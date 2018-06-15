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Все про:образование (1776) финансирование (1261) Карась Евгений (5) С14 (10)

 Это ложь: деньги выделяются на проведение мероприятий, а не на общественные организации, - лидер С14 Карась о финансировании от государства

Организация С14 опровергает информацию, о том, что она якобы получила полмиллиона гривен от государства. По их словам, это не они получили, а совместный проект трех различных организаций. Кроме того, это образовательный проект, который не имеет никакого отношения к радикальным действиям.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал лидер организации С14 Евгений Карась, передает Цензор.НЕТ

"С14 получило от государства полмиллиона гривен!" Ложь. Не С14, а три организации. Три проекта - "Образовательная ассамблея", "Национальный центр правозащиты" (НЦП. - Ред.). И только один проект "С14". "Ассамблея" и НЦП не принимают участие в радикальных акциях. Более того. Чего уж стесняться! Наш правозащитный проект НЦП сделал больше всех инспекций исправительных учреждений. Больше любой  "правозащитной" крикливой структуры. И даже аппарата омбудсмена. Включая образовательные лекции в колониях для подростков. Не говоря о десятках успешных правозащитных дел, которые вел НЦП. НЦП сейчас легко могут учить эффективной деятельности такие когда-то известные организации как Хельсинскую спилку или Amnesty international", - заявил он.

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"Образовательная ассамблея" - это просветительская бесплатная сеть по всей Украине. Наши лекции и семинары часто значительно лучше многих платных образовательных платформ и университетов. Это тот опыт, который будет полезен всей Украине", - добавил Карась.

"Не "получили от государства", а деньги государством выделяются на проведение открытых мероприятий. Не на общественные организации. Регистрацией участников и имуществом занимаются подразделения министерства. На наших плечах - организация и проведение самих тренингов. Например, привезти и поселить 50 человек со всей Украины - это будет около половины бюджета. Остальное идет на инвентарь - аренду проектора, колонок, раздаточные блокноты и так далее. Мы не первый год принимаем участие в открытых конкурсах проектов. Не "выигрываем", а выбирает комиссия. Из нескольких десятков человек, где 51% участников - члены общественных организаций со всей страны. Отдельные проекты, которые выполнило наше движение были очень успешными и имеют статус ежегодных. На некоторые мероприятия нас приглашают сами чиновники из других министерств. Это не наши мероприятия. Нас просто зовут. Мы знаем, как работать с молодежью. Многих чиновников интересует профилактика наркомании и вредных привычек среди молодежи. И здесь мы одни из лучших", - констатировал глава С14.

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"В целом рад, что леваки и вата подняли хай. Это подчеркнуло, что мы не подстилки олигархов и не собачки каких-то политиканов. Наше движение использует все возможности для получения легальных открытых средств для проведения правильных вещей. Мы не раз выигрывали различные публичные конкурсы. Это пример для подражания всем остальным. С честью отвечаем за каждую копейку, которую нам жертвуют украинцы", - резюмировал Карась.

Это ложь: деньги выделяются на проведение мероприятий, а не на общественные организации, - лидер С14 Карась о финансировании от государства 01
Это ложь: деньги выделяются на проведение мероприятий, а не на общественные организации, - лидер С14 Карась о финансировании от государства 02

Источник: https://censor.net.ua/n3071609
 
   
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Это такие "частные армии" гражданские для решения вопросов? Кто финансирует? Чьих будете?
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Я хз. Ведомости не видел. Но при их попустительстве. Да и 90 лет назад подобное уже было.
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Птенцы гнезда Турчинова...ибо конкурентами, они б уже пергноем были
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Возможно даже такая большая щука, армянская, с рюкзаком за плечами.
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Там непонятно как считать...по мечту рождения или по фэйсу
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Не "получили от государства", а деньги государством выделяются на проведение открытых мероприятий. Не на общественные организации.Источник: https://censor.net.ua/n3071609
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А мероприятия проводят не общественные организации?Новое поколение балаболов подросло.
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Ізраїльтянин "Назар Сильченко". Ги. Хамелеоненко.
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В чем вопрос?Почему я не сменил имя и фамилию по приезду?
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А чого так тривіально вибрано в Україні "Сильченко"? Треба було "Махно", "Шевченко", "Гайдамака" - тепер так модно одягатися хамелеонам.
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Хтось інвестував у розведення "карасів"...
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До речі, 1488 - номери на одразу двох машинах Добкіна. Допа - фошизд скритий???
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"просветительская бесплатная сеть по всей Украине. Наши лекции и семинары часто значительно лучше многих платных образовательных платформ и университетов". Нашли нишу где бабло покосить, "просветители".
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Порохоботы боятся С14 до дрожи в коленках.
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Проекты типа С-14 - это куклы в руках власти. Рассчитаны на то, чтобы отстегнуть националистически настроенный электорат от фаворита предстоящих президентских выборов.
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Та ні, схоже, що з Банкової керують і тими, й іншими...
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Если коротко - ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР. Ну, а кто то их ловит.
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Бытовая русофобия. Человек проходил мимо и сделал гадость» Основатель блинной сети «Теремок» Михаил Гончаров - о том, почему он закрыл свои рестораны в США
Це брехня: гроші виділяються на проведення заходів, а не на громадські організації, - лідер С14 Карась про фінансування від держави - Цензор.НЕТ 5054
У русских всегда так , сначала развязывают войны, жрут допинг, дают взятки чиновникам Фифа а потому у них русофобия везде

Кому то еще не понятно? что надо делать с россиюшкой ???? что надо еще обьяснять?
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у этого кацапа просто не пошел бизнес в США,конечно же виноваты русофобы
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так так было всегда же у русских всегда кто то виноват ,но не они

Это важно знать , просто читаю историю Россиюшки матушки
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Багато чого Сі4 робить доброго. Протидія бісовському московському впливу - це їм на плюс. Бачу, брехні з боку ліваків багато проти Сі4. Поширюють наче міжнародна організація ТРАС включила їх до списку тергруп, то це не так: https://www.trackingterrorism.org/groups/list
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"Включая образовательные лекции в колониях для подростков". Представляю эти лекции... Це брехня: гроші виділяються на проведення заходів, а не на громадські організації, - лідер С14 Карась про фінансування від держави - Цензор.НЕТ 1733
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"Генеральний прокурор сказав - інші зробили. Рік назад заявив, що справа Бузини в суді - її з порушеннями передали до суді. Зараз заявив, що справу вбивства розглядають - її нашвидкуруч призначили до слухання по суті. Що він скаже знову і які будуть наслідки, говорити важко.
За цей час, в супереч Конституції, засідала судова трійка. Право на суд присяжних було порушено. Не розглянуто жодної скарги на слідство від потерпілих та захисту. Суд прийняв обвинувальний висновок. Тепер кожний доброволець потенційний злочинець. Адже саме захист України тепер привід для закриття до в'язниці.
В цю п'ятницю відбудеться формування присяжних. Хоча по факту це народні засідателі. Для того щоб процес був справедливим, народ має сказати своє слово. Запрошуємо прийти та підтримати незаконно переслідуваних Дениса Поліщука та Андрія Медведька. "

Ну конечно,

"Ассамблея" и НЦП не принимают участие в радикальных акциях. ",

они только лишь призывают бомбить и насиловать гос. органы Державы, их финансирующей!
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Красивые титушке в законе, аля Black Water по украински, партизаны короче, от какой-то партии.
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Зачем молодым работать.Вступил а любую из турчиновских сектантских общин.И потом ищи миллионы,полмиллионы.
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Карасю. Идите работайте, бездельники, а не навешивайтесь на шею государства, вкусно жрать и пить, и ничего не делать. Развелось дармоедов в Украине-орда, лишь бы не зарабатывать на свой, заработанный кусок хлеба. Давно пора разогнать вас, шпану.
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Где же они будут харчеваться?


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На Радио Сво была подборка "письма с Донбасса", т.е. из ЛНДР, там один дядя описывал, что из его дома половина мужиков подалась в ополчение, так вот один сосед, до того разнорабочий, так рассуждал: "Кто на Граде служил, тот цемент больше месить не будет!" Это лозунг всех профессиональных патриотов на все времена!
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Мы не первый год принимаем участие в открытых конкурсах проектов. Не "выигрываем", а выбирает комиссия. Источник:https://censor.net.ua/n3071609

Мы не раз выигрывали различные публичные конкурсы. Это пример для подражания всем остальным Источник: https://censor.net.ua/n3071609
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто ложь: деньги выделяются на проведение мероприятий, а не на общественные организации, - лидер С14 Карась о финансировании от государства
 
 
 
 
 
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