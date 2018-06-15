 23 июня к Международному дню йоги в Киеве пройдет "Марафон без метушні": планируют установить рекорд Европы. ФОТО

Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в Украине и Посольство Индии в Украине приглашают 23 июня, в 18-00 принять участие в самой большой йога-сессии в Украине - "Марафон без метушні", говорится в сообщении организаторов, передает Цензор.НЕТ.

"Данное событие, посвященное Международному дню йоги, состоится на Крещатике. Начнет йога-сессию Господин Чрезвычайный и Полномочный Посол Манодж Кумар Бхарти. На празднике будут присутствовать представители Книги рекордов Европы. Ожидается около 4000 участников, что станет европейским рекордом. Участие бесплатное, с собой нужно иметь коврик для йоги", - говорится в анонсе мероприятия.

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Организаторы напомнили, что в 2017 на "Марафоні без метушні" был зарегистрирован Национальный рекорд Украины - 1517 участников.

"Очень приятно видеть, что йога стала общепринятой концепцией во всем мире. ... Фундаментальная концепция йоги заключается в том, чтобы получить контроль над своим умом. Люди осознают, что большинство проблем, как физических, так и эмоциональных, является следствием нашего отсутствия контроля над нашим разумом и нашим мышлением. Даже начинающий йоги очень быстро осознает, что это помогает ему / ей лучше контролировать свое мышление. Эту концепцию легко понять", - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии Манодж Кумар Бхарти.

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Активности также пройдут в Мариинском парке, 21 июня, с 16 до 21 - мастер-классы по йоге, национальные индийские танцы, знакомство с индийской кухней, уроки медитации и традиционные чайные церемонии. Мероприятие называется - Йога-Мела, или Фестиваль по Йоге.

Международный день йоги отмечают 21 июня, в день летнего Солнцестояния. Индия выдвинула соответствующее предложение на Генеральной Ассамблее ООН в 2014 году и уже в 2015 этот день праздновали в 192 странах мира.

"Марафон без метушні" начинается в 18-00, 23 июня, на ул. Крещатик напротив Киевской городской государственной администрации.