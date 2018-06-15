 Когда стоимость услуг конвертцентров составит 18% от суммы обнала, выгодней будет платить налоги, - замглавы ГФС Белан

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Белан.
По его словам, имеющиеся тенденции свидетельствуют о явных изменениях в деятельности транзитно-конвертационных групп в последние годы.
"Во-первых, уменьшились объемы проводимых операций, происходит измельчение конвертационных центров. Если, например, в 2014 году средний оборот операций отдельного конвертационного центра составлял 470 миллионов гривен, то в 2017 году - 210 миллионов. При этом курс гривни к доллару вырос, то есть реальные доходы "конвертов" упали.
Во-вторых, за последние три года увеличилась стоимость таких услуг: если раньше это было 6-8%, то сейчас в среднем 12-14%. Именно такую сумму платили заказчики одного из крупнейших "конвертцентров", который был ликвидирован налоговой милицией совместно с Генпрокуратурой в апреле этого года. Его оборот составил 850 миллионов гривен", - сказал Билан.
Вместе с тем, он отметил, что процент за оплату услуг, предоставляемых в этом сегменте теневого рынка, еще недостаточно вырос.
"Вот если стоимость поднимется хотя бы до 18%, для предприятий реального сектора экономики будет выгодней платить налоги в правовом поле", - сказал замглавы ДФС.
Полный текст интервью с Сергеем Биланом читайте здесь.
Или не?
Тогда считай и таможенные сборы и ренты, налог на недвижимость не забудь.
Пенсионные системы всех стран сейчас несовершенны - нету ни одной полностью удовлетворяющей всех. И тут ты - бац - я придумал. Молодец. Напиши работы можешь хорошо заработать.
За премией к Балашову можно сходить
Вот и остается один единственный путь - увеличение фискального давления, а то что потом вместо увеличения поступлений будет только падение, никого не волнует ибо это можно объяснить падением экономики (а то что она падает именно из за таких действий никого не ипет) И так у нас везде!!!
будут возить нал в багажнике
Сфотографировалось
как божий человек
а форум не оценил его духовного начала.