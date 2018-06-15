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 Политика Украины, За рубежом
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 Венгрия в июле может снять вето на проведение заседания комиссии Украина-НАТО, - Климпуш-Цинцадзе

Венгрия может снять вето на проведение заседаний комиссии Украина – НАТО за несколько дней до проведения саммита альянса в Брюсселе.

Об этом 14 июня вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила в эфире "Українського радіо", передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, Венгрия продолжает блокировать проведение комиссии "Украина - НАТО" (КУН. - Ред.) на высоком уровне, начиная от министерского уровня и до уровня глав государств и правительств, и пока этот процесс не удается разблокировать, несмотря на то, что был проведен первый раунд консультаций с представителями венгерского меньшинства по внедрению закона об образовании и его языковой статьи. Но вместе с тем это только начало этого диалога и хочется надеяться, что он приведет нас к положительному результату. Вряд ли стоит надеяться, что это произойдет до саммита Североатлантического альянса", - сказала она.

Она пояснила, что партнеры Украины сейчас пытаются убедить Будапешт изменить свою позицию.

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"Это не только США. Так же и другие страны аргументировано приобщаются... Диалог на высоком уровне должен быть разблокирован", – отметила Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер добавила, что президент Украины Петр Порошенко "точно примет участие в саммите НАТО", который запланировали на 11–12 июля.

"Но формат еще не определен", – уточнила она.

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"Большие саммиты, которые долго и тщательно готовятся, иногда бывает так, что до самого последнего времени нет окончательного решения по тому или иному вопросу, поэтому может быть такое, что за совсем короткий промежуток времени мы сможем добиться того, что КУН будет проведена", - резюмировала она.

Источник: https://censor.net.ua/n3071603
 
 
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Дядя Сем взял цыган за яила?)))скоро они при встрече будут скромно говорить....СЛАВА УКРАИНЕ!))))
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головне, щоби вони казали це Українською! і голосно!!!
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опять Белый Шум в инфо пространстве. Может снять. а мот и не снять. В НАТО ясно сказали что лет 15 с такими тепами и "рехформами" , коррупцией, не реформированной СБУ.....НЕ СВЕТИТ!
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До закінчення другого терміну Пороха не так далеко...І все буде " СВЕТИТ"ь.
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дурники бувають де завгодно, навіть в ЄС, а особливо як є кеш від хуйла!
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Звісно, звісно, пані Цинцадзе. Якщо всім МЗСом з кастрованим Клімкіним, міністринею Гриневич і Вами включно стати перед мадярами Угорщини і Закарпаття раком, розчепіритися, розвести сідниці, хтиво постогнати і потрясти стегнами, то мадяри може і "вєлічайше" погодяться "зняти вето". А, як добре повезе (Вам з Клімкіним і Гриневич), то й "вєлічайше" харкнуть у морду. А в ідеальному випадку - пошлють нахуй і дадуть копняка в сраку! Що вони , власне з Вами і зробили... та і хто у цивілізованому світі вас не посилає зараз нах.? Подивіться у Вік. що таке НАЦІОНАЛЬНА ГІДНІСТЬ. Безвольні ви, бездарні продажні паскуди.
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Итак, Трамп заявил что Крым российский. По идее, теперь Климкин от лица МИД должен вызвать посла США на ковёр и вручить ноту протеста. СБУ начать следственные действия по статье "сепаратизм" и запретить въезд..
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Вообще такими заявлениями занимается Беца Марьяна Александровна. Она потребует опровержения. Но есть вариант, многие эксперды считают Трамп пошутил.
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Надо путина попросить спасти русских в венгрии и ребята сразу прозреют, когда, вдруг станет 2 города буда и пешт.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия в июле может снять вето на проведение заседания комиссии Украина-НАТО, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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