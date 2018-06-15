 Корпорация "УкрАВТО" пояснила причину расторжения контракта с запорожским экс-дилером

В ряде онлайн-медиа появились публикации, имеющие своей целью дискредитировать корпорацию УкрАВТО, нанести прямой значительный ущерб деловой репутации ее владельца, а также отвлечь внимание общественности от реальной причины конфликта – расторжения дилерского контракта с ООО "АвтоДом Запорожье".

Об этом говорится в заявлении пресс-службы корпорации, сообщает Апостроф.

Отмечается, что расторжение дилерского договора по инициативе Генерального Представительства Mercedes-Benz в Украине – компании "АвтоКапитал", структурного подразделения УкрАВТО, было обусловлено грубыми нарушениями запорожским экс-дилером условий договора и стандартов корпоративной этики.

"По предписанию компании-производителя, заключая дилерский договор, дилерское предприятие берет на себя обязательство указывать реальных собственников, уведомлять о любых изменениях в структуре собственности и предоставлять информацию о конечных бенефициариях (физических лицах). Данное требование является обязательным для выполнения всеми компаниями-партнерами концерна Daimler AG (генеральными представительствами и их дилерами) и обусловлено стремлением производителя защитить клиентов от каких бы то ни было финансовых махинаций, исключить возможность мошенничества и убедиться в том, что партнеры публичны, работают в правовом поле, и, следовательно, ведут бизнес законно. Несоблюдение ключевого требования о прозрачности данных контрагентов ведет к неминуемому расторжению дилерского договора.

Прекращение сотрудничества с экс-дилером в Запорожье было обусловлено именно такими вескими причинами. Бывший партнер "АвтоКапитала" Олег Кузьменко, владелец компании "АвтоДом Запорожье" на момент заключения дилерского контракта в 2003 году, в течение нескольких лет переносил сроки приведения к стандартам производителя автоцентра в Запорожье. Затем в 2015 году, в разгар военных действий и тяжелого экономико-политического кризиса в стране, в непосредственной близости от существовавшего автосалона началось строительство нового дилерского центра. Параллельно, после начала строительства, структура собственности ООО "АвтоДом Запорожье" менялась 6 раз подряд. Данные действия осуществлялись без согласования и одобрения со стороны "АвтоКапитал", что является прямым нарушением условий дилерского договора", - говорится в заявлении.

В корпорации подчеркивают, что "АвтоКапитал" неоднократно обращался к партнеру с просьбами устранить прямые нарушения условий дилерского контракта и раскрыть информацию о владельцах компании, однако, многократные письменные обращения были проигнорированы.

"Есть основания предполагать, что одним из действующих лиц конфликта является днепропетровский бизнесмен Сергей Селин, что представляет группу анонимных бизнесменов. В 2016 году г-н Селин обратился в УкрАВТО с предложением заключить с ним дилерский контракт на том основании, что он с партнерами по собственной инициативе построил новый дилерский центр в г. Днепр. Поскольку в Днепре в течение многих лет работает три авторизированных дилера – "Виктор и Сыновья" и Филиал "Автосалон Мерседес" ЧАО "Днепропетровск-Авто", занимающиеся реализацией легковых автомобилей, а также "Конкорд", занимающийся реализацией грузовой техники, – потребности в партнерах в регионе у компании не было. Особенно ввиду значительного падения рынка, связанного с экономическим кризисом и АТО.

Сегодняшние действия анонимных лиц, стоящих за ООО "АвтоДом Запорожье", по продуцированию и тиражированию недостоверных сведений и голословных обвинений, часто клеветы, в адрес "АвтоКапитала", УкрАВТО и ее владельца еще раз подтверждают, что решение компании о разрыве дилерского контракта было правильным и единственно возможным.

Как генеральный представитель Daimler AG в Украине, "АвтоКапитал" обязан и считает своим долгом гарантировать соблюдение высоких стандартов компании-производителя легендарных марок и организовать дилерскую сеть таким образом, чтобы клиенты компании были защищены от любых рисков и махинаций с их средствами или автомобилями. Происхождение инвестиционных средств, за счет которых был построен новый дилерский центр в Запорожье, и методы ведения операционной деятельности "АвтоДом Запорожье" в этой связи не могли не вызывать опасений", - говорится в заявлении.

В УкрАВТО также отметили, что подали в суд иск о защите чести и достоинства.