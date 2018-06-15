 Денисова прибыла в колонию, где удерживают Сенцова: ожидает встречи

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в офисе омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.
"Уполномоченная в колонии, ждем встречи с руководством исправительного учреждения", - сообщила агентству советник омбудсмена Елена Мячина в пятницу утром.
Ранее в этот день сообщалось, что Л.Денисова прибыла в г.Салехард и направляется в Лабытнанги, где удерживают О.Сенцова.
когда ей разрешат увидеть Украинца-Героя?
Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая накануне встретилась c украинской коллегой.
"Денисова находится на Ямале в нарушение российского законодательства, требует своего допуска к гражданину России (Олегу Сенцову, имеет паспорт гражданина России и Украины), получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью, получить подтверждение о стоянии здоровья этого человека - Сенцова", - рассказала Москалькова ТАСС.