 Результаты работы ГФС говорят о медленной, но все-таки детенизации некоторых отраслей экономики, - Белан

Об этом он заявил в в интервью Цензор.НЕТ.

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"Если посмотреть на реальные поступления в бюджет, очевидно, что база налогообложения растет, налоговые отчисления тоже. А это и есть конечный результат нашей работы. Наблюдается ежемесячный рост декларирования и поступления в бюджет. Например, в октябре 2017-го по платежам, закрепленным за фискальной службой, обеспечен сбор в общий фонд государственного бюджета в сумме 60 миллиардов гривен, с учетом бюджетного возмещения НДС поступления составили 50,2 миллиарда гривен. При этом индикативный план Министерства финансов был выполнен на 103,9%, то есть бюджет был перевыполнен на 1,9 миллиарда гривен. Цифры говорят о крайне медленной, но все-таки реальной детенизации в определенных отраслях экономики", - объяснил первый заместитель главы ГФС.

Среди причин постепенного выхода компаний из тени Белан назвал кроме прочего высокую стоимость услуг так называемых "конвертов" и необходимость платить дважды - сначала обнальщикам, а потом еще и в бюджет.

"Конвертцентрам уже сейчас действовать становится сложнее и менее рентабельно. А заказчикам услуг приходится платить дважды. Сначала теневикам, потом государству, компенсируя ущерб", - сказал он.

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