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 Экономика
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Все про:конвертцентр (301) теневая экономика (66) Белан (92)

 Когда стоимость услуг конвертцентров составит 18% от суммы обнала, выгодней будет платить налоги, - замглавы ГФС Белан

Несмотря на тенденцию к увеличению стоимости услуг так называемых конвертационных центров, она еще недостаточно выросла, чтобы компании перестали пользоваться ими и начали платить налоги государству.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Белан.

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По его словам, имеющиеся тенденции свидетельствуют о явных изменениях в деятельности транзитно-конвертационных групп в последние годы.

"Во-первых, уменьшились объемы проводимых операций, происходит измельчение конвертационных центров. Если, например, в 2014 году средний оборот операций отдельного конвертационного центра составлял 470 миллионов гривен, то в 2017 году - 210 миллионов. При этом курс гривни к доллару вырос, то есть реальные доходы "конвертов" упали.

Во-вторых, за последние три года увеличилась стоимость таких услуг: если раньше это было 6-8%, то сейчас в среднем 12-14%. Именно такую сумму платили заказчики одного из крупнейших "конвертцентров", который был ликвидирован налоговой милицией совместно с Генпрокуратурой в апреле этого года. Его оборот составил 850 миллионов гривен", - сказал Билан.

Вместе с тем, он отметил, что процент за оплату услуг, предоставляемых в этом сегменте теневого рынка, еще недостаточно вырос.

"Вот если стоимость поднимется хотя бы до 18%, для предприятий реального сектора экономики будет выгодней платить налоги в правовом поле", - сказал замглавы ДФС.

Полный текст интервью с Сергеем Биланом читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3071618
 
 
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Тоесть снижение НДФЛ ебаньки даже не рассматривают как вариант борьбы с этим явлением?
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Ну стадо хотябы должно быть в курсе того, что платит 41,5% со своей зп госупырям уже сегодня.
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Отстал от жизни уже в 2 раза меньше
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и это ещё без НДС 20%, что тоже является налогом на жизнь.
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Вообще-то ЕСВ это пенсия и больничные
Или не?
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А... ну не так не.
Тогда считай и таможенные сборы и ренты, налог на недвижимость не забудь.
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Не хочешь узнать почему не? Коли вартість послуг конвертаційних центрів становитиме 18% від суми готівкування, вигідніше буде платити податки, - заступник голови ДФС Білан - Цензор.НЕТ 5987 ЕСВ это общее корыто, а не личный счет на котором сохраняются пенсионные средства плательщика (хотя если бы и был девальвация гривны намекает на то что эти деньги всё равно исчезли, так как разрешено вести счета только в нацвалюте) и по задумке госупырей выплаты в частный пенсионный фонд должны происходить ОТДЕЛЬНО, что как бы намекает, что ЕСВ это ТОЖЕ налог на ЗП. А больничные идут отдельно 0,3% которые я и не включал. Не боись я в отличие соевых ебаньков прекрасно знаю как и где блядогосударство меня пытается ограбить.
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Плохо знаешь. ЕСВ это 4 фонда бывших. В том числе и больничные.
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Чего остального? Предлагаешь всех пенсионеров без пенсии оставить?
Пенсионные системы всех стран сейчас несовершенны - нету ни одной полностью удовлетворяющей всех. И тут ты - бац - я придумал. Молодец. Напиши работы можешь хорошо заработать.
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Написал. Отменить пенсии, расформировать к хуям пенсионный фонд, уволить нахер всех, и платить пенсию из бюджета, всем одинаково. А остальным убрать ЕСВ к хуям, НДФЛ сделать 10%, отменить НДС и ввести налог с продаж 5%. Вариант номер 2 ЕВС 12%, НДФЛ 10% налог с продаж 3% тогда. Где моя премия, идти к МАУПскому ебаньку за наградой? Коли вартість послуг конвертаційних центрів становитиме 18% від суми готівкування, вигідніше буде платити податки, - заступник голови ДФС Білан - Цензор.НЕТ 6595 Всё уже давно придумано, упирается только в быдлочиновников, которые это и принимают с их "где я харчеваться буду?" и в необразованное население, которое считает что бюджет это о них.
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Ну да - гениально. Можно еще дописать, что в Китае пенсий вообще нет
За премией к Балашову можно сходить
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Конечно гениально, оказывается если не драть налоги на зп, человек сам себе может на пенсию насобирать, без чуткого руководства красномордого замполита Рёвы. Прикинь Коли вартість послуг конвертаційних центрів становитиме 18% від суми готівкування, вигідніше буде платити податки, - заступник голови ДФС Білан - Цензор.НЕТ 2109. С балашовым промахнулся немного, так как некоторые быдлохомячки кивают на то что модель не посчитана и это слишком много(если вы схематозник) или слишком мало (если госвор) . А вот у О.Соскина есть научная монография по поводу налогообложения, и экономической модели страны с цифрами и подсчётами. Предлагаю вам взять её за основу
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Где-то читал, собираются построить искусственные остова-государство (плавающие). Прекрасная возможность реализовать модель. Без груза долгов и балласта пенсионеров. Посмотрим, прислушаются ли к этим моделям. А пока это утопия
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только налог с продаж и больше никаких. 20% уже есть сегодня.
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А потому, что это сразу дыра в доходной части бюджета и ее нужно будет чем то закрыть либо организовать нормальную реформу. Первое сразу отпадает поскольку все свободное балбо уже расписано, второе так же отпадает поскольку для организации рефформ нужно хоть немного разбираться в экономике (во первых придумать план рефформы, потом проталкивать соответствующие законопроекты, а потом еще и отвечать почему пошло не так) Потэтому путь с реформами всегда отпадает в первую очередь - разве что заставят международные кредиторы пригрозив что не дадут новых бабок....

