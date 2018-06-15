EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  289  5
Все про:G7 (234) Богомолец Ольга (88) медицина (1602) Национальная гвардия (1068)

 Богомолец: Послы "Большой семерки" впечатлены качеством подготовки парамедиков тренингового центра

Украина представила послам стран "Большой семерки" и дипломатам из Литвы, Польши и Южной Кореи Учебно-тренировочный центр домедицинской помощи, который по стандартам НАТО готовит парамедиков среди сотрудников правоохранительных органов, спасателей и пожарных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения и инициатор создания тренингового центра Ольга Богомолец, которая вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым приняла участие в презентации.

"Дипломаты остались поражены масштабом и качеством подготовки личного состава, способного как защищать, так и спасать людей как в мирных, так и в боевых условиях. По их словам, Украина за последние несколько лет сделала гигантский шаг вперед по укреплению обороноспособности и подготовке военно-медицинских кадров", - рассказала парламентарий.

Богомолец: Послы Большой семерки впечатлены качеством подготовки парамедиков тренингового центра 01

Богомолец напомнила, что выступила инициатором создания тренингового центра для парамедиков несколько лет назад во время презентации обороноспособности Нацгвардии Украины.

"Презентация тренингового центра для тренеров-парамедиков, инициатором создания которого я стала несколько лет назад, состоялась в рамках масштабной презентации обороноспособности Национальной гвардии Украины. Послам продемонстрировали мобильный командный пункт, инновационную технику, танки, вертолеты, машины, квадрокоптер - большинство техники украинского производства. Кроме того, дипломаты стали свидетелями учений по проведению спецоперации, во время которой происходила эвакуация "раненых", - констатировала депутат.

Она подчеркнула, что опыт, приобретенный Украиной во время войны на Донбассе, очень заинтересовал иностранных специалистов.

"Сегодня опыт, приобретенный Украиной во время войны, вызывает большой интерес со стороны иностранных специалистов, которые готовы перенимать его и учиться у украинцев, а потому дипломаты активно интересовались ходом подготовки наших специалистов, а некоторые даже самостоятельно учились пользоваться оружием", - отметила председатель профильного комитета ВР.

По ее словам, послы стран "Большой семерки" готовы и в дальнейшем поддерживать Украину в политическом и дипломатическом плане.

"Послы стран G7 выразили Украине свою безоговорочную поддержку и выразили готовность и в дальнейшем поддерживать ее в политическом и дипломатическом плане, а также в сфере военно-технического сотрудничества", - отметила народная избранница.

Однако, по мнению председателя Комитета ВР, для того, чтобы Украина действительно стала независимой, сильной и безопасной, нам предстоит еще многое сделать.

"Общаясь с представителями сильных государств планеты, я чувствовала и гордость за свою страну, и чувство того, как много нам всем нужно еще сделать, чтобы наша страна стала реально независимой, сильной и безопасной. А также и то, что высшей ценностью сильного государства должна быть человеческая жизнь, жизнь и безопасность каждого украинца", - подытожила Богомолец.

Богомолец: Послы Большой семерки впечатлены качеством подготовки парамедиков тренингового центра 02
Богомолец: Послы Большой семерки впечатлены качеством подготовки парамедиков тренингового центра 03

Источник: https://censor.net.ua/n3071657
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
если бы Богомолец не вредила бы медицине где только можно - успехи были бы весомее конечно....
Два мафиози на фотке рядом - Аваков и Богомолец..., третий тоже наверняка, но трудно узнать в таком ракурсе кто это....
 показать весь комментарий
 
 
А третий - это натовец, которому они это все втюхивают.
 показать весь комментарий
 
 
Шо? Владелица замков уже не против мед.реформы от супрунихи????? Парамедики уже кльвово?
А так верещала, так верещала!!!
Шо случилось? Богомолець: Посли "великої сімки" вражені якістю підготовки парамедиків тренінгового центру - Цензор.НЕТ 9742
 показать весь комментарий
 
 
Ну, так стучит себя пяткой в грудь, что это ее идея. Не сидится ей...
 показать весь комментарий
 
 
На базе Национальной академии внутренних дел (село Вита-Почтовая, Киевская область) открылся учебно-тренировочный центр домедицинской помощи, в котором будут обучаться сотрудники Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", центр открыт при поддержке представительства НАТО в Украине и посольства Румынии, все инструкторы прошли курс спецподготовки в международном центре парамедицины S.M.U.R.D.
Выступая в ходе церемонии открытия глава представительства НАТО в Украине Александер Винников отметил, что помощь в открытии центра была оказана в рамках программы Альянса "Наука ради мира". И где здесь Богомолец?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБогомолец: Послы "Большой семерки" впечатлены качеством подготовки парамедиков тренингового центра
 
 
 
 
 
 вверх