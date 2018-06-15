 В Украине появился сайт, считающий в режиме онлайн уезжающих за рубеж заробитчан

На сайте можно увидеть подсчет уезжающих украинцев в онлайн-режиме. По данным ресурса, каждые 30 секунд один гражданин Украины отправляется за рубеж. Об этом сообщил телеканал "112 Украина" во время гостевой студии, в которой находился министр социальной политики Украины Андрей Рева.
"Начиная с 20 февраля уже выехали 246 000 граждан. Вот такой подсчет делает сайт http://www.ukrainianpeopleleaks.com/, ссылаясь на слова министра иностранных дел Павла Климкина. Сейчас видим на экране в реальном времени, что этот сайт показывает. А господин Климкин заявил, что Украину оставляет более чем 100 000 украинцев ежемесячно. А в прошлом году, по данным чиновника, выехали около миллиона", - сообщили в эфире телеканала.
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, цифры сайта можно прокомментировать следующим образом: "Нам государственная пограничная миграционная служба дала цифру стабильную, сколько людей наших находится за границей, по их данным, а фактически работают. Это 3 миллиона 200 тысяч человек. Дело в том, что миграция наша, она очень неоднородна. Огромная масса людей выезжает на временную работу, сезонную работу. И выехав на два-три месяца, они потом возвращаются. Едут другие. И такой круговорот, если взять массу людей, которая задействована в миграции, то их достаточно большое количество. Но постоянно за границей находится 3 миллиона 200 тысяч человек", - заявил министр.
скоро приезжают с пиндосии и с гейропы бригады на стройки и копание картохи.
Когда не станет рабов, желающих пахать за гроши, придётся думать не токо про европейские рыночные цены, но и про европейские рыночные зарплаты.
УЖЕ думают!!!
Счетчик "от фонаря" поставили и радуются.
Реальных данных нет - только со слов "сколько в месяц едет".
А на какие сроки едут? Сколько возвращается?
Основная масса, это СЕЗОННАЯ работа, зачастую меньше месяца - только урожай убрать и домой.
Такое во многих странах нормальная практика.
а рева, глупый, заробитчан на счетчик поставил....
эх, не читал рева тезисов президентских.. слаб стал в полит/ситуации
(голодает...скудеет извилинами)
Не будет рабочих рук - повысят зарплаты и вернутся.
Не вернутся, так индусов набаререм.
Хватит ныть.
Когда-то куча народу из Европы в Америку уезжало. Не от хорошей жизни.
И что? И ничего.
Минус выехавшие в Германии-Англии, минус дети, старики и инвалиды, и того, не более 10 миллионов работяг.
В итоге - каждый 4й работяга там - украинец...
Вот так ПОКРАЩЕННЯ...
debyli blja - kto tak podschityvaet ?...matematiku esho i nuzna umetj primenjatj praviljno i umestno....no ob etom im javno nikto neskazal