масштабом и качеством подготовки личного состава, способного как защищать, так и спасать людей как в мирных, так и в боевых условиях. По их словам, Украина за последние несколько лет сделала гигантский шаг вперед по укреплению обороноспособности и подготовке военно-медицинских кадров", - рассказала парламентарий.

Богомолец напомнила, что выступила инициатором создания тренингового центра для парамедиков несколько лет назад во время презентации обороноспособности Нацгвардии Украины.

"Презентация тренингового центра для тренеров-парамедиков, инициатором создания которого я стала несколько лет назад, состоялась в рамках масштабной презентации обороноспособности Национальной гвардии Украины. Послам продемонстрировали мобильный командный пункт, инновационную технику, танки, вертолеты, машины, квадрокоптер - большинство техники украинского производства. Кроме того, дипломаты стали свидетелями учений по проведению спецоперации, во время которой происходила эвакуация "раненых", - констатировала депутат.

Она подчеркнула, что опыт, приобретенный Украиной во время войны на Донбассе, очень заинтересовал иностранных специалистов.

"Сегодня опыт, приобретенный Украиной во время войны, вызывает большой интерес со стороны иностранных специалистов, которые готовы перенимать его и учиться у украинцев, а потому дипломаты активно интересовались ходом подготовки наших специалистов, а некоторые даже самостоятельно учились пользоваться оружием", - отметила председатель профильного комитета ВР.

По ее словам, послы стран "Большой семерки" готовы и в дальнейшем поддерживать Украину в политическом и дипломатическом плане.

"Послы стран G7 выразили Украине свою безоговорочную поддержку и выразили готовность и в дальнейшем поддерживать ее в политическом и дипломатическом плане, а также в сфере военно-технического сотрудничества", - отметила народная избранница.

Однако, по мнению председателя Комитета ВР, для того, чтобы Украина действительно стала независимой, сильной и безопасной, нам предстоит еще многое сделать.

"Общаясь с представителями сильных государств планеты, я чувствовала и гордость за свою страну, и чувство того, как много нам всем нужно еще сделать, чтобы наша страна стала реально независимой, сильной и безопасной. А также и то, что высшей ценностью сильного государства должна быть человеческая жизнь, жизнь и безопасность каждого украинца", - подытожила Богомолец.



