EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1364  8
Материалы по теме:
Все про:Денисова (163) колония (269) отказ (79) Россия (69652) политзаключенные (808) Сенцов (546)

 Денисову не пустили к Сенцову: "Сказали покинуть территорию колонии". ВИДЕО

Начальник российской колонии в Лабытнанги, в которой содержится украинский политзаключенный из Крыма Олег Сенцов, 15 июня отказал уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой во встрече с ним.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила сама Денисова в Facebook.

...

Читайте также: Стивен Кинг призвал освободить Сенцова: "Время истекает, и он может умереть за свои взгляды"

По ее словам, начальник колонии не объяснил, по какой причине не разрешает встречу. Денисова позвонила российской коллеге Татьяне Москальковой для выяснения ситуации.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что направляется к осужденному в России украинскому режиссеру из Крыма Олегу Сенцову.

Напомним, что согласно договоренности между Президентом Украины и Президентом РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран. После поездки в Россию Людмила Денисова планирует осуществить визит в Симферопольское СИЗО на временно оккупированной территории Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3071630
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как любят говорить кацапы, нужен зеркальный ответ , не пущать кацапов к их задержанным в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Лучший ответ - это известная песня на трибунах стадионов ла-ла-ла-ла....
 показать весь комментарий
 
Нужно на международных площадках побольше шуму во время ЧМ.
 показать весь комментарий
 
 
Смешно было надеятся,что кацапы поведут себя как люди.С ними можноьразговаривать толькотна их же языке.
 показать весь комментарий
 
 
"согласно договоренности между Президентом Украины и Президентом РФ был подготовлен список" - хорошо, что это уже не меморандум, а просто какой то там список с которым можно идти в сортир.
 показать весь комментарий
 
Московский Улус.
Каким был, таким и остался.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДенисову не пустили к Сенцову: "Сказали покинуть территорию колонии". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх