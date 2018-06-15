 Когда стоимость услуг конвертцентров составит 18% от суммы обнала, выгодней будет платить налоги, - замглавы ГФС Белан

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Белан.

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По его словам, имеющиеся тенденции свидетельствуют о явных изменениях в деятельности транзитно-конвертационных групп в последние годы.

"Во-первых, уменьшились объемы проводимых операций, происходит измельчение конвертационных центров. Если, например, в 2014 году средний оборот операций отдельного конвертационного центра составлял 470 миллионов гривен, то в 2017 году - 210 миллионов. При этом курс гривни к доллару вырос, то есть реальные доходы "конвертов" упали.

Во-вторых, за последние три года увеличилась стоимость таких услуг: если раньше это было 6-8%, то сейчас в среднем 12-14%. Именно такую сумму платили заказчики одного из крупнейших "конвертцентров", который был ликвидирован налоговой милицией совместно с Генпрокуратурой в апреле этого года. Его оборот составил 850 миллионов гривен", - сказал Билан.

Вместе с тем, он отметил, что процент за оплату услуг, предоставляемых в этом сегменте теневого рынка, еще недостаточно вырос.

"Вот если стоимость поднимется хотя бы до 18%, для предприятий реального сектора экономики будет выгодней платить налоги в правовом поле", - сказал замглавы ДФС.

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