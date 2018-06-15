 До конца года в Украине поднимут минимальную зарплату до 4200 грн, - Розенко

Об этом 14 июня вице-премьер-министр Павел Розенко заявил в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ.
"Когда мы говорим о том, в этом году будет или не будет повышения минимальной заработной платы, я все-таки оптимист. Я убежден, что инициатива, которую провозгласили все же не политические силы, а президент Украины Петр Порошенко, как минимум, поднять до 4200 грн будет реализована. Мы сделаем этот шаг", – заверил он.
Розенко подчеркнул, что Кабинет министров "никогда не будет играть в популизм".
"Мы не будем для этого печатать фантики Национального банка Украины, как раньше это делалось, когда бывшие руководители поднимали перед выборами заработные платы, а потом это перерастало в инфляцию. Мы будем делать шаги согласно реальной экономической ситуации", – отметил он.
Вице-премьер напомнил, что в первом квартале 2018 года в Украине зафиксировали экономический рост.
Зате дууууже багато тих, що заробляють більше 10000.
І заплатити з з/п додаткових 100 грн. не дуже сильно вплине на "виживання".
Вы этим заняты последние 2 года
День роботи в Штатах.... Три дня роботи в Празі !
Розенко - щоб ти все життя жив на 4200 грн. В місяць
слышал про такую сумму на руки, к слову, по чем газ
барыга барыжит ?
жирные рошеновские свиньи готовятся к выборам своего рошеновского
главсвина
пердит в муку порошенко и его свиньи,
типа ревы, роженко и прочая падаль,
вместе с тобой, троляка порошенковский,
вы, рошеновские, зажратые подонки,
получаете с заробитчан бабло, на
что и жируете, фантики, твою мать,
хоть бы постеснялись, ублюдки
А про заробітчан це взагалі окрема розмова. Працюють за кордоном 20 років, а приїхав - давай, сцуко, пенсію. Приїде на місяць - сере грішми направо і наліво (ніби воно, як мінімум ГРАФ), а бариги ціни піднімають зразу. І дофіга іншого...
зачем вы мне про графьёв чешете,
человек заработал, не встречал, чтобы швырялись баблом,
а по поводу пенсий - п/возрас поднятый барыгой порошенком до 65
лет позволит ему с его вылупками нехило оттягиваться на мольдивах,
пока рабы ишачат за копейки и кашляют по схеме роттердам+
что будет с фантиками роженки ?
давно пора устроить всеукраинский страйк, однако порошенко довел население до нищеты и все заняты борьбой за выживание,
однако бойкот заробитчан может быть организован ..
Панамские офшоры скоро треснут от бабала.
Хоча про шо я говорю.... грося ж на базарі торгував бананами і дипломи заочні купив собі.... Економісти, бл.....я..........