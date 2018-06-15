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 Политика Украины
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 Денисова прибыла в колонию, где удерживают Сенцова: ожидает встречи

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в российскую колонию, где удерживают украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в офисе омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.

"Уполномоченная в колонии, ждем встречи с руководством исправительного учреждения", - сообщила агентству советник омбудсмена Елена Мячина в пятницу утром.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Денисова прибыла в Салехард: Сейчас направляемся в Лабытнанги, где удерживают Сенцова. ФОТОрепортаж

Ранее в этот день сообщалось, что Л.Денисова прибыла в г.Салехард и направляется в Лабытнанги, где удерживают О.Сенцова.

Источник: https://censor.net.ua/n3071612
 
 
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прибыла...
когда ей разрешат увидеть Украинца-Героя?
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Тв зараз . Денісова прибула в колонію, де утримують Сенцова: очікує зустрічі - Цензор.НЕТ 8711 .... Денисовій відмовляють у зустрічі з Сенцовим !!!
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Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова, приехавшая, чтобы посетить своих соотечественников в российских тюрьмах, прибыла в тюрьму к голодающему Олегу Сенцову в нарушение законодательства РФ.
Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая накануне встретилась c украинской коллегой.
"Денисова находится на Ямале в нарушение российского законодательства, требует своего допуска к гражданину России (Олегу Сенцову, имеет паспорт гражданина России и Украины), получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью, получить подтверждение о стоянии здоровья этого человека - Сенцова", - рассказала Москалькова ТАСС.
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Предложить Хуйлу обменять Денисову на Сенцова!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДенисова прибыла в колонию, где удерживают Сенцова: ожидает встречи
 
 
 
 
 
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