 Константинополь не даст Украине церковную автокефалию, - Балога

Как передают "Украинские новости", об этом в своем Фейсбуке написал экс-глава Секретариата Президента Украины Виктор Балога, комментируя интервью главы УПЦ Киевского патриархата Филарета изданию "Украинская правда".

"К сожалению, мы не получим автокефалию. Если и будет что-то оглашено, то только о кафедре во главе с митрополитом", - отметил Балога. По его словам, причиной этому является отсутствие обращения от всех трех православных церквей Украины (УПЦ, УПЦ КП и УАПЦ) к патриарху Варфоломею с просьбой о даровании автокефалии.

Также экс-глава Секретариата Президента Украины напомнил, что в 2008 году не УАПЦ стала преградой на пути обретения украинским православием автокефалии. "На самом деле Томос не дали в самый последний момент, поскольку Ющенко хотел сделать патриархом Филарета, а Вселенский (патриарх) об этом и слышать не хотел", - написал Балога.

Также Балога напомнил, что "при получении Томоса Собор украинских Церквей не будет избирать Патриарха, поскольку в таком случае Вселенский Собор сам принимает решение, кто будет первым лидером Церкви".

Отметим, что в интервью "Украинской правде" Филарет подчеркнул, что ожидает от Фанара только автокефалии, а не решения о создании в нашей стране митрополии, подчиненной Константинопольскому патриархату.

"Украинский народ не поддержит решения о том, чтобы предстоятель был в сане митрополита. Не поддержит этого", - сказал глава УПЦ КП.