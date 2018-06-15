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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Денисова (163) Россия (69652) политзаключенные (808) Сенцов (546) Штыбликов (7) Москалькова (32) Вышинский (47)

 Денисова заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к Сенцову: Обратных билетов у нас нет

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, которой отказали в посещении украинского политзаключенного Олега Сенцова в российской колонии, утверждает, что будет продолжать настаивать на допуске к нему либо на проведении видеоконференции с ним.

Л.Денисова, которая прибыла в Лабытнанги (Тюменская область, Россия), по телефону в эфире телеканала "112.Украина" в пятницу сообщила, что начальник колонии сказал, что О.Сенцов – российский гражданин, и украинская сторона не имеет права встречаться с ним. "Я думаю, что сегодня нам никто не разрешит его посетить, не допустят моей встречи с Сенцовым", - сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом по ее словам, начальник колонии отказался дать какую-либо информацию о состоянии здоровья О.Сенцова.

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"Мы будем и дальше настаивать на том, чтобы в ближайшее время нас допустили к Сенцову, либо дали подтверждающую информацию, что с ним все нормально, что у него нет никакого кризиса, что он находится в нормальном состоянии. И когда они говорят, что мы можем сделать видеоконференцию – давайте сделаем видеоконференцию", - сказала Л.Денисова по телефону.

При этом она рассказала, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова уверяла ее, что О.Сенцов прекратил голодовку, но не поддержала просьбу предоставить посменную информацию об этом от самого режиссера. Вместе с тем, Т.Москалькова отметила, что запросит такую информацию.

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Уполномоченная Верховной Рады также подчеркнула, что для Украины О.Сенцов – в приоритете, но есть и другой список политзаключенных, однако и по нему стороны зашли в тупик, потому что Т.Москалькова сначала хотела посетить арестованного в Украине главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Но я не готова так сотрудничать с уполномоченным РФ, которая не работает ни на паритетных, ни на синхронных, ни на первоочередных задачах и на то, чтобы мы все-таки двигались к их обмену (политзаключенных. - РЕд.)", - сказала Л.Денисова.

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При этом она отметила, что у украинской стороны пока нет обратных билетов из Лабытнанги, и не исключила, что ей придется вернуться в Москву, чтобы добиваться встречи с О. Сенцовым, потому что окончательное решение "принимается там".

Л.Денисова также отметила, что украинские консулы посетят российский город Омск, где удерживают украинца Дмитрия Штыбликова.

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"Поскольку Татьяна Николаевна (Москалькова. - Ред.) решила сделать Омск показательным выступлением, поскольку я узнала, что там будет и губернатор Омской области, и другие, то я в таких мероприятиях участия не принимаю", - пояснила Л.Денисова.

Источник: https://censor.net.ua/n3071647
 
   
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Поехала это конечно хорошо. Но вот предварительно с кремлядями с путлером договаривались? Если нет, то никто её не пустит к заложнику Сенцову.
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Денисова! прекращай мольбы и призывы! ОНЕ слов не слышат и человеческого языка не знают!!! Только язык силы...кнута...дубины..меча и пули этим выродкам понятен!!!
"Краткий Курс истории Расеи"
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Лучше старая добрая Раша традиция...цареубийство и Лебединое Озеро по всем ТВ пропагандонам рашки.
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Ну якщо вже можна до ворожої країни, з якою війна, засилати омбудсменів, попередньо домовившись, то їжте не обляпайтесь.
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ну а что ты предлагаешь? только конкретно!
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Це війна! Які омбудсмени в ворожій країні можуть бути за визначенням?!
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Звідки ви знаєте,що не домовились.Кацапи чхати хотіли на домовленості.Чи забули,як після "домовленості" ці виродки розстріляли наших хлопців?
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Чого ж не домовились? Якраз домовились.
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В нормальной стране был бы сегодня зажоплен первый попавшийся кацап и посажен до освобождения всех военнопленных в Кацапии. И так каждый день по кацапу. А уж тем более не слушать унижения от хуйловского вертухая
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Безхребетні соєві колаборанти москалькову пускають без заяв...
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Нафутболить облитых красных "кровавых" мячей на территорию Русо-посольства!
Жаль я не в Киеве, мячи наверное дорогие, но я бы купил пару.
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Но вот, если по делу! В такое смутное время ехать вот так на авось - это не совсем здраво. Насколько известно дата 22 июня уже озвучивалась,так зачем же так на пропалую, не везде же такое получается. А, например, Сенцова там по какой-то причине нет и что? И никто перед ней не будет за это отчитываться. Вот, если бы в согласованную дату 22 июня отказали, то тогда можно было поднимать кипиш и то, если этот кипиш примут во внимание - это же не на Грушевского или Институтской. Там могут и белого медведя подсунуть для "знакомства". Это же Ямал, пока может с нефтедобычей ознакомиться. А может пока свободную камеру предоставят с камерныи питанием и потом предложат остаться там на всегда? Извините, нахрап не всегда работает, тем более в условиях скандала.
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Если бы петруха реально хотел бы с кацапами чьо то делатб,то арестовал бы мертвечука,вилкула мразь,сделал бы с них международных террористов,а не звонил хуйлу ну пусти пожалуйста.А так только михо выкинул,сразу видно,кто для него враг.
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во-первых Михо начал петь синхронно со стерхом кремлядским. Во-вторых , прикинь, какой вой на весь цивилизованный мир поднимут паРашкинцы, мол, без причины, политически мотивированно... А западный мир, на сегодня, всё более меркантильно подходит к ситуации. Открывают норд(чуть не написал "осты" Денісова заявила, що і далі наполягатиме на допуску до Сенцова: Зворотних квитків у нас немає - Цензор.НЕТ 1681 ) потоки, Трампик из 7 хочет опять 8 сделать... Моментально схватятся за ситуацию и съедут с темы. Это очень тонкая материя.
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У тоже хотьь догадаются так пошутить с их омбудсменом?Конечно не те расстояния,но какую нибудь хрень придумать можно
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как нет обратных билетов?? Она собралась там остаться??
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Она знала с кем дело имеет. И понимала, что ссссуки не дадут увидеться с первого запроса. Ты разве не понимаешь? Или ты пацак?
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Умница! Держись! Лгут опять пацаки подлые...
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Интересно,а Сенцов знает что он голодает?весточку голубиной почтой миру прислал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДенисова заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к Сенцову: Обратных билетов у нас нет
 
 
 
 
 
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