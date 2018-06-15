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 Киевские новости, Общество
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 Картины-мишени: в Киеве откроется уникальная выставка

19 июня в Киеве в Национальной академии искусств состоится открытие международного арт-проекта "Qtargets – послание мира".

Этот проект, который реализует группа энтузиастов под руководством известных художников Андрея и Надежды Черновил, уникальный по своей природе, поскольку базой для создания картин служат не обычные материалы, а спортивные мишени для стрельбы, пишет 24 канал

Символ проекта мишень – черный круг с цифрами, напечатанный на бумаге, который используют в качестве тренировочной цели в спортклубах и среди военных. Создатели "Qtargets – послание мира" предлагают посмотреть на мишень не как на символ агрессии и войны, а как на цель – символ достижения любого результата. В частности мира.

В 2016 году Андрей Черновил написал серию картин на мишенях для стрельбы размером 70х100 см: "Прозрение", "Твоих детей", "Не твоя война", "Спаси и сохрани", "Золотой ключик". Когда зритель смотрит на эти картины, то испытывает когнитивный диссонанс, что позволяет переключить его мысли от борьбы, неприятности и разделение на согласие, мир и объединение. Работы были показаны в Нью-Йорке, Базеле, Лондоне и Катаре.

"Qtargets" в Киеве

В рамках проекта "Qtargets – послание мира" в Национальной академии искусств вместе с картинами Андрея Черновола можно будет увидеть также работы художников из Катара. Специальным гостем выставки станет музыкальная группа Jullinoza.

Источник: https://censor.net.ua/n3071632
 
   
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Українська команда з номером "The Escape" на America`s Got Talent. "Це один з найнеймовірніших виступів, що я коли-небудь бачила." - сказала супермодель та журі конкурсу Хайді Клум. Відео. https://www.youtube.com/watch?v=B3ZlW4_-BI4

http://life.pravda.com.ua/culture/2018/06/13/231548/
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