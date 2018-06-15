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 Экономика
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Все про:конвертцентр (301) теневая экономика (66) Белан (92)

 Результаты работы ГФС говорят о медленной, но все-таки детенизации некоторых отраслей экономики, - Белан

Первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Белан утверждает, что в реальном секторе экономики наблюдается ежемесячный рост декларирования и поступлений в бюджет.

Об этом он заявил в в интервью Цензор.НЕТ.

Читайте также: Когда стоимость услуг конвертцентров составит 18% от суммы обнала, выгодней будет платить налоги, - замглавы ГФС Белан

"Если посмотреть на реальные поступления в бюджет, очевидно, что база налогообложения растет, налоговые отчисления тоже. А это и есть конечный результат нашей работы. Наблюдается ежемесячный рост декларирования и поступления в бюджет. Например, в октябре 2017-го по платежам, закрепленным за фискальной службой, обеспечен сбор в общий фонд государственного бюджета в сумме 60 миллиардов гривен, с учетом бюджетного возмещения НДС поступления составили 50,2 миллиарда гривен. При этом индикативный план Министерства финансов был выполнен на 103,9%, то есть бюджет был перевыполнен на 1,9 миллиарда гривен. Цифры говорят о крайне медленной, но все-таки реальной детенизации в определенных отраслях экономики", - объяснил первый заместитель главы ГФС.

Среди причин постепенного выхода компаний из тени Белан назвал кроме прочего высокую стоимость услуг так называемых "конвертов" и необходимость платить дважды - сначала обнальщикам, а потом еще и в бюджет. 

"Конвертцентрам уже сейчас действовать становится сложнее и менее рентабельно. А заказчикам услуг приходится платить дважды. Сначала теневикам, потом государству, компенсируя ущерб", - сказал он.

Полный текст интервью с Сергеем Биланом читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3071623
 
 
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цифры говорят об инфляции - выше цены, отчасти выше и налоги...
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Если посмотреть на реальные поступления в бюджет ...
Результати роботи ДФС свідчать про повільну, але таки детінізацію деяких галузей економіки, - Білан - Цензор.НЕТ 2112
Может проще развивать нетеневую экономику, чем гоняться за тенью?
Создать условия, при которых по-белому работать выгоднее!
Принять смертную казнь, за отжим бизнеса, или помехи в работе.
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Жити по-новому: Нацкомиссия одобрила повышение для "Киевтеплоэнерго" тарифов на отопление для населения уже с августа
https://ukranews.com/…/568732-nkrehku-odobryla-povyshenye-d…Результати роботи ДФС свідчать про повільну, але таки детінізацію деяких галузей економіки, - Білан - Цензор.НЕТ 1134
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ТВ ...Люля у Києві проводить форум *Новий курс України * !!!
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Пока был Данилюк, Белан стеснялся нести такую чушь
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРезультаты работы ГФС говорят о медленной, но все-таки детенизации некоторых отраслей экономики, - Белан
 
 
 
 
 
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