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 Полицейские освободили из рабства 30 человек в Одесской области. Среди них - беременная на 8-м месяце женщина, - Князев

Полицейские подразделения "Крым" в Овидиопольском районе Одесской области освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Сегодня полицейские подразделения "Крым" реализовали оперативную информацию и в Овидиопольском районе Одесской области освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов. Среди них и беременная на 8-м месяце женщина. Ее ни разу не показали врачу", - пишет Князев.

Полицейские освободили из рабства 30 человек в Одесской области. Среди них - беременная на 8-м месяце женщина, - Князев 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3071621
 
   
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ты только заметил?После распада социалистической системы Украина развилась не в демократическое государство с рыночной экономикой,а в африканский бантустан
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До 1972р. УССР взагалі була рабською країною. Сільські мешканці не мали паспортів. Отримування розтягнулося до 1969р. So what? Ото було справжнє масове рабство. Звісно, що рецидиви маємо й донині. Отак, совко-кацапчику.
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Еще расскажи о крепостничестве. 27 лет коту под хвост - и здравствуй, Африка! Но всегда кто-то виноват - Рашка, СССР, Николай 2, Наполеон и санитар в дурдоме.
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А чому не "здравствуй_СССР"? У Африці були, принаймні, багатопартійні системи. В совку -- лише рабство та тюрма за инші погляди.
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я бы понял если бы из УССР смогли построить хотя бы Польшу,а так чего добились?С 52 млн сколько осталось людей в самой нищей стране европы,где не работают законы,а народ деградировал,какой смысл был тогда рушить социализм,что бы горстка людей превратилась в олигархов,а остальные миллионы в почти бомжей,я лично этого не понимаю
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ты сейчас в село поедь и посмотри как люди живут,у многих нет денег даже выехать в город,у многих нет денег на учебу и лечение,это через 27 лет "так называемого развития",до 1991 года преступников садили в тюрьму,а теперь убийцы откупаются и гуляют,это явная перемога для таких дегенератов,как ты
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Бомжи, что ли? Иначе их бы давно разыскивали, был бы шум.. 30 человек! Не шутка.
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необязательно..бомжи..а у кого??корейцы ? ромалэ?? почему не пишут!!! Полицейские освободили из рабства 30 человек в Одесской области. Среди них - беременная на 8-м месяце женщина, - Князев - Цензор.НЕТ 1635
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Да, вот тут действительно хочется деталей.
Это как с недавней новостью про педофила в Харькове. Извращенец - гнида гнидоподобная, спору нет; но и пострадавшая цыганва (особенно мамаша, далеко не сразу обратившая внимание на отсутствие дочки) как-то особую озабоченность не вызывает.
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а хто їх експлуатував, це таємниця? Їх вже затримали чи вдалося одразу домовитися?
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Не ерничай, говнорусский. Ты хочешь сделать смешным и неправдоподобным то, что путин напал на нас?
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та розхитую, як бачиш, щоб щури потонули, але попри те, що вони жеруть та ніяк не нажеруться, все одно не тонуть. Мабуть, вони зроблені з того, що у воді не тоне Поліцейські звільнили з рабства 30 осіб на Одещині. Серед них - вагітна на 8-му місяці жінка, - Князєв - Цензор.НЕТ 4267
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південь України..то зазвичай корейці таке практикують ловлятьвечорами людей біля сміттєвих ящикі..необов.язково бомжів, а потім алкоголь побиття і наркотики створюють з особистості рослину...
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то може бути хто завгодно - цигани чи "громадяни іншої країни", наприклад, з батьківщини авакова тощо.
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лучше промолчать. а то как в Княжичах может оказаться что этого никто не говорил, а если говорил, то не то имел ввиду, а если то, то не это и не тогда.)
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Головне пид час слидства...не вийти на самих себе!)))
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Головне, що не перестріляли свої своїх - це вже прогрес.
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Возможно ли такое в Европе ....? Как такое могло произойти у нас ?
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Дійсно, що без подробиць тут нічого не зрозумієш.
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Интересно кто удерживал? надо спросить у защитников прав унтерменьшей
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Всё хорошо...подозреваемые, тьфу, РАБОТОДАТЕЛИ пообещали в следующий раз больше платить мусорам, тьфу блть, КОРМИТЬ рабов, тьфу ты та шож такое, кормить РАБОТНИКОВ....

Ипануться средневековье...реформа от соевых гнид! И ведь же вот такая мразь вот тут на цензоре мечтающая о паре тройке рабов сидит и пердит тут про рышучи риформы, и рассказывает что у них и кремлевских вшей мнение о Саакашвили совпало чисто случайно, бо в Грузии "реформы" начались только при олигархе бинзине Иване Швили, а в Одессе Саакашвили только пиарился...
Пророхоботы, алё, вам меньше года осталось, мажте гниды лоб зеленкой!!
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солнышко, обиделось, что тебе ума не хватило и гади шь гав ном?
то что у тебя ума нет, тоже порох виноват?
хотя зачем жо пе ум?
несоевый ты поцреот, не принимай темную сторону, прими феназепам.
Все будет Украина.
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Не зрозумів, у когось аж 30 рабів у де мої два москалика? казали ж, що кожному дадуть по два раба!
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Цыгане 100%. У нас они калек заставляют попрошайничать.
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а чего скрывать их национальность?Всех за дураков держат
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Все все прекрасно понимают.
Побольше за права ромов пусть переживают.
Пока власти перед Европой пляшут тут не одна Врадиевка на подходе.Нет суда-будет самосуд
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Куда смотрели раньше? Ждали пока наберется 30 человек.
Что будет за похищение+ незаконное лишение свободы+ присвоение чужих средств+ вред здоровью+ катування ?
Дадут три года условно?
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Вопрос к нашим мусорам: как такое могло случиться, ведь это не казахские степи и не горы Кавказа и то что осавобождение произошло то только благодаря оперативной информации, а где же участковые, патрули? У нас что, многие регионы брошены на произвол судьбы???? Аваков, кто за это ответит????????????????
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блин в воскресенье на марше столько "рабов" можно нагрести, и хер кто их искать будет
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видел я такие лагеря, районные власти все в доле, держат рабов корейцы на полях. если по посадках поездить то количество рабов вас удивит. не понимаю что это за новость? про это знают на юге все.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейские освободили из рабства 30 человек в Одесской области. Среди них - беременная на 8-м месяце женщина, - Князев
 
 
 
 
 
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