Вот и остается один единственный путь - увеличение фискального давления, а то что потом вместо увеличения поступлений будет только падение, никого не волнует ибо это можно объяснить падением экономики (а то что она падает именно из за таких действий никого не ипет) И так у нас везде!!!
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Ну невозможность что-то изменить зиждется лишь на импотентных, недееспосодных ебаньках на госслужбе, а не из-за того ,что это невозможно сделать в принципе.
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платите налоги для покращення жизни чинуш и прочей нечести
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Схема такая: обнал повышается до 18%, предприниматель начинает платить налоги. Через неделю приходит Белан и предлагает 15% обнала. С предупреждением, что по честном работать не дадут вообще. Надо принудительно будет опять идти в обнал. Так и живем.
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Интересно, а как сие недоразумение рассчитало средний оборот конвертцентра в 2014 г. и в 2017 г. У него что, все конвертцентры на учете? Или он говорит о конвертцентрах, которые поймали? Так может в 2017 г. стали меньше ловить, чем в 2014 г.? Люстрация и все такое...
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Меня добивает,когда рассадник коррупции и кришеватели черных дел вещают про борьбу с ней)))
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когда перестанут крышевать налоговики тогда и будет выгодно платить
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не будет

будут возить нал в багажнике
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Когда стоимость фомки для вскрытия дверей будет превышать украденную там пенсию или минимальную зарплату, ворам выгоднее будет просто просить милостыню... Как то так..
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Это как получается в 2017 году 210 миллионов, а в апреле этого года 850 миллионов?!
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Это он страдает, боится потерять доходы от конвертов?
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не будет - платить вам на панамы дураков нет Когда стоимость услуг конвертцентров составит 18% от суммы обнала, выгодней будет платить налоги, - замглавы ГФС Белан - Цензор.НЕТ 5829
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учитывая, под какими структурами "ходят" конверты, можно ли указанную информацию принимать, как новый прайс?...
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то одни и те же хари - они сами себя сажают Когда стоимость услуг конвертцентров составит 18% от суммы обнала, выгодней будет платить налоги, - замглавы ГФС Белан - Цензор.НЕТ 9190
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последнее слово правильнее было взять в кавычки - закрывают, закрывают... а кто-то сел реально?
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Серёжа, так с 2014 года упало производство, куча людей обнищала, часть свалила за рубеж, вот и прибыль "конвертов" снизилась. Это во-первых. А во-вторых, в "конвертах" тоже не дураки сидят, чтобы пилить сук, на котором сидят. Надо же размышлять самому хоть чуть-чуть, Серёжа. Или только бы языком поляпать?
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язык он проще - думать не надо - да и нечем)))
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А второй вариант - снижение налогов - просто не рассматривается?
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Сразу видно что вы противник рефформ и наверняка агент Кремля
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А модет надо лет ь 10 давать с конфискацией?, а,чинуша?
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Так хтось обіцяв ..*Руки повідрубую * !?..

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Все это ерунда на постном масле, нормальные люди открывают визу или мастеркард в штатовском банке и не парятся с конвертационными центрами.
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миллионы возмещают по липовым документам, а нам простым быдлолюдишкам хер в сраку,не слыхали про двойное налогооблажение, это когда супермаркет покупает майонез он платит ндс и людишки тоже платят ндс, каждый божий день в казну людишки приносят оведохуя бабла
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Чмо уселось напротив образка
Сфотографировалось
как божий человек
а форум не оценил его духовного начала.
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Налоговик слегка забывает даты ставить, 6% за обнал платили при Юще, а при Янеке уже как раз те самые 12-14% и именно это зверство злочинной влады стало одним из стимулов Майдана, массово поддержанного мелкими барыгами, массово убегавшими от налогов.
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У Києві Люля ..проводить форум *Новий курс країни * !!!..ТВ
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКогда стоимость услуг конвертцентров составит 18% от суммы обнала, выгодней будет платить налоги, - замглавы ГФС Белан
 
 
 
 
 
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