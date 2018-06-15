 Стивен Кинг призвал освободить Сенцова: "Время истекает, и он может умереть за свои взгляды"

"Сегодня первый день Чемпионата мира по футболу и 32-ой день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и PEN America в призыве освободить этого украинского режиссера, незаконно заключенного в России. Время истекает, и он может умереть за свои взгляды", - написал Кинг в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
Он поделился ссылкой на заявление организации американских писателей PEN America с требованием освободить Сенцова. Среди подписантов этого заявления - известный писатель Салман Рушди.
Мне было бы вполне достаточно и сцены пожирания Хуйла лангольерами.
Вот сидишь ты на работе и что то делаешь, а потом На тебе и занимаешься русофобией
А потом на тебе - и доигрался.
Ну вообще ты понял
Мир не просто "сдвинулся с места" - его засасывает в какой-то экзистенциальный ректовагинальный свищ.
Амг...
I have NOT a single comment whatsoever... But...
Хай напише черговий триллер.
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