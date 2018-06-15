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 Общество
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Все про:трудовая миграция (130) заробитчане (209)

 В Украине появился сайт, считающий в режиме онлайн уезжающих за рубеж заробитчан

Согласно сайту ukrainianpeopleleaks.com, с 20 марта на заработки за рубеж выехали 246 000 украинцев.

 На сайте можно увидеть подсчет уезжающих украинцев в онлайн-режиме. По данным ресурса, каждые 30 секунд один гражданин Украины отправляется за рубеж. Об этом сообщил телеканал "112 Украина" во время гостевой студии, в которой находился министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Начиная с 20 февраля уже выехали 246 000 граждан. Вот такой подсчет делает сайт http://www.ukrainianpeopleleaks.com/, ссылаясь на слова министра иностранных дел Павла Климкина. Сейчас видим на экране в реальном времени, что этот сайт показывает. А господин Климкин заявил, что Украину оставляет более чем 100 000 украинцев ежемесячно. А в прошлом году, по данным чиновника, выехали около миллиона", - сообщили в эфире телеканала.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, цифры сайта можно прокомментировать следующим образом: "Нам государственная пограничная миграционная служба дала цифру стабильную, сколько людей наших находится за границей, по их данным, а фактически работают. Это 3 миллиона 200 тысяч человек. Дело в том, что миграция наша, она очень неоднородна. Огромная масса людей выезжает на временную работу, сезонную работу. И выехав на два-три месяца, они потом возвращаются. Едут другие. И такой круговорот, если взять массу людей, которая задействована в миграции, то их достаточно большое количество. Но постоянно за границей находится 3 миллиона 200 тысяч человек", - заявил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3071648
 
 
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Очередное ФСБшное говно из Хуйлостана...
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сто процентов кацапский фейк,с Украины никто не едет за границу работать
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ну, если модерирует сайт минстець, то там сплошные перемоги
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мало того - сюда едут.
скоро приезжают с пиндосии и с гейропы бригады на стройки и копание картохи.
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ведь всё равно же все умрут, без разницы - там или тут. каждый покинувший нэню автоматом зачислен в гастарбайтеры. невысокого мнения господин Рева о своих согражданах В Україні з'явився сайт, який рахує в режимі онлайн заробітчан, що виїжджають за кордон - Цензор.НЕТ 8765
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А в каком направлении не уточняют?
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Им нужно не направление, а подсчёт бабла. В Україні з'явився сайт, який рахує в режимі онлайн заробітчан, що виїжджають за кордон - Цензор.НЕТ 8166
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И что это как не шестиугольно-кацапская политика по освобождению Украины от украинцев
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То что выплачивает сейчас соевая рать пенсионерам,это не пенсия,это плевок людям в лицо,которые всю жизнь чесно работали.
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Ну насчет каждые 30 сек ,это конечно перебор,но то ,что от "потужных" рехфарм и минималки от борова ревы люди массово уезжают ,это есть железный факт.
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Получается примерно каждый пятый, из работоспособной части населения, не может найти работу у себя на Родине!
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Нет просто люди поумнели и нехотят работать за деньги которые предлагает олигархическое окружения пятра ляксеича и его компаньонов из рыгобанды.
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Ну это же тоже не выход. Бежать от проблем в соседние края?
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Очень даже выход!
Когда не станет рабов, желающих пахать за гроши, придётся думать не токо про европейские рыночные цены, но и про европейские рыночные зарплаты.
УЖЕ думают!!!
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Зарплаты не вырастают на пустом месте. Нужно вначале построить заводы, начать выпускать продукцию, собрать все налоги, а уж потом думать о повышении зарплат. Нет производства - нет произведенного продукта - нет и зарплаты. Все просто.
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Во время заработка за границей они не платят в пенсионный фонд, как оставшиеся и их родителей содержат рабы, наверно - их рабы...
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Ну насчет каждые 30 сек ,это конечно перебор,но то ,что от "потужных" рехфарм и минималки от борова ревы люди массово уезжают ,это есть железный факт.
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Полная БРЕДЯТИНА.
Счетчик "от фонаря" поставили и радуются.
Реальных данных нет - только со слов "сколько в месяц едет".
А на какие сроки едут? Сколько возвращается?
Основная масса, это СЕЗОННАЯ работа, зачастую меньше месяца - только урожай убрать и домой.
Такое во многих странах нормальная практика.
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Вонь от властьимущих по поводу бегства рабов с Украины усиливается. Степень мандража ихнего растет как и брехня, "как за границей плохо работать". Учитывая, что Польша говорит о двух млн рабочих с Украины и недавния инфо, что уехало до 9 млн человек с Украины, то пусть этот сайт со статистикой засунет себе в одно место
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Та то брехня. Їдуть тупо кави попити в Відень чи в Париж Лувр глянути. )))
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точно!

а рева, глупый, заробитчан на счетчик поставил....
эх, не читал рева тезисов президентских.. слаб стал в полит/ситуации
(голодает...скудеет извилинами)
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та что плохого в заробитчанах, достали.
Не будет рабочих рук - повысят зарплаты и вернутся.
Не вернутся, так индусов набаререм.
Хватит ныть.

Когда-то куча народу из Европы в Америку уезжало. Не от хорошей жизни.
И что? И ничего.
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В Польше 38 миллионов.
Минус выехавшие в Германии-Англии, минус дети, старики и инвалиды, и того, не более 10 миллионов работяг.
В итоге - каждый 4й работяга там - украинец...
Вот так ПОКРАЩЕННЯ...
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2p*60min*24d*365y = 1.051200...bingo!

debyli blja - kto tak podschityvaet ?...matematiku esho i nuzna umetj primenjatj praviljno i umestno....no ob etom im javno nikto neskazal
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Если разделить на 4 (с 20 марта) то и получится названная цифра...
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Ничего нового, соевая лажа вот ивсе. Если просто, то ссутся кэрманычи уже, докрувалысь, что пенсионеры даже валят отсюда
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eto ne lazha a dno po takoi metodike v LV naselenie uzhe v minusah dolzno bylo uiti
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пусть создадут сайт, который в режиме реального времени будет показывать количество чиновников в стране... сколько из них берут взятки, сколько реально село и т.п. ...
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пєесата рєва спит и видит как би всех их уже облікувати і оподаткувать,ублюдище вводи уже сразу налог на осадки и воздух ,днище гнойное, бездарное і профнепригодное
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине появился сайт, считающий в режиме онлайн уезжающих за рубеж заробитчан
 
 
 
 
 
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