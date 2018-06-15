 Денисова прибыла в колонию, где удерживают Сенцова: ожидает встречи

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в офисе омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.

"Уполномоченная в колонии, ждем встречи с руководством исправительного учреждения", - сообщила агентству советник омбудсмена Елена Мячина в пятницу утром.

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Ранее в этот день сообщалось, что Л.Денисова прибыла в г.Салехард и направляется в Лабытнанги, где удерживают О.Сенцова.