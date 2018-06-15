 До конца года в Украине поднимут минимальную зарплату до 4200 грн, - Розенко

Об этом 14 июня вице-премьер-министр Павел Розенко заявил в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о том, в этом году будет или не будет повышения минимальной заработной платы, я все-таки оптимист. Я убежден, что инициатива, которую провозгласили все же не политические силы, а президент Украины Петр Порошенко, как минимум, поднять до 4200 грн будет реализована. Мы сделаем этот шаг", – заверил он.

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Розенко подчеркнул, что Кабинет министров "никогда не будет играть в популизм".

"Мы не будем для этого печатать фантики Национального банка Украины, как раньше это делалось, когда бывшие руководители поднимали перед выборами заработные платы, а потом это перерастало в инфляцию. Мы будем делать шаги согласно реальной экономической ситуации", – отметил он.

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Вице-премьер напомнил, что в первом квартале 2018 года в Украине зафиксировали экономический рост.