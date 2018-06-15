 В Украине появился сайт, считающий в режиме онлайн уезжающих за рубеж заробитчан

На сайте можно увидеть подсчет уезжающих украинцев в онлайн-режиме. По данным ресурса, каждые 30 секунд один гражданин Украины отправляется за рубеж. Об этом сообщил телеканал "112 Украина" во время гостевой студии, в которой находился министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Начиная с 20 февраля уже выехали 246 000 граждан. Вот такой подсчет делает сайт http://www.ukrainianpeopleleaks.com/, ссылаясь на слова министра иностранных дел Павла Климкина. Сейчас видим на экране в реальном времени, что этот сайт показывает. А господин Климкин заявил, что Украину оставляет более чем 100 000 украинцев ежемесячно. А в прошлом году, по данным чиновника, выехали около миллиона", - сообщили в эфире телеканала.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, цифры сайта можно прокомментировать следующим образом: "Нам государственная пограничная миграционная служба дала цифру стабильную, сколько людей наших находится за границей, по их данным, а фактически работают. Это 3 миллиона 200 тысяч человек. Дело в том, что миграция наша, она очень неоднородна. Огромная масса людей выезжает на временную работу, сезонную работу. И выехав на два-три месяца, они потом возвращаются. Едут другие. И такой круговорот, если взять массу людей, которая задействована в миграции, то их достаточно большое количество. Но постоянно за границей находится 3 миллиона 200 тысяч человек", - заявил министр.