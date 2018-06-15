 Денисова заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к Сенцову: Обратных билетов у нас нет

Л.Денисова, которая прибыла в Лабытнанги (Тюменская область, Россия), по телефону в эфире телеканала "112.Украина" в пятницу сообщила, что начальник колонии сказал, что О.Сенцов – российский гражданин, и украинская сторона не имеет права встречаться с ним. "Я думаю, что сегодня нам никто не разрешит его посетить, не допустят моей встречи с Сенцовым", - сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом по ее словам, начальник колонии отказался дать какую-либо информацию о состоянии здоровья О.Сенцова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Сегодня, я - болельщик Олега Сенцова!", - депутат Европарламента Демесмакер призвал лидеров ЕС во время ЧМ-2018 осудить заключение украинских политзаключенных в России. ВИДЕО

"Мы будем и дальше настаивать на том, чтобы в ближайшее время нас допустили к Сенцову, либо дали подтверждающую информацию, что с ним все нормально, что у него нет никакого кризиса, что он находится в нормальном состоянии. И когда они говорят, что мы можем сделать видеоконференцию – давайте сделаем видеоконференцию", - сказала Л.Денисова по телефону.

При этом она рассказала, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова уверяла ее, что О.Сенцов прекратил голодовку, но не поддержала просьбу предоставить посменную информацию об этом от самого режиссера. Вместе с тем, Т.Москалькова отметила, что запросит такую информацию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Денисову не пустили к Сенцову: "Сказали покинуть территорию колонии". ВИДЕО

Уполномоченная Верховной Рады также подчеркнула, что для Украины О.Сенцов – в приоритете, но есть и другой список политзаключенных, однако и по нему стороны зашли в тупик, потому что Т.Москалькова сначала хотела посетить арестованного в Украине главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Но я не готова так сотрудничать с уполномоченным РФ, которая не работает ни на паритетных, ни на синхронных, ни на первоочередных задачах и на то, чтобы мы все-таки двигались к их обмену (политзаключенных. - РЕд.)", - сказала Л.Денисова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стивен Кинг призвал освободить Сенцова: "Время истекает, и он может умереть за свои взгляды"

При этом она отметила, что у украинской стороны пока нет обратных билетов из Лабытнанги, и не исключила, что ей придется вернуться в Москву, чтобы добиваться встречи с О. Сенцовым, потому что окончательное решение "принимается там".

Л.Денисова также отметила, что украинские консулы посетят российский город Омск, где удерживают украинца Дмитрия Штыбликова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Денисова прибыла в колонию, где удерживают Сенцова: ожидает встречи

"Поскольку Татьяна Николаевна (Москалькова. - Ред.) решила сделать Омск показательным выступлением, поскольку я узнала, что там будет и губернатор Омской области, и другие, то я в таких мероприятиях участия не принимаю", - пояснила Л.Денисова.