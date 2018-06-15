 Минздрав предлагает ввести лицензирование врачей, которое необходимо будет подтверждать каждые 2-3 года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

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Полное лицензирования медиков планируется закончить до 2024 года Минздрав рассчитывает ввести профессиональное лицензирование врачей на законодательном уровне в конце 2018 года.



Лицензии врачам будет выдавать специальный совет при Минздрав. Специалист должен Подтверждать лицензию каждые 2-3 года





При этом пациенты смогут, в случае необходимости, написать жалобу на врача, которая будет служить основанием для прекращения лицензии.

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Глава офиса эффективного эффективного регулирования Алексей Гончарук, который принимал участие в разработке Концепции, отметил, что существующая на сегодняшний день система неэффективна так как:

- загружает врача сотней бумажек и отбирает его драгоценное время, которое он мог бы потратить на медицинскую помощь;

- не мотивирует врача профессионально развиваться;

- не обеспечивает надлежащей проверки профессионального уровня при допуске к профессии;

- не обеспечивает ответственности за медицинские преступления.



"Каждый врач получит индивидуальную лицензию, которая будет подтверждать его профессиональный уровень. Он самостоятельно будет планировать свое профессиональное развитие и нести персональную ответственность за свои действия. Коллективная безответственность и непрофессионализм должны пойти в прошлое", - написал Гончарук в Фейсбуке..

Проект концепции обнародован на сайте министерства.

Предложения и замечания к проекту Концепции МОЗ присылать по адресу 01601, г.. Киев, ул. Грушевского, 7 или на электронный адрес moh.professional.licensing@gmail.com.

Как отмечается, проект разработан в соответствии с Регламентом Кабинета Министров Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18 июля 2007 года № 950, Положением о Министерстве здравоохранения Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 № 267, Национальной стратегии реформирования системы здравоохранения в Украине на период 2015-2020 годов, являющегося составной Национального плана действий по реформированию, провозглашенного Указом Президента Украины от 12 января 2015 №5 / 2015" О Стратегии устойчивого развития "Украина - 2020" и правительством Украины (программа деятельности Кабинета Министров Украины, одобренная постановлением Верховной Рады Украины от 11 декабря 2014 № 26-VIII) с целью повышения качества оказания медицинской помощи путем создания эффективного и прозрачного механизма допуска к профессии врача.