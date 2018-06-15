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Все про:Балога (1334) автокефалия (58)

 Константинополь не даст Украине церковную автокефалию, - Балога

Нашей стране не следует рассчитывать на независимую Поместную православную церковь. Константинополь, если и решится дать Томос, то только о создании в Украине подчиненной ему митрополии.

Как передают "Украинские новости", об этом в своем Фейсбуке написал экс-глава Секретариата Президента Украины Виктор Балога, комментируя интервью главы УПЦ Киевского патриархата Филарета изданию "Украинская правда".

"К сожалению, мы не получим автокефалию. Если и будет что-то оглашено, то только о кафедре во главе с митрополитом", - отметил Балога. По его словам, причиной этому является отсутствие обращения от всех трех православных церквей Украины (УПЦ, УПЦ КП и УАПЦ) к патриарху Варфоломею с просьбой о даровании автокефалии.

Также экс-глава Секретариата Президента Украины напомнил, что в 2008 году не УАПЦ стала преградой на пути обретения украинским православием автокефалии. "На самом деле Томос не дали в самый последний момент, поскольку Ющенко хотел сделать патриархом Филарета, а Вселенский (патриарх) об этом и слышать не хотел", - написал Балога.

Также Балога напомнил, что "при получении Томоса Собор украинских Церквей не будет избирать Патриарха, поскольку в таком случае Вселенский Собор сам принимает решение, кто будет первым лидером Церкви".

Отметим, что в интервью "Украинской правде" Филарет подчеркнул, что ожидает от Фанара только автокефалии, а не решения о создании в нашей стране митрополии, подчиненной Константинопольскому патриархату.

"Украинский народ не поддержит решения о том, чтобы предстоятель был в сане митрополита. Не поддержит этого", - сказал глава УПЦ КП.

Источник: https://censor.net.ua/n3071639
 
 
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Я не понимаю озабоченности по этому поводу. Армянская церковь вообще живет своей жизнью, замкнуто и не перед кем не отчитывается, правда этой церкви уже более 1000 лет, но а что нам мешает жить со своей церковью, ведь до сих пор наша УПЦКП не признана и что, от этого кто-то пострадал, земля разверзлась???? Послать всех подальше а всю мерзость кацапскую вон из страны. Думаю что и прихожане не будут против, многие вообще не знают где они молятся!!!
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Интересно, почему нет женщин - священниц? И здесь гендерное неравенство!
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Москаль брешеш. Багато людей йшло повз УПЦ МП до УПЦ КП.
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Константинопольский патриархат лишь первый среди равных. Нет никакой единоличной власти.
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ну тогда чего же ті так попку тужиш,твой то гундяй всего четвертий среди равних и первим не будет никогда ,хахахаха
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КацаКрысины Псы позорные,ответте на один вопрос ...откуда в Кремлёвских апартаментах е взялись Монеты эпохи Князя Владимира Великого с ТРИЗУБОМ и другими Святынями Древнего КИЕВА,Крестившим Киевскую Русь в 988 году,когда Мокшу-Мацкву Вонючку Хан Менгу-Тимур приказал Холопам строить аж в 1272 году и первый Муцульманский Храм на Мокше через 2 года,в 1274 году
Быдло Тупое,воровать НЕХОРОШО... Константинополь не дасть Україні церковної автокефалії, - Балога - Цензор.НЕТ 9648
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Балога такой же украинец что и я Майк Тайсон... Константинополь не дасть Україні церковної автокефалії, - Балога - Цензор.НЕТ 8395 Константинополь не дасть Україні церковної автокефалії, - Балога - Цензор.НЕТ 8395
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Главное от кацапо-гуньдяевского РэПэЦэ подальше!
И нахер их отсюда в запоребье...
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После того, как Филарет пообещал забрать Киево-печерскую и Почаевскую лавру гундяецы бросили в бой последние резервы... Наркомана Балогу....
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Всі в УГКЦ . Сама найправославніша церква в світі . Визнана всім християнським світом , підпорядкована Ватикану і є мостом дружби , поваги , Віри і взаєморозуміння між католиками і православними . Сповідує Візантійський (православний) обряд .
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Украина, 21 век, квантовая механика ,Илон Маск, Марс, Большой взрыв.... канстантинополь, афтокефалия, ворфаламей, фсёпрапала, аминь, пистец!
Да по*ую!
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когда по тебе кабан 152 в двух метрах зароется и не бабахнет ти тоже про илона маска вспоминать станешь,или все же Отче Наш?
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Да хотя бы и митрополия на этом этапе. Что тут плохого?
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У Балоги есть свой источник информации в окружении Вселенского патриарха? Откуда инфа?
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Дурдом. Ну, вже зараз могли б домовитися? Втім, не будемо панікувати завчасно
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Плевать на Константинополь,главное что бы Бог захотел.Верьте Богу живому,а не попам,где главная цель нажива,обман и служение антихристу.
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главное что бы Бог захотел...

kotory iz nih vseh ?
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Балога це місцевий закарпатський мафіозі. Що він взагалі може розказувати нам про церкву, якщо він такими справами ніколи не займався?
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Поп Гундяй полковник КГБ дохлого...Это типа Игорь Тальков пел.......
Где сВященник под Рясой скрывает КГБэшный Погон....Верующие ядрен Батон Бабай Мамай и Хан Батый... Константинополь не дасть Україні церковної автокефалії, - Балога - Цензор.НЕТ 1610 ...БЫДЛО.....
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балога вилез из берлоги и ... навонял
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКонстантинополь не даст Украине церковную автокефалию, - Балога
 
 
 
 
 
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