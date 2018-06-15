 Венгрия в июле может снять вето на проведение заседания комиссии Украина-НАТО, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом 14 июня вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила в эфире "Українського радіо", передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, Венгрия продолжает блокировать проведение комиссии "Украина - НАТО" (КУН. - Ред.) на высоком уровне, начиная от министерского уровня и до уровня глав государств и правительств, и пока этот процесс не удается разблокировать, несмотря на то, что был проведен первый раунд консультаций с представителями венгерского меньшинства по внедрению закона об образовании и его языковой статьи. Но вместе с тем это только начало этого диалога и хочется надеяться, что он приведет нас к положительному результату. Вряд ли стоит надеяться, что это произойдет до саммита Североатлантического альянса", - сказала она.

Она пояснила, что партнеры Украины сейчас пытаются убедить Будапешт изменить свою позицию.

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"Это не только США. Так же и другие страны аргументировано приобщаются... Диалог на высоком уровне должен быть разблокирован", – отметила Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер добавила, что президент Украины Петр Порошенко "точно примет участие в саммите НАТО", который запланировали на 11–12 июля.

"Но формат еще не определен", – уточнила она.

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"Большие саммиты, которые долго и тщательно готовятся, иногда бывает так, что до самого последнего времени нет окончательного решения по тому или иному вопросу, поэтому может быть такое, что за совсем короткий промежуток времени мы сможем добиться того, что КУН будет проведена", - резюмировала она.