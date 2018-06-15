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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10522) Порошенко (14964) минимальная зарплата (136) Розенко (579)

 До конца года в Украине поднимут минимальную зарплату до 4200 грн, - Розенко

Правительство Украины планирует до конца года повысить минимальную заработную плату.

 Об этом 14 июня вице-премьер-министр Павел Розенко заявил в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о том, в этом году будет или не будет повышения минимальной заработной платы, я все-таки оптимист. Я убежден, что инициатива, которую провозгласили все же не политические силы, а президент Украины Петр Порошенко, как минимум, поднять до 4200 грн будет реализована. Мы сделаем этот шаг", – заверил он.

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Розенко подчеркнул, что Кабинет министров "никогда не будет играть в популизм".

"Мы не будем для этого печатать фантики Национального банка Украины, как раньше это делалось, когда бывшие руководители поднимали перед выборами заработные платы, а потом это перерастало в инфляцию. Мы будем делать шаги согласно реальной экономической ситуации", – отметил он.

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Вице-премьер напомнил, что в первом квартале 2018 года в Украине зафиксировали экономический рост.

Источник: https://censor.net.ua/n3071599
 
   
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не, меня тут оч часто называют кацапом и подфуйловником и провокатором и поклонником путлера плешивого
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такое впечетление шо он скоро захрокакет как кабан .а остальное все на лоха
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Да идите вы нах. со своими подьемами минимальных зарплат. Ето развод для лохов. Подымается не зарплата а налоги с зарплаты. А реальные зарплаты как были мизерными так еще меньше стали. Лучше снизьте налоги и цены, АТО уже реально выше чем в Европе.
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Юля тысячу даст каждому Нищеброду и инфляция упадёт на 50%
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Ну,что если учесть,что КЕРИВНЫКИ Нафтогаза получают премию в 208миллиона грн.То наша минималка 4200 выглядит ОХ#ИТЕЛЬНО!
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Хто на шо вчився... До кінця року в Україні піднімуть мінімальну зарплату до 4200 грн, - Розенко - Цензор.НЕТ 6472Автослесарь на СТО получает бабла больше чем газосварщик и это справедливо,потому что приезжают на ремонт очень крутые тачки.. До кінця року в Україні піднімуть мінімальну зарплату до 4200 грн, - Розенко - Цензор.НЕТ 2932
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розен...лядь ..."работающих" докуя в Україні залишилося ?
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точно, а я все гадав кого ця рожа нагадує? точняк! розен то є напевно родич розенблата! Їх так і називали у дитинстві: Розен ...лять!!!
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а він мені на фотках нагадує порося ...теж такий гарний ...вгодований ...рожевощокий
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У Лешека Бальцеровича в Польше при реформах была Инфляция 10 000 % в месяц.....,но поляки не ныли как вы, по поводу и без.........
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ты. пардон, сравнил вибратор с пальцем
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При реформах была, а у нас после реформ. Маленькая разница, но ощутима.
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ПИДОРОЗЕНКО , ЗАСУНЬ СЕБЕ ЭТУ ССАНУЮ ПОДАЧКУ В СВОЮ ТУХЛУЮ ЖОПУ
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хм, а у него были свиньи, типа розенко, ревы, порошенко ?
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І це дуже добре, що підіймають офіційну з/п. Це ж наповнення держбюджету. Всі багато благ від держави хочуть, пенсій хочуть, дороги хочуть, а платити не дуже.
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А может они, имею ввиду ВСИ, хотят выжить, а не ждать БЛАГА?
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Ви багато знаєте людей, які заробляють менше 4000 тисяч?
Зате дууууже багато тих, що заробляють більше 10000.

І заплатити з з/п додаткових 100 грн. не дуже сильно вплине на "виживання".
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У нас в районе 90 процентов получают меньше 3000 тысяч, с учетом высчета, так что, всех не запомнишь, а вот руководил района все знают, те получают больше 10000 или тех, кто наворовал в свое время, стали большими людишками и продолжают грабить.
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дороги оплачивают владельцы авто - с каждого литра бензина, но дорог все нет и нет
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А есть ли у Кабмина план - под повышение минималки , всех "министров - толстопузиков" изготовить в виде глиняных копилок. Такой себе промо Limited Edition. Я бы купил..
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Що можна сказати за нас як за Державу, якщо єдиний український політик, що не викликає блювотних рефлексій та вартий довіри, є грузин Саакашвілі?! Грузин, якого ми з мішком викинули з країни!
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"Мы не будем для этого печатать фантики Национального банка Украины, как раньше это делалось, когда бывшие руководители поднимали перед выборами заработные платы, а потом это перерастало в инфляцию. Мы будем делать шаги согласно реальной экономической ситуации", - отметил он.
Вы этим заняты последние 2 года До кінця року в Україні піднімуть мінімальну зарплату до 4200 грн, - Розенко - Цензор.НЕТ 870
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4 200 .........................................................
День роботи в Штатах.... Три дня роботи в Празі !
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ну так продуктивность труда не та До кінця року в Україні піднімуть мінімальну зарплату до 4200 грн, - Розенко - Цензор.НЕТ 6646 в то врэмя когда условный каменщик в Украине ставит 10 м2 за рабочий день в штатах тот же ставит 300 м2.
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Ну так официантка в Украине обслуживает 15 столиков, а в США 150 по этому такие зп, а не из-за чего другого До кінця року в Україні піднімуть мінімальну зарплату до 4200 грн, - Розенко - Цензор.НЕТ 4507. Посмотрели бы соевые кликуши как кассиры во Франции работают... В местном Сильпо одна кассирша их бы делала со счётом 3 клиента к 1 за то же время, но... Производитильность труда нэ та, да и анализы нэ тэ, норот линывый До кінця року в Україні піднімуть мінімальну зарплату до 4200 грн, - Розенко - Цензор.НЕТ 1286
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Это где ж такие работнички,в методичках от сои))))
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Если вдруг кто не понял. "Поднять" минимальную зарплату - это значит установить для тех людей, которые не хотят отдавать свои кровно заработанные деньги в панамские оффшоры наших "патриотов", еще бОльшие налоги. После "поднятия" минимальной зарплаты люди не станут получать больше - они станут отдавать больше в оффшоры. Для того, чтобы человек мог зарабатывать больше нужно поднимать до реального уровня величину прожиточного минимума, которая у нас сегодня осталась на уровне 2013 года.
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офшори, панами, ліпєцки, мальдіви, лоліти.... обнови методичку.
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а если обо всем тобой перечисленном уже говорилось, то это автоматически считается, что ничего не было или оно прекратилось?
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Мінімалка це зарплата для таких бариг, як я ! Офіційно плачу мінімалку, а в конверті решту 90% зарплати! До кінця року в Україні піднімуть мінімальну зарплату до 4200 грн, - Розенко - Цензор.НЕТ 4914
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Ох, така щедрість .. Значить тарифи до кінця року піднімуть у два раза.
Розенко - щоб ти все життя жив на 4200 грн. В місяць
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просвети, скоко кашляют слесарю горгаза в Кременчуге,
слышал про такую сумму на руки, к слову, по чем газ
барыга барыжит ?
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Я не знаю скільки слюсар в "Горгазі" на руки бере, але на любій СТО не менше 10-ки мають.
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реально - ніхто - виживають - якщо получається
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Мало, большинство выживают на 3200, но с...... ки выживают. Спустись на Землю, а потом шлепай, а то может скажешь, что все пенсионеры по 11000 тыс. получают? Пенсию минимальную думают поднять на 3 доллара. УМОРА.
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наконец гривна официально объявлена фантиком для однотурового быдла
жирные рошеновские свиньи готовятся к выборам своего рошеновского
главсвина
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ставка ШЕСТОГО разряда порядка 40 гривен,
пердит в муку порошенко и его свиньи,
типа ревы, роженко и прочая падаль,
вместе с тобой, троляка порошенковский,
вы, рошеновские, зажратые подонки,
получаете с заробитчан бабло, на
что и жируете, фантики, твою мать,
хоть бы постеснялись, ублюдки
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Я не "троляка порошенковский". Я за Юлю голосував. Ось такий я неадекват.

А про заробітчан це взагалі окрема розмова. Працюють за кордоном 20 років, а приїхав - давай, сцуко, пенсію. Приїде на місяць - сере грішми направо і наліво (ніби воно, як мінімум ГРАФ), а бариги ціни піднімають зразу. І дофіга іншого...
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пенсию выплачивают по закону, что не так ?
зачем вы мне про графьёв чешете,
человек заработал, не встречал, чтобы швырялись баблом,
а по поводу пенсий - п/возрас поднятый барыгой порошенком до 65
лет позволит ему с его вылупками нехило оттягиваться на мольдивах,
пока рабы ишачат за копейки и кашляют по схеме роттердам+
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В мене охоронна фірма офіс, склад і інші об"єкти охороняє, всі або на мінімалці, або взагалі не оформленні.... Колишні мусара... Їм оформлятись невигідно, через втрату субсидій і дитячих... Так всі працюють. Розенко, ти б проконсультувався з бізнесом, як бюджет наповнювати... Понабирали придурків в уряд! До кінця року в Україні піднімуть мінімальну зарплату до 4200 грн, - Розенко - Цензор.НЕТ 5339
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он и его свинобраты с порошенком во главе совсем не придурки
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Раскажите как сделать зарплату на Вашем предприятии белой. реально любобытно.
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Не скажу! Лекції по легалізації найманої праці можу дати тільки за винагороду! До кінця року в Україні піднімуть мінімальну зарплату до 4200 грн, - Розенко - Цензор.НЕТ 3943
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Теперь когда порохоботы будут дружно зитхаты мол наш дорогой Пэтро Олэксийовыч не имеет отношения к экономике (к сожалению, канешна) им как горящую палку можно тыкать это заявление жирного реФФорматора - требование поднять минималку до 4200 исходит лично от президента. Следовательно в Будке произвели сложнейшие макроэкономические рассчеты и обгрунтувалы скурпулезно подсчитанную цифру повышения РОВНО в 1000 гривен. А то что цифирь получилась ровная и удивительно круглая - это совпадение. Бывает же такое До кінця року в Україні піднімуть мінімальну зарплату до 4200 грн, - Розенко - Цензор.НЕТ 1705
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после того, как вы цены отпустили вам надо мыло в душе с зэками поднимать, а не минимальные зарплаты
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что будет, если заробитчане на три-четыре месяца прижмут бабло и не будут вкидывать его в карман порошенка и его шоблы ?
что будет с фантиками роженки ?
давно пора устроить всеукраинский страйк, однако порошенко довел население до нищеты и все заняты борьбой за выживание,
однако бойкот заробитчан может быть организован ..
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У них уже скоро ряхи полопаются от заботы о народе.Засунь себе рева эту минималку туда,чем ты думаешь.
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Газ и отопление на 40% а зарплату .... До кінця року в Україні піднімуть мінімальну зарплату до 4200 грн, - Розенко - Цензор.НЕТ 3535
Панамские офшоры скоро треснут от бабала.
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Перше шо треба зробити, погодинна оплата! А не місячні мінімалки.... Хтось в місяць працює 160 годин, а хтось 280 годин.... Мінімальна 4200 ! До кінця року в Україні піднімуть мінімальну зарплату до 4200 грн, - Розенко - Цензор.НЕТ 8973

Хоча про шо я говорю.... грося ж на базарі торгував бананами і дипломи заочні купив собі.... Економісти, бл.....я..........
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо конца года в Украине поднимут минимальную зарплату до 4200 грн, - Розенко
 
 
 
 
 
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