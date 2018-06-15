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 Политика Украины, Общество
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Все про:лицензия (127) медицина (1602) Минздрав (1608) реформы (3017)

 Минздрав предлагает ввести лицензирование врачей, которое необходимо будет подтверждать каждые 2-3 года

Министерство здравоохранения Украины предлагает для публичного обсуждения проект Концепции профессионального лицензирования врачей. Лицензирование планирует ввести вместо аттестации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

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Полное лицензирования медиков планируется закончить до 2024 года Минздрав рассчитывает ввести профессиональное лицензирование врачей на законодательном уровне в конце 2018 года.

Лицензии врачам будет выдавать специальный совет при Минздрав. Специалист должен Подтверждать лицензию каждые 2-3 года


При этом пациенты смогут, в случае необходимости, написать жалобу на врача, которая будет служить основанием для прекращения лицензии.

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Глава офиса эффективного эффективного регулирования Алексей Гончарук, который принимал участие в разработке Концепции, отметил, что существующая на сегодняшний день система неэффективна так как:

- загружает врача сотней бумажек и отбирает его драгоценное время, которое он мог бы потратить на медицинскую помощь;
- не мотивирует врача профессионально развиваться;
- не обеспечивает надлежащей проверки профессионального уровня при допуске к профессии;
- не обеспечивает ответственности за медицинские преступления.

"Каждый врач получит индивидуальную лицензию, которая будет подтверждать его профессиональный уровень. Он самостоятельно будет планировать свое профессиональное развитие и нести персональную ответственность за свои действия. Коллективная безответственность и непрофессионализм должны пойти в прошлое", - написал Гончарук в Фейсбуке..

Проект концепции обнародован на сайте министерства.

Предложения и замечания к проекту Концепции МОЗ присылать по адресу 01601, г.. Киев, ул. Грушевского, 7 или на электронный адрес moh.professional.licensing@gmail.com.

Как отмечается, проект разработан в соответствии с Регламентом Кабинета Министров Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18 июля 2007 года № 950, Положением о Министерстве здравоохранения Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 № 267, Национальной стратегии реформирования системы здравоохранения в Украине на период 2015-2020 годов, являющегося составной Национального плана действий по реформированию, провозглашенного Указом Президента Украины от 12 января 2015 №5 / 2015" О Стратегии устойчивого развития "Украина - 2020" и правительством Украины (программа деятельности Кабинета Министров Украины, одобренная постановлением Верховной Рады Украины от 11 декабря 2014 № 26-VIII) с целью повышения качества оказания медицинской помощи путем создания эффективного и прозрачного механизма допуска к профессии врача.

Источник: https://censor.net.ua/n3071656
 
 
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Не вдаваясь в суть. Ошибка на ошибке и ошибкой погоняет. Может нужно ввести лицензирование журналистов, редакторов, корректоров и т.д., и т.п.?
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От президента до разнорабочего и уборщицы...каждых 2-3 года.....на комиссию. А властных прямо сейчас на консилиум и освидетельствование профильных Докторов международных.
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Вопрос в том кто будет давать лицензии и как. Врачи всегда должны были периодически проходить какие-то курсы и сдавать экзамены, тесты, получая категорию,но эта система показала себя тупой и бесполезной,так как абсолютно не отсеивала врачей -олигофренов и была коррумпированной.Хороший врач, плохой, совсем плохой ,а все получают категорию.Поэтому это очковтирательство уже надоело. В стране бардак, в медицине бардак,много тупых, слабоумных и алкоголиков и ничего не меняется.
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Кто бы подтвердил квалификацию и полномочия этой санитарки Супрун с её шоблой? Какие цели, задачи выполняют в Украине?
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сначала людям предлагают выбрать себе врачей ...потом начинают разбираться кто же из них действительно врач , а кто только называется им ...ну правильно , всё в духе покращення и рехформ от соевых барыг , логика - пошла ты на .уй
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Горят кацапские пердаки, значит всё правильно. У них то коновалы на конюшне бояркой лечат. Вот и абыдно.
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Как отмечается, проект разработан в соответствии с Регламентом Кабинета Министров Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18 июля 2007 года № 950, Положением о Министерстве здравоохранения Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 № 267, Национальной стратегии реформирования системы здравоохранения в Украине на период 2015-2020 годов, являющегося составной Национального плана действий по реформированию, провозглашенного Указом Президента Украины от 12 января 2015 №5 / 2015" О Стратегии устойчивого развития "Украина - 2020" и правительством Украины (программа деятельности Кабинета Министров Украины, одобренная постановлением Верховной Рады Украины от 11 декабря 2014 № 26-VIII) с целью повышения качества оказания медицинской помощи путем создания эффективного и прозрачного механизма допуска к профессии врача. Источник: https://censor.net.ua/n3071656

Типо Супрун: "Та то не мы хотим создать кормушку, то папередники." Сказал бы шо думаю, так забанят.
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Ага, и сделать это платным.. синагога никак не нажрется..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинздрав предлагает ввести лицензирование врачей, которое необходимо будет подтверждать каждые 2-3 года
 
 
 
 
 
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