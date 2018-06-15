 Это ложь: деньги выделяются на проведение мероприятий, а не на общественные организации, - лидер С14 Карась о финансировании от государства

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал лидер организации С14 Евгений Карась, передает Цензор.НЕТ.
"С14 получило от государства полмиллиона гривен!" Ложь. Не С14, а три организации. Три проекта - "Образовательная ассамблея", "Национальный центр правозащиты" (НЦП. - Ред.). И только один проект "С14". "Ассамблея" и НЦП не принимают участие в радикальных акциях. Более того. Чего уж стесняться! Наш правозащитный проект НЦП сделал больше всех инспекций исправительных учреждений. Больше любой "правозащитной" крикливой структуры. И даже аппарата омбудсмена. Включая образовательные лекции в колониях для подростков. Не говоря о десятках успешных правозащитных дел, которые вел НЦП. НЦП сейчас легко могут учить эффективной деятельности такие когда-то известные организации как Хельсинскую спилку или Amnesty international", - заявил он.
"Образовательная ассамблея" - это просветительская бесплатная сеть по всей Украине. Наши лекции и семинары часто значительно лучше многих платных образовательных платформ и университетов. Это тот опыт, который будет полезен всей Украине", - добавил Карась.
"Не "получили от государства", а деньги государством выделяются на проведение открытых мероприятий. Не на общественные организации. Регистрацией участников и имуществом занимаются подразделения министерства. На наших плечах - организация и проведение самих тренингов. Например, привезти и поселить 50 человек со всей Украины - это будет около половины бюджета. Остальное идет на инвентарь - аренду проектора, колонок, раздаточные блокноты и так далее. Мы не первый год принимаем участие в открытых конкурсах проектов. Не "выигрываем", а выбирает комиссия. Из нескольких десятков человек, где 51% участников - члены общественных организаций со всей страны. Отдельные проекты, которые выполнило наше движение были очень успешными и имеют статус ежегодных. На некоторые мероприятия нас приглашают сами чиновники из других министерств. Это не наши мероприятия. Нас просто зовут. Мы знаем, как работать с молодежью. Многих чиновников интересует профилактика наркомании и вредных привычек среди молодежи. И здесь мы одни из лучших", - констатировал глава С14.
"В целом рад, что леваки и вата подняли хай. Это подчеркнуло, что мы не подстилки олигархов и не собачки каких-то политиканов. Наше движение использует все возможности для получения легальных открытых средств для проведения правильных вещей. Мы не раз выигрывали различные публичные конкурсы. Это пример для подражания всем остальным. С честью отвечаем за каждую копейку, которую нам жертвуют украинцы", - резюмировал Карась.
сукащука з глибини?!
==============
А мероприятия проводят не общественные организации?Новое поколение балаболов подросло.
У русских всегда так , сначала развязывают войны, жрут допинг, дают взятки чиновникам Фифа а потому у них русофобия везде
Кому то еще не понятно? что надо делать с россиюшкой ???? что надо еще обьяснять?
Это важно знать , просто читаю историю Россиюшки матушки
За цей час, в супереч Конституції, засідала судова трійка. Право на суд присяжних було порушено. Не розглянуто жодної скарги на слідство від потерпілих та захисту. Суд прийняв обвинувальний висновок. Тепер кожний доброволець потенційний злочинець. Адже саме захист України тепер привід для закриття до в'язниці.
В цю п'ятницю відбудеться формування присяжних. Хоча по факту це народні засідателі. Для того щоб процес був справедливим, народ має сказати своє слово. Запрошуємо прийти та підтримати незаконно переслідуваних Дениса Поліщука та Андрія Медведька. "
Ну конечно,
"Ассамблея" и НЦП не принимают участие в радикальных акциях. ",
они только лишь призывают бомбить и насиловать гос. органы Державы, их финансирующей!
Мы не раз выигрывали различные публичные конкурсы. Это пример для подражания всем остальным Источник: https://censor.net.ua/n3071609