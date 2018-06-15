 Денисову не пустили к Сенцову: "Сказали покинуть территорию колонии". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила сама Денисова в Facebook.

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По ее словам, начальник колонии не объяснил, по какой причине не разрешает встречу. Денисова позвонила российской коллеге Татьяне Москальковой для выяснения ситуации.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что направляется к осужденному в России украинскому режиссеру из Крыма Олегу Сенцову.

Напомним, что согласно договоренности между Президентом Украины и Президентом РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран. После поездки в Россию Людмила Денисова планирует осуществить визит в Симферопольское СИЗО на временно оккупированной территории Крыма.