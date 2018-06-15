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 Стивен Кинг призвал освободить Сенцова: "Время истекает, и он может умереть за свои взгляды"

Известный американский писатель Стивен Кинг призвал освободить украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова.

"Сегодня первый день Чемпионата мира по футболу и 32-ой день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и PEN America в призыве освободить этого украинского режиссера, незаконно заключенного в России. Время истекает, и он может умереть за свои взгляды", - написал Кинг в Твиттере, передает Цензор.НЕТ. 

Он поделился ссылкой на заявление организации американских писателей PEN America с требованием освободить Сенцова. Среди подписантов этого заявления - известный писатель Салман Рушди.

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Стивен Кинг призвал освободить Сенцова: Время истекает, и он может умереть за свои взгляды 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071616
 
   
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кровопийца будет счастлив, и в очередной миллионный раз насрет на европейское сообщество, которому надо бы учиться с такими уродами что-то делать, для мировой безопасности. Тогда следующий урод 100 раз подумает, прежде чем кого-то тактическими ядерными ударами угрожать.
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"Европейский парламент принял резолюцию относительно освобождения заключенного в России украинца Олега Сенцова. Об этом в четверг, 14 июня, сообщает журналист Рикард Йозвяк.За резолюцию проголосовали 455 членов парламента, тогда как против проголосовали 106 человек."
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пусть лучше стивен кинг снимет кино,где путин будет представлен в виде говорящей какашки прилетевшей из космоса бороться с русофобией
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Много чести.
Мне было бы вполне достаточно и сцены пожирания Хуйла лангольерами.
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Стівен Кінг - пісьменник. Він кіно не знімає.
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это уже проблемы самого питера тетчела,в российской полиции он все расскажет,как готовил терракты ,как занимался русофобией и многое другое
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заниматься русофобией это страшно просто ,
Вот сидишь ты на работе и что то делаешь, а потом На тебе и занимаешься русофобией Стівен Кінг закликав звільнити Сенцова: "Час спливає, і він може померти за свої погляди" - Цензор.НЕТ 8568
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Затеваешь вот эту вот, эту самую, которую затевают...
А потом на тебе - и доигрался.
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вообще работать,это признак русофобии
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я всегда затеваю эту самую, самую эту, самую которую
Ну вообще ты понял Стівен Кінг закликав звільнити Сенцова: "Час спливає, і він може померти за свої погляди" - Цензор.НЕТ 1746
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Стивен может снять документальный многосерийны фильм ужасов.
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На тему росиси можно написать цикл похлеще "Тёмной Башни".
Мир не просто "сдвинулся с места" - его засасывает в какой-то экзистенциальный ректовагинальный свищ.
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и самое страшное, что он начинает там обустраиваться ... и от этого очень тошно... хотелось успеть в Европе пожить...
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Вообще скрепная реальность уже настолько извращена и искорёжена, что пора бы лангольерам её массово атаковать и схарчить нахрен.
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Адвокат Дмитрий Динзе, режиссер Аскольд Куров и Архиепископ УПЦ Климент прибыли в ИК-8 города Лабытнанги, куда сослали Олега Сенцова. Обратите внимание на погоду, чтобы поняли в зоне каких климатических условий находится Олег Сенцов: https://www.youtube.com/watch?v=0-DnBpAQ2Oc
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Стівен Кинг? Закликав? Кацапів?
Амг...
I have NOT a single comment whatsoever... But...
Хай напише черговий триллер.
.
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А чего в рот воды набрали "любимчики" пропутинские: Депардье и Сигал? Страшно пахана-"благодетеля" просить?
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Хотелось бы, чтобы в реальности началось нечто в духе Стивена Кинга: какая-то НЁХ внезапно приступает к методичному выпиливанию запутинской шоблы одного за другим. Никакие преграды не останавливают НЁХ, которая постепенно подбирается к самому сцарю. Все, кто встают на пути - превращаются в поквакивающий человеческий фарш с торчащими осколками костей и плавающими в кровавых лужах морскими узлами рваных кишок. Лютой смерти Хуйлу не избежать!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтивен Кинг призвал освободить Сенцова: "Время истекает, и он может умереть за свои взгляды"
 
 
 
 
 
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