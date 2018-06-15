 Это ложь: деньги выделяются на проведение мероприятий, а не на общественные организации, - лидер С14 Карась о финансировании от государства

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал лидер организации С14 Евгений Карась, передает Цензор.НЕТ.

"С14 получило от государства полмиллиона гривен!" Ложь. Не С14, а три организации. Три проекта - "Образовательная ассамблея", "Национальный центр правозащиты" (НЦП. - Ред.). И только один проект "С14". "Ассамблея" и НЦП не принимают участие в радикальных акциях. Более того. Чего уж стесняться! Наш правозащитный проект НЦП сделал больше всех инспекций исправительных учреждений. Больше любой "правозащитной" крикливой структуры. И даже аппарата омбудсмена. Включая образовательные лекции в колониях для подростков. Не говоря о десятках успешных правозащитных дел, которые вел НЦП. НЦП сейчас легко могут учить эффективной деятельности такие когда-то известные организации как Хельсинскую спилку или Amnesty international", - заявил он.

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"Образовательная ассамблея" - это просветительская бесплатная сеть по всей Украине. Наши лекции и семинары часто значительно лучше многих платных образовательных платформ и университетов. Это тот опыт, который будет полезен всей Украине", - добавил Карась.

"Не "получили от государства", а деньги государством выделяются на проведение открытых мероприятий. Не на общественные организации. Регистрацией участников и имуществом занимаются подразделения министерства. На наших плечах - организация и проведение самих тренингов. Например, привезти и поселить 50 человек со всей Украины - это будет около половины бюджета. Остальное идет на инвентарь - аренду проектора, колонок, раздаточные блокноты и так далее. Мы не первый год принимаем участие в открытых конкурсах проектов. Не "выигрываем", а выбирает комиссия. Из нескольких десятков человек, где 51% участников - члены общественных организаций со всей страны. Отдельные проекты, которые выполнило наше движение были очень успешными и имеют статус ежегодных. На некоторые мероприятия нас приглашают сами чиновники из других министерств. Это не наши мероприятия. Нас просто зовут. Мы знаем, как работать с молодежью. Многих чиновников интересует профилактика наркомании и вредных привычек среди молодежи. И здесь мы одни из лучших", - констатировал глава С14.

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"В целом рад, что леваки и вата подняли хай. Это подчеркнуло, что мы не подстилки олигархов и не собачки каких-то политиканов. Наше движение использует все возможности для получения легальных открытых средств для проведения правильных вещей. Мы не раз выигрывали различные публичные конкурсы. Это пример для подражания всем остальным. С честью отвечаем за каждую копейку, которую нам жертвуют украинцы", - резюмировал Карась.



