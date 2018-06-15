 Полицейские освободили из рабства 30 человек в Одесской области. Среди них - беременная на 8-м месяце женщина, - Князев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Сегодня полицейские подразделения "Крым" реализовали оперативную информацию и в Овидиопольском районе Одесской области освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов. Среди них и беременная на 8-м месяце женщина. Ее ни разу не показали врачу", - пишет Князев.

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