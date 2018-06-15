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 23 июня к Международному дню йоги в Киеве пройдет "Марафон без метушні": планируют установить рекорд Европы. ФОТО

Посольство Индии в Украине к Международному дню йоги проводит 23 июня в 18-00 на ул. Крещатик в Киеве наибольшую йога-сессию в Украине - "Марафон без метушні". На празднике будут присутствовать представители Книги рекордов Европы. Ожидается около 4000 участников, что станет европейским рекордом. Участие бесплатное, с собой нужно иметь коврик для йоги.

Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в Украине и Посольство Индии в Украине приглашают 23 июня, в 18-00 принять участие в самой большой йога-сессии в Украине - "Марафон без метушні", говорится в сообщении организаторов, передает Цензор.НЕТ.

"Данное событие, посвященное Международному дню йоги, состоится на Крещатике. Начнет йога-сессию Господин Чрезвычайный и Полномочный Посол Манодж Кумар Бхарти. На празднике будут присутствовать представители Книги рекордов Европы. Ожидается около 4000 участников, что станет европейским рекордом. Участие бесплатное, с собой нужно иметь коврик для йоги", - говорится в анонсе мероприятия.

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23 июня к Международному дню йоги в Киеве пройдет Марафон без метушні: планируют установить рекорд Европы 01

Организаторы напомнили, что в 2017 на "Марафоні без метушні" был зарегистрирован Национальный рекорд Украины - 1517 участников. 

"Очень приятно видеть, что йога стала общепринятой концепцией во всем мире. ... Фундаментальная концепция йоги заключается в том, чтобы получить контроль над своим умом. Люди осознают, что большинство проблем, как физических, так и эмоциональных, является следствием нашего отсутствия контроля над нашим разумом и нашим мышлением. Даже начинающий йоги очень быстро осознает, что это помогает ему / ей лучше контролировать свое мышление. Эту концепцию легко понять", - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии Манодж Кумар Бхарти.

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Активности также пройдут в Мариинском парке, 21 июня, с 16 до 21 - мастер-классы по йоге, национальные индийские танцы, знакомство с индийской кухней, уроки медитации и традиционные чайные церемонии. Мероприятие называется - Йога-Мела, или Фестиваль по Йоге.

Международный день йоги отмечают 21 июня, в день летнего Солнцестояния. Индия выдвинула соответствующее предложение на Генеральной Ассамблее ООН в 2014 году и уже в 2015 этот день праздновали в 192 странах мира.

"Марафон без метушні" начинается в 18-00, 23 июня, на ул. Крещатик напротив Киевской городской государственной администрации. 

Источник: https://censor.net.ua/n3071638
 
 
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ЦЕ ДОБРЕ.Але вас там буде 4000,то зробіть марафон метушнею в підтримку нашим ув"язненим в росії
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А Вы их еще с Киев-Прайдом объедините! Сильная поддержка будет политическим заключенным! Йога-геи!
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Вам лучше наверное знать. У нас событие поинтереснее происходит...
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после парада? 23 червня до Міжнародного дня йоги в Києві відбудетья "Марафон без метушні": планують встановити рекорд Європи - Цензор.НЕТ 7351 не сомневаюсь, только избавьте нас от подробностей 23 червня до Міжнародного дня йоги в Києві відбудетья "Марафон без метушні": планують встановити рекорд Європи - Цензор.НЕТ 7351
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Я имел ввиду ЧМ по футболу. Там конечно не исключены случаи появления упомянутых представителей, но они точно не выпячивают свои причуды на всеобщее обозрение, а следственно их и не видно в общей массе.
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Лучше к Богу обратиться, чем копировать чужое язычество. Широки врата открываем Украине - воззвать к Богу о спасении нас от войны и навалы языческой - может, помилует...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости23 июня к Международному дню йоги в Киеве пройдет "Марафон без метушні": планируют установить рекорд Европы. ФОТО
 
 
 
 
 
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