 Полицейские освободили из рабства 30 человек в Одесской области. Среди них - беременная на 8-м месяце женщина, - Князев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
"Сегодня полицейские подразделения "Крым" реализовали оперативную информацию и в Овидиопольском районе Одесской области освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов. Среди них и беременная на 8-м месяце женщина. Ее ни разу не показали врачу", - пишет Князев.
Это как с недавней новостью про педофила в Харькове. Извращенец - гнида гнидоподобная, спору нет; но и пострадавшая цыганва (особенно мамаша, далеко не сразу обратившая внимание на отсутствие дочки) как-то особую озабоченность не вызывает.
Ипануться средневековье...реформа от соевых гнид! И ведь же вот такая мразь вот тут на цензоре мечтающая о паре тройке рабов сидит и пердит тут про рышучи риформы, и рассказывает что у них и кремлевских вшей мнение о Саакашвили совпало чисто случайно, бо в Грузии "реформы" начались только при олигархе бинзине Иване Швили, а в Одессе Саакашвили только пиарился...
Пророхоботы, алё, вам меньше года осталось, мажте гниды лоб зеленкой!!
то что у тебя ума нет, тоже порох виноват?
хотя зачем жо пе ум?
несоевый ты поцреот, не принимай темную сторону, прими феназепам.
Все будет Украина.
Побольше за права ромов пусть переживают.
Пока власти перед Европой пляшут тут не одна Врадиевка на подходе.Нет суда-будет самосуд
Что будет за похищение+ незаконное лишение свободы+ присвоение чужих средств+ вред здоровью+ катування ?
Дадут три года условно?