 Картины-мишени: в Киеве откроется уникальная выставка

Этот проект, который реализует группа энтузиастов под руководством известных художников Андрея и Надежды Черновил, уникальный по своей природе, поскольку базой для создания картин служат не обычные материалы, а спортивные мишени для стрельбы, пишет 24 канал.

Символ проекта мишень – черный круг с цифрами, напечатанный на бумаге, который используют в качестве тренировочной цели в спортклубах и среди военных. Создатели "Qtargets – послание мира" предлагают посмотреть на мишень не как на символ агрессии и войны, а как на цель – символ достижения любого результата. В частности мира.

В 2016 году Андрей Черновил написал серию картин на мишенях для стрельбы размером 70х100 см: "Прозрение", "Твоих детей", "Не твоя война", "Спаси и сохрани", "Золотой ключик". Когда зритель смотрит на эти картины, то испытывает когнитивный диссонанс, что позволяет переключить его мысли от борьбы, неприятности и разделение на согласие, мир и объединение. Работы были показаны в Нью-Йорке, Базеле, Лондоне и Катаре.

"Qtargets" в Киеве

В рамках проекта "Qtargets – послание мира" в Национальной академии искусств вместе с картинами Андрея Черновола можно будет увидеть также работы художников из Катара. Специальным гостем выставки станет музыкальная группа Jullinoza